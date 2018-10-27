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Подарок для Трампа: Мексика согласилась принять движущийся в США «караван мигрантов»
27 октября 2018, 05:09 • 63 • Политика
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил о готовности его страны принять движущийся из Центральной Америки в США пятитысячный караван мигрантов и предоставить беженцам образование, медицинскую помощь и временную работу.
Пятитысячный караван мигрантов, выдвинувшийся в направлении США, возможно, так и не доберется до американской границы. Так, в эту пятницу президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил о готовности его страны принять всех состоящих в караване беженцев и разместить их на своей территории.
При этом мигрантам будут предоставлены определенные социальные гарантии. Особым образом Ньето отметил, что собирается обеспечить беженцев временной работой, а их детей — школьным образованием.
Также взрослым и несовершеннолетним мигрантам будет гарантирована медицинская помощь. Воспользоваться этим предложением смогут те мигранты, которые обратятся к мексиканским властям с соответствующим запросам и ходатайствуют о предоставлении им убежища.
Ранее президент США Дональд Трамп крайне негативно отзывался о приближающемся к его стране караване мигрантов, заявляя, что те представляют угрозу американской безопасности.
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