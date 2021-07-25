Подарок России. НАТО погубит женщина

Названы три основные претендентки на пост следующего генсека НАТО. И, хотя две из них для русских совсем не симпатичные, Россия должна быть довольна, если так и произойдёт. Результаты деятельности женщин на постах министров обороны в ведущих странах Европы объясняют почему.

Впервые в своей 72-летней истории в 2022 году Североатлантический альянс – в русле модной на Западе тенденции и чтобы послать "важный сигнал" России – возглавит женщина. Согласно ссылающемуся на осведомлённые источники американскому изданию Politico, основных претенденток на место уходящего генсека НАТО норвежца Йенса Столтенберга три, и большинство стран – членов альянса готовы поддержать одну из этих кандидатур. Речь идёт о бывших и действующих президентшах Литвы, Хорватии и Эстонии – Дале Грибаускайте, Колинде Грабар-Китарович и Керсти Кальюлайд. У двух из них, родившихся в СССР, русский, можно сказать, родной язык.

Наибольшую конкуренцию этой тройке составит тоже женщина – бывшая британская премьерша Тереза Мэй, которую Лондон хочет поставить во главе НАТО, чтобы после Brexit британское влияние в альянсе не сократилось. У неё тоже есть определённые шансы, так как источники Politico подчеркнули, что квалификация кандидата будет гораздо более важным фактором, чем его национальность.

Неужели правда?

Сомневаться в этой инсайдерской информации не приходится – женщины уже давно возглавляют военные ведомства многих европейских стран – членов НАТО. В настоящее время, например, представительницы слабого пола являются министрами обороны Германии (Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменившая на этом посту нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен), Франции (Флоранс Парли), Испании (Маргарита Роблес), Нидерландов (Анк Бейлевелд), Бельгии (Людивин Дедондер). "Подкачала" Италия – там, вы не поверите, министр обороны… мужчина – Лоренцо Гуэрини. Зато перед ним этот пост занимали две подряд женщины – Элизабетта Трента и Роберта Пинотти.

Разумеется, не всем в Европе нравится, что НАТО могут возглавить дамы из русофобских стран Балтии, так как это может привести к ненужным трениям с Москвой. Однако в альянсе заправляют не европейцы, а американцы, считающие Россию своим вторым после Китая врагом, и именно за ними, естественно, будет последнее слово. Кого же выберут в Вашингтоне возглавлять НАТО? Об этом, скорее всего, скажут биографии и послужной список основных претенденток на пост генсека альянса.

Ох уж эта "Лисичка"

На первое место, безусловно, следует поставить "Железную Далю" с её огромным политическим опытом, тотальной преданностью тому, кому служит, а также по некоторым современным критериям. Литовский политик, конечно, отрицает, что является гомосексуалисткой, но семьи у неё нет, и её личная жизнь является тайной за семью печатями. Если бы всё тут было нормально, то и скрывать этот "открытый секрет" было бы нечего.

Дочь "красного партизана" и сотрудника НКВД (Грибаускайте утверждает, что "простого пожарного"), уличённого в двоеженстве и наказанного за это, она просто не могла не иметь связей с советскими спецслужбами. Поскольку активно и успешно делала партийную карьеру в СССР, ведя одновременно "весёлый" образ жизни, когда не "толкала тяжёлые тележки" на фабрике "Рот Фронт" в Ленинграде, где, создавая себе пролетарскую биографию, обучалась на экономиста на вечернем отделении ЛГУ. Согласно раскопанным вездесущими русскими хакерами документам (вот почему их так боятся на Западе), её псевдонимами в КГБ были "Магнолия", "Рыжик" и "Лисичка". Последним оперативники обозначали обычно гомосексуалисток. Имеются и сальные подробности похождений, раскрывать которые было бы дурным тоном. Но внешне всё выглядело "обликен морален", иначе не только партийную карьеру было бы не сделать, но можно было запросто вылететь и из вуза.

Кто-то может сказать: человека с такой биографией американцы и близко не подпустят к руководству НАТО! Не спешите, жизненный путь Грибаускайте только начинался. К тому же согласились же в Вашингтоне с кандидатурой Столтенберга, который, будучи молодым норвежским политиком, сотрудничал с КГБ и проходил в его документах под псевдонимом "Стеклов". На самом деле подробный факт в биографии публичного политика – это плюс: его всегда есть чем шантажировать и можно полностью держать в руках…

Что касается вероятной преемницы нынешнего генсека НАТО, то диплом экономиста и партбилет она получила одновременно. Надо было быть абсолютно циничным карьеристом, чтобы вступить в застойную, уже полностью дискредитировавшую себя КПСС в 1983 году. А затем будущая профессиональная русофобка стала преподавать в Вильнюсской высшей партийной школе, даже не имея научной степени! Её она получила позднее, подучившись на заочном отделении Академии общественных наук при ЦК КПСС в Москве. Тема кандидатской диссертации, базировавшейся на произведениях Маркса, Энгельса, Ленина, "положениях и выводах, содержащихся в новой редакции Программы КПСС, и решениях XXVII съезда партии, постановлениях Пленумов ЦК КПСС, Конституции СССР", называлась: "Взаимосвязь общественной и личной собственности в функционировании личного подсобного хозяйства". Защита этой халтурной работы прошла в 1988 году, когда демонтаж СССР, проводившийся партноменклатурой, "красными директорами", силовиками и примкнувшими к ним "теневиками" и уголовниками, прикрывавшимися наивной интеллигенцией, входил в завершающую стадию. А уже в 1991 году эта ярая ещё вчера советская патриотка отправилась в США на учёбу в Институт международных отношений Джорджтаунского университета. На американцев эта дама своей целеустремлённостью и всеядностью произвела огромное впечатление. Поэтому затем у Грибаускайте была блестящая карьера в литовском МИД, пост министра финансов, комиссарство в Еврокомиссии в двух различных ипостасях, два подряд президентства в Литве. Никакие "люстрации" Далю Поликарповну, разумеется, не коснулись. Как видим, это, пожалуй, самая сильная кандидатура на пост следующего генсека НАТО.

И другие претендентки

На второе место следует поставить хорватку. Колинда Грабар-Китарович училась в США – в университете Джорджа Вашингтона, в Школе государственного управления имени Кеннеди Гарвардского университета и т. д.), была там послом. Занимала на родине посты министра европейской интеграции, иностранных дел и даже была помощницей предыдущего генсека НАТО по вопросам публичной дипломатии, членом парламента и президентом своей страны. С этим, как видим, всё в порядке – и для Америки свой человек, и опыт госуправления немалый имеет. Именно она, кстати, во многом способствовала вступлению Хорватии в ЕС и НАТО.

Но есть у Грабар-Китарович и существенный "минус": гетеросексуальность, дети, публично декларируемая приверженность религии и традиционным христианским ценностям. В этом она сильно уступает Грибаускайте.

На третье место стоит поставить эстонку. Честно говоря, даже не совсем понятно, как она оказалась в "коротком списке" претендентов на пост генсека НАТО. Совершенно местечковая биография с упоминанием занимавшихся постов вроде "руководитель отдела управленческого учёта электростанции "Иру". Президентом Эстонии она стала случайно: после трёх не выявивших победителя раундов президентских выборов в Государственное собрание и двух – в Коллегию выборщиков совет старейшин парламента Эстонии выдвинул Кальюлайд единственным кандидатом на пост главы государства. В 2017 году она заняла 78-е место в списке американского журнала Forbes "100 самых влиятельных женщин в мире"…

Это прекрасно, господа

Тут, пожалуй, стоит поставить точку и ответить на самый важный для России вопрос: женщина, даже такая зубастая, как Грибаускайте, во главе НАТО – это для Москвы плохо или хорошо? Это отлично! Потому что, как показала многолетняя деятельность женщин на постах министров обороны стран – членов НАТО, это имеет для их армий поистине разрушительное значение. Такое же, какое имело бы, вероятно, назначение мужчин министрами по женским делам.

Женская власть в военной сфере в последние годы и десятилетия во многом способствовала тому, что армии европейских стран НАТО оказались тенью того, что представляли из себя раньше. Чехословакия, например, будучи членом Варшавского договора, имела в 1985 году современную 350-тысячную армию. Армия сегодняшней Чехии составляет 23 тысячи человек, Словакии – примерно 26 тысяч. В целом ряде натовских стран, включая Германию, была отменена всеобщая воинская повинность. Нидерланды ликвидировали собственные танковые войска (Британия также подумывает об этом). ФРГ – полевую артиллерию. Некогда грозная для врагов немецкая армия, хотя Германия и сейчас входит в первую десятку стран мира по оборонным расходам, превратилась в балаган, где мало чему учат, техника в основном неисправна, и постоянно всего не хватает. И это при том, что там увеличивают под нажимом США расходы на военные нужды, и в ближайшие годы ФРГ может даже обогнать по этому показателю Россию. Аналогичная история произошла и с другими европейскими армиями НАТО, часть которых успела за последние десятилетия лишиться ещё и военной авиации, многие страшно запустили свои флоты. Чтобы перебросить слабенькие, кое-как вооружённые и обученные контингенты в "горячие точки", натовцам зачастую приходится фрахтовать транспортные самолёты в России и даже на Украине. На что тратятся огромные деньги?

Когда военными делами руководят министры в юбках, как, например, в ФРГ, то в армии процветают трансгендеры, продвигают женщин, а серьёзно настроенных солдат, подозреваемых в "правом экстремизме" или "неонацизме", вместо боевой подготовки гоняют на дурацкие семинары. Об одном из таких сообщило на днях популярное издание Bild: танкистов из Бранденбурга отправили слушать лекцию о том, что люди с голубыми глазами "глупее и менее способны", чем люди с карими глазами, чтобы те испытали, как "мигранты чувствуют себя в Германии". После прослушивания этой белиберды солдаты чувствовали себя "потерянными, подавленными, агрессивными, грустными и испуганными". Военное начальство, однако, потирает руки, признав семинар эффективным средством для борьбы с расизмом и дискриминацией.

Понятно, что министры обороны и даже генсек НАТО в нынешних условиях решают не так много – их задача в основном оглашать уже принятые за них политическим руководством решения. Однако женщины на этих мужских постах неизбежно приносят в это дело своё, женское, вроде совета мамы сыну-лётчику: береги себя, летай потише и пониже. А поскольку в США при президенте Джо Байдене, которого готовится сменить вице-президент Камала Харрис, власть находится в руках тех же самых сил, продвигающих аналогичные гендерные глупости, кумулятивный эффект может быть потрясающим.

Для русских это будет означать, что колоссальное на бумаге военное превосходство НАТО, которое обеспечивает вроде бы совокупный военный потенциал входящих в альянс аж 30 стран, не будет на самом деле настолько серьёзным. Для России, на которую покушается альянс, это прекрасно: мы любим женщин, пусть их будет в натовском руководстве ещё больше.