Подарил нормальную жизнь: Король Швеции "исключил" из принцев сразу пятерых внуков

Король Швеции Карл Густав XVI принял решение исключить из списка членов Королевского дома сразу пятерых своих внуков. Отмечается, что данное решение распространяется на детей принца Карла Филиппа и троих детей принцессы Мадлен.

Таким образом, дети лишаются обращения "Королевское высочество". Однако речь не о семейном конфликте.

73-летний король объявил, что дарит им "нормальную жизнь". Благодаря новому решению внуки смогут вести жизнь, не обремененную различными формальностями и обязательствами, связанными с их статусом.

То есть они смогут заняться бизнесом или сменить место жительства.