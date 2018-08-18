Подарок Путина уже в Австрии: На Кубани рассказали о музыкальном сюрпризе для Карин Кнайсль

В Краснодарском крае подтвердили информацию о выступлении артистов Кубанского казачьего хора на свадьбе у главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Как рассказал источник в культурных кругах края, в ходе торжества будут исполнены несколько песен.

По словам собеседника, артисты уже находятся в Австрии. Они исполнят лучшие кубанские песни на свадьбе австрийского министра, пояснил он.

«Какими конкретно песнями они будут радовать гостей свадьбы, точно не знаю, но они готовили несколько песен», - уточнил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин, которого пригласили на свадьбу Карин Кнайсль, приедет с казачьим хором.

Свадьба австрийского министра состоится 18 августа в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße на юге федеральной земли Штирия. После торжества президент РФ Владимир Путин отправится на переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Информация приведена на сайте РИА Новости.