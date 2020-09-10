"Подарок" Путина Лукашенко напугал украинцев

Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

В Киеве готовятся перебрасывать войска к границе с Белоруссией

Вернув в Минск отозванного посла, Украина дала понять белорусскому президенту Александру Лукашенко, что недовольна его действиями, однако остается добрым соседом Республики. Но в Минске этот позитивный сигнал восприняли с безразличием, заявил экс-министр иностранных дел Незалежной Владимир Огрызко. Дело в том, что Лукашенко уже успел заручиться поддержкой Кремля. И это не сулит Киеву ничего хорошего.

По мнению экс-министра, Лукашенко сдал национальные интересы Белоруссии в обмен на помощь России, и, когда он приедет в Москву, это будет закреплено официально в форме договора о Союзном государстве.

"Ему, наверное, подготовили "подарок" в виде документов, которые он будет вынужден подписать в обмен на политическую или и военную поддержку со стороны РФ", – передает "Главред".

С этим Киев уже ничего не может поделать, признал Огрызко. Поэтому для Украины наступают плохие времена, ведь "Россия получит возможность делать в Белоруссии все, что захочет", в том числе размещать там войска. На такую угрозу Киев должен будет дать ответ.

"Придется готовиться к новым вызовам", – предупредил бывший министр.

Ранее эксперт предположил, что самопровозглашенные республики Донбасса ждут, когда заработает Союзное государство РФ и РБ, чтобы присоединиться к нему.

Переговоры лидеров России и Белоруссии состоятся в Москве, ориентировочно, 14 сентября. Им предшествовала серия контактов высокопоставленных лиц двух стран.

На этой неделе Лукашенко дал интервью российским журналистам, во время которого признал, что идея Союзного государства не реализована в должной мере.