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Подарок на Рождество от русских: Аргентина одобрила вакцину "Спутник V"
25 декабря 2020, 02:10 • 65 • В мире
Аргентина стала второй страной, которая одобрила использование русской вакцины от COVID "Спутник V". Как отметили в Российском фонде прямых инвестиций, первая партия препарата должна поступить до 25 декабря, что станет хорошим подарком на Рождество для аргентинцев.
Национальное управление по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями Аргентины (ANMAT) зарегистрировало русскую вакцину против COVID-19 "Спутник V". Об этом рассказали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Отмечается, что аргентинский регулятор решил применять русскую вакцину в экстренных случаях. Регистрация прошла без дополнительных клинических исследований на территории страны. Предполагается, что в страну Латинской Америки поступит 10 млн доз "Спутника V". Её будут производить в странах-партнёрах, включая Индию, Китай и Южную Корею, сообщили в российском фонде.
Там рассчитывают, что первая партия препарата поступит в Аргентину до 25 декабря, что "станет хорошим подарком на Рождество".
22 декабря ANMAT выдало разрешение на использование в чрезвычайных случаях вакцины от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Первой страной, зарегистрировавшей "Спутник V", стала Белоруссия.
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