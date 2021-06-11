Подарок к саммиту. Байден будет шантажировать Путина Незыгарем?

Арест в Швейцарии по заказу США российского бизнесмена Владислава Клюшина может быть частью «большой игры» разведок Запада. Если правда, что Клюшин владеет секретной информацией из Администрации президента России, его знания очень нужны американцам.

Некоторые новости международных отношений очень далеко отстоят во времени от тех событий, которые их вызвали. Последний показательный пример – сообщение об аресте в Швейцарии российского бизнесмена Владислава Клюшина. Клюшин был арестован по запросу США еще 21 марта, а инфомационные агентства принялись трубить о его судьбе только в июне. Так что вопросов в этой истории несколько: во-первых, зачем русский бизнесмен понадобился американскому «правосудию», во-вторых, зачем тему подняли именно сейчас – перед самым началом встречи в Женеве (то есть в Швейцарии) президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Страшная русская «Катюша»

Клюшина можно называть одним из самых непубличных бизнесменов российской IT сферы. Фактически, все, что о нем известно достоверно, укладывает в одну фразу: он является владельцем компании «M-13», которая специализируется на продуктах для мониторинга СМИ и социальных сетей. На сайте самой компании и сообщается, что ее услугами пользуются администрация Президента России и правительство России. Некоторые СМИ упоминают, что речь идет о системе мониторинга Смит и соцсетей «Катюша»

Источники «Царьграда» подтверждают, что эта компания действительно работала по заказам АП. Однако господин Клюшин интересен не только этим. В кругах, близких к руководству различных политических объединений упорно распространяется слух о том, что он является одним из совладельцев телеграм-канала «Незыгарь» - одного из самых раскрученных «новых медиа», которые пишут о политике. О том, что Клюшин действительно имеет отношение к этому каналу уверенно говорят многие источники, однако сам Клюшин эту информацию опровергал. Он даже подал в суд на издание «Проект», Мосгорсуд встал на его сторону и издание была вынуждено опровергнуть ранее опубликованную информацию.

По сообщениям СМИ, 9 июня Владислав Клюшин, апелляция которого была отвергнута швейцарским судом, ожидал экстрадиции в США в тюрьме города Сьон. Швейцарский суд не пошел на встречу русскому бизнесмену ни по одному вопросу. Суд отказался выпустить его под залог в 1,5 миллиона швейцарских франков. Иинтересно, что суд аргументировал это так, что залог соответствует всего лишь (!) годовому доходу российского гражданина.

Как ни странно, несмотря на то, что история с арестом Клюшина развивается уже три месяца, до сих пор нет сколько-нибудь подробной информации о том, в чем, собственно, его обвиняют в США. Во всех источниках упоминается лишь о «финансовых махинациях» и иногда об «инсайдерской торговле на суммы в несколько десятков миллионов долларов США».

Ваш парень заговорит и скажет такое!...

Клюшин – отнюдь не первый представитель русской IT сферы, арестованный по американскому запросу для того, чтобы отправиться в США. Например, 7 июня 2020 года стало известно об аресте в Германии русского музыканта Дениса Казначеева по обвинению в кибермошенничестве. Тогда же ТАСС опубликовало материал, в котором содержались данные еще о 10 гражданах России, задержанных за последние 5 лет в третьих странах по различным обвинениям (так или иначе связанным с финансовыми операциями) для экстрадиции в США. В марте 2020 года их список пополнил даже основатель «Тинькофф-банка» ОлегТиньков, арестованный в Лондоне и позже выпущенный под залог.

Позиция Швейцарской стороны не вызывает удивления у экспертов. Так, американский адвокат Аркадий Бух заявил «Коммерсанту», что ««На моей памяти Швейцария ни разу не отказывала США в выдаче русскоязычных подозреваемых».

Гораздо интереснее, что, по словам того же адвоката, «в открытом доступе в судебной системе США обвинительных материалов против Владислава Клюшина пока нет». Иначе говоря, в данный момент невозможно с уверенностью сказать, в чем именно обвиняют гражданина России и какое наказание грозит ему в США.

Возможно, это замалчивание подробностей связано с особенностями функционирования американской судебной системы. Однако возможно и другое объяснение. Если Клюшина рассматривают как человека, близкого к российским властям и располагающего определенной ценной информации о том, как устроена российская политическая система, то, возможно, он нужен именно как источник такой информации, а его преступления, действительные или мнимые – не более чем предлог для того, чтобы он предстал перед американскими следователями.

Более того, не исключено, что информация об аресте и суде по экстрадиции совершенно непубличного ранее бизнесмена всплыла именно в июне 2021 совершенно не случайно. Может быть, налицо один из элементов давления на российскую дипломатию в преддверии встречи Владимира Путина и Джо Байдена. Что-то вроде: «вы станете более сговорчивыми, ведь ваш парень у нас и скоро может заговорить». Учитывая, какой ажиотаж периодически поднимается в США и НАТО в связи с темой «русских хакеров», такое отношение к «делу Клюшина» в США кажется вполне вероятным – чем создатель «Катюши» не русский хакер? Да еще и почти официально связанный с администрацией русского лидера – просто подарок судьбы для дипломатической игры.

Впрочем, по сообщению «Комерсанта» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже сказал, что знает о задержании Владислава Клюшина «из сообщений СМИ».

А что касается его близости к российским властям, близки все граждане нашей страны. Помощь в защите интересов наших граждан за рубежом оказывает МИД.

Иначе говоря, пресс-секретарь президента не видит повода для беспокойства в связи арестом российского бизнесмена в преддверии встречи двух президентов.