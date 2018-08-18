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Подарок Путина уже в Австрии: На Кубани рассказали о музыкальном сюрпризе для Карин Кнайсль
18 августа 2018, 04:39 • 63 • В мире
Кубанский ансамбль порадует гостей свадебного торжества главы МИД Австрии несколькими песнями.
В Краснодарском крае подтвердили информацию о выступлении артистов Кубанского казачьего хора на свадьбе у главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Как рассказал источник в культурных кругах края, в ходе торжества будут исполнены несколько песен.
По словам собеседника, артисты уже находятся в Австрии. Они исполнят лучшие кубанские песни на свадьбе австрийского министра, пояснил он.
«Какими конкретно песнями они будут радовать гостей свадьбы, точно не знаю, но они готовили несколько песен», - уточнил источник, знакомый с ситуацией.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин, которого пригласили на свадьбу Карин Кнайсль, приедет с казачьим хором.
Свадьба австрийского министра состоится 18 августа в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße на юге федеральной земли Штирия. После торжества президент РФ Владимир Путин отправится на переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Информация приведена на сайте РИА Новости.
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