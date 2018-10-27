Подарок для Трампа: Мексика согласилась принять движущийся в США «караван мигрантов»

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил о готовности его страны принять движущийся из Центральной Америки в США пятитысячный караван мигрантов и предоставить беженцам образование, медицинскую помощь и временную работу.

Пятитысячный караван мигрантов, выдвинувшийся в направлении США, возможно, так и не доберется до американской границы. Так, в эту пятницу президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил о готовности его страны принять всех состоящих в караване беженцев и разместить их на своей территории.

При этом мигрантам будут предоставлены определенные социальные гарантии. Особым образом Ньето отметил, что собирается обеспечить беженцев временной работой, а их детей — школьным образованием.

Также взрослым и несовершеннолетним мигрантам будет гарантирована медицинская помощь. Воспользоваться этим предложением смогут те мигранты, которые обратятся к мексиканским властям с соответствующим запросам и ходатайствуют о предоставлении им убежища.

«Сегодня мы запускаем план «Ты находишься в своем доме» для центральноамериканских мигрантов, которые уже находятся в Мексике. План дает им доступ к программам временного трудоустройства, а также к медицинской помощи и школам для детей», — подчеркнул президент Мексики.

Ранее президент США Дональд Трамп крайне негативно отзывался о приближающемся к его стране караване мигрантов, заявляя, что те представляют угрозу американской безопасности.