Подарок на Рождество от русских: Аргентина одобрила вакцину "Спутник V"

Национальное управление по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями Аргентины (ANMAT) зарегистрировало русскую вакцину против COVID-19 "Спутник V". Об этом рассказали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Отмечается, что аргентинский регулятор решил применять русскую вакцину в экстренных случаях. Регистрация прошла без дополнительных клинических исследований на территории страны. Предполагается, что в страну Латинской Америки поступит 10 млн доз "Спутника V". Её будут производить в странах-партнёрах, включая Индию, Китай и Южную Корею, сообщили в российском фонде.

Там рассчитывают, что первая партия препарата поступит в Аргентину до 25 декабря, что "станет хорошим подарком на Рождество".

22 декабря ANMAT выдало разрешение на использование в чрезвычайных случаях вакцины от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Первой страной, зарегистрировавшей "Спутник V", стала Белоруссия.