Подарок российского посла Лукашенко посчитали "плевком в лицо"

Александр Лукашенко. Фото: Andrei Stasevich/BelTA/www.globallookpress.com

Некоторые опасаются слишком активной интеграции двух стран

Посол РФ в Минске поздравил белорусского лидера с прошедшим днем рождения. В качестве подарка Дмитрий Мезенцев вручил Александру Лукашенко внушительных размеров книгу – карту Белоруссии тех времен, когда она еще входила в состав Российской империи. Некоторым такой необычный презент показался "зловещим предзнаменованием".

По мнению журналиста Михаила Брошина, подаренная карта намекает на то, что именно российская сторона подразумевает под "глубокой интеграцией". Брошин считает, что в преддверии визита Лукашенко в Москву – это неприкрытое указание на то, к чему белорусскому лидеру стоит готовиться на встрече. Он назвал такой подарок "плевком в лицо" Лукашенко. Своим мнением журналист поделился на страницах интернет-издания Gazetaby.

Впрочем, сам Мезенцев объяснил свой выбор презента просто – на картах есть подтверждение исторических границ белорусских губерний. На ней изображены Минская, Витебская, Могилевская и Гродненская губернии. Так что коллегам с Запада, которые периодически позволяют себе неоднозначные высказывания на тему белорусских земель, стоит ознакомиться с документами и отказаться от любых притязаний.

Кроме того, такой подарок может быть намеком на то, что Россия всегда будет оберегать союзное государство и братский народ Белоруссии от любых посягательств.

Встреча Александра Лукашенко и Дмитрия Мезенцева состоялась 10 сентября. В ходе переговоров сторонам удалось серьезно продвинуться в решении накопившихся проблем и вопросов.

