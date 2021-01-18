Подарок от DeadМороза России: Азия замерзает. Америка паникует. Мы зарабатываем

Автор:

Александр Цыганов

В одной новости оказалось сразу две – и обе хорошие.

Одна из них заключается в том, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе наступила холодная зима. Вторая – в том, что на выручку азиатам отправились два танкера, заполненные сжиженным природным газом.

Впрочем, это не все хорошие новости.

Первая хорошая новость

Первая хорошая новость заключается не в том, что Японию, Корею и Китай посетило серьёзное похолодание. Что мы, звери какие? Хорошо для нас то, что соседям-азиатам срочно понадобился газ. А газопроводов практически нет. Даже на четверть превысившие контрактные обязательства поставки в Китай по "Силе Сибири" в 2020 году не удовлетворили потребности китайцев – 3,8 млрд кубометров оказалось сильно недостаточно.

В том же потребительском сегменте и без того пребывали – а тут из-за капризов погоды и вовсе оказались в одной то ли лодке, то ли корзинке – ещё две из разряда крупнейших экономик мира, Япония и Южная Корея. Люди там, конечно, самой историей закалённые и от природы стойкие и упрямые, так что сами по себе холода перетерпели бы так же, как их ныне терпят корейцы северные. Да и не так уж и холодно: только на севере Китая минус 30, на севере КНДР минус 17, да на японском Хоккайдо минус 15 – а в Южной Корее уже всего лишь лёгкий минус, да та же температура на соответствующих широтах КНР и Японии.

Не в холоде дело, а в необходимости перераспределять энергопотребление. А в нынешних кризисных условиях производства этих стран не могут позволить себе это самое потребление энергии сократить.

Отсюда результат, который приводит авторитетное в коммерческих вопросах издание "Коммерсантъ": "Индекс Platts JKM, отражающий стоимость спотовых поставок СПГ в Северо-Восточную Азию, 12 января достиг нового пика в 28,2 доллара за MMBtu (1015,2 доллара за 1000 кубометров). Трейдер Trafigura сообщил о твёрдых заявках по 28,2 доллара за MMBtu за груз с поставкой в Инчхон (Южная Корея) 1-2 февраля и 30,7 доллара MMBtu (1105,2 доллара за 1000 кубометров) за поставку DES 12-16 февраля в китайский порт Таншань". (MMBtu – это принятая расчётная единица в 1 млн британских тепловых единиц)

Издание поясняет, что такие азиатские индексы "превысили европейский бенчмарк TTF почти в четыре раза"! Подмывает сравнить нынешнее положение также и с ситуацией 2019-2020 годов, когда цены на европейском газовом рынке – на том же голландском хабе TTF – падали до 46 долларов за 1000 кубометров. А на рынке сжиженного природного газа (СПГ) спотовые цены только подниматься в августе 2020 года стали с уровня в 2,37 доллара за MMBtu – то есть немногим больше 60 долларов за 1000 кубометров.

Ведь это же хорошая новость – повышение цены на наш в том числе товар более чем в 10 раз?

Тем более что они продолжают расти.

Вторая хорошая новость

Вторая хорошая новость замечательно видна на карте движения судов в Северном Ледовитом океане, представленной на навигационном портале Vesselfinder. На ней видно, что по Северному морскому пути в сторону Азии, на восток, движутся два русских танкера с СПГ. Из вербальной же информации мы можем узнать, что это в Китай от предприятия "Ямал СПГ" продвигаются газовозы ледового класса Arc7 "Кристоф де Маржери" и "Николай Евгенов". Как сообщается, они вышли из порта Сабетта 5 и 6 января и должны прибыть в Китай 26 и 28 января.

А навстречу им идёт по Восточно-Сибирскому морю из Китая танкер "Николай Зубов".

О чём это говорит? Сразу о куче приятных вещей.

Первая: в условиях серьёзного дефицита в мире свободных танкеров у России они имеются, законтрактованные на долгосрочную поставку 3 млн тонн СПГ в год китайской компании CNPC. Это немного более 4 млрд кубометров в газообразной форме. И таких, можно сказать, ледокольных газовозов у их владельца – компании НОВАТЭК (ведущий акционер ОАО "Ямал СПГ" с 50,1% акций) – уже 11. А всего должно быть построено 15, благодаря чему компания намерена полностью покрыть перевозками производственные мощности завода объёмом в 17,4 млн тонн в год. Стоит напомнить, что вместимость грузовых танков на таком судне – 172,6 тысячи кубометров.

"Беда", впрочем, заключается в том, что производство СПГ на Ямале тоже постоянно расширяется. После слова "беда" смайлик, разумеется.

Вторая новость в том, что при катастрофической узости логистики в мире – так, через Панамский канал могут пройти не более трёх газовозов в сутки, а Суэцкий канал даже после прокладки второго русла живёт в условиях больших пробок. А у русских газовиков, можно сказать, собственный океан в распоряжении, да и Берингов пролив достаточно широк, чтобы вопрос о его пропускной способности, хотя бы в пределах территориальных вод России, не возникал.

Главная хорошая новость

Кстати, и это уже третья хорошая новость, на карте видно, что наши газовозы идут севернее Новосибирских островов, в обход проливов Санникова и Дмитрия Лаптева с их сложностями. А это означает, что танкеры ледового класса Arc7 могут позволить себе ходить по Северному Ледовитому океану в январе!

И это главная хорошая новость.

До сих пор считалось, что навигация по Северному морскому пути должна прекращаться в октябре. Далее ледовая обстановка становится слишком сложной и непредсказуемой, перекрывая лимит разумного риска для шкиперов. И такая подвижка в сроках означает, что газовозы – вот как сейчас – могут совершить несколько дополнительных рейсов быстро, а главное, по сезону реагируя на повышающиеся запросы азиатских рынков. Почти 90 млн тонн только японских потребностей в СПГ – куш, за который стоит побороться.

Отчего такая премия, что отвалила нам природа?

Ну, во-первых, не только природа. Газовозы (забавно, что наиболее эффективный способ их продвижения сквозь лёд – кормою вперёд) ледового класса Arc7 способны, согласно регламенту Российского морского регистра, осуществлять "самостоятельное плавание в сплочённых однолетних арктических льдах при их толщине до 1,4 м в зимне-весеннюю навигацию и до 1,7 м в летнее-осеннюю", а также "плавание в канале за ледоколом в однолетних арктических льдах толщиной до 2 м в зимне-весеннюю и до 3,2 м в летне-осеннюю навигацию". То есть не двухметровой толщины льды самостоятельно преодолевать, как с неизвестно чьей нелёгкой руки стало принято говорить – это был бы уже класс Arc8, – но для нынешней Арктики вполне подходяще.

И тут начинается – точнее, продолжается уже много лет – во-вторых. Во-вторых, "премию" нам выписывает глобальное потепление.

По надёжным научным сведениям Гидрометцентра России, в 2020 году температура воздуха в Сибирской Арктике была выше средней более чем на 5°С. Соответственно, площадь льда в уже не таком Ледовитом, как раньше, океане в июле и октябре оказалась наименьшей за всю историю наблюдений. По информации Национального центра данных по снегу и льду США (NSIDC), площадь морского льда в Арктике сокращалась в прошлом году до 3,74 млн квадратных километров.

Благодаря этому обстоятельству Северный морской путь был практически свободен ото льда с июля по октябрь. Какое уж тут прекращение навигации!

И что характерно: похоже, эта тенденция к освобождению СМП ото льда – всерьёз и надолго. Во всяком случае, Арктика сегодня прогревается вдвое быстрее, чем в среднем по миру, и это продолжается уже с середины 1980-х годов. И льды, при всех колебаниях от сезона к сезону, в целом неуклонно отступали. Тем более что в 2019 году теплосодержание океана было самым высоким с 1960 года.

Что любопытно при этом: отступают они всё больше от русского арктического побережья. А вот возле Канады и Гренландии держатся стойко. И такого же освобождения Северо-Западного прохода, как Севморпути, в ближайшее время ожидать не приходится.

Словом, перспективы превращения Северного морского пути в настоящий конвейер по снабжению газом Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского региона более чем широкие.

У вас ещё остаются вопросы, отчего американцы так резко озаботились свободой мореходства по Северному морскому пути?