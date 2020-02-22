«Подача воды на полуостров выгодна бюджету Украины»: В Крыму оценили заявление Чубарова

Подача воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров может быть «инструментом, который приведет Россию к контролю над Украиной» только в мыслях лидера запрещенной в РФ экстремистской организации меджлис Рефата Чубарова. В первую очередь такая мера была бы выгодна бюджету Украины, заявил КП-Крым политолог Владислав Ганжара.

Ранее Чубаров сделал заявление, что для России якобы важна не сама вода, а всяческое «обыгрывание и использование этой темы». Также лидер меджлиса считает, что с помощью воды Россия может контролировать Украину.

- В последнее время Чубаров действительно пытается спекулировать разными темами вокруг нашего полуострова: то марш какой-то организовывать собрался, то теперь водной проблематикой решил позаниматься. Все, как мне это видится, лишь очень несчастная попытка напомнить о своем существовании. Он пытается, будучи политическим трупом, как-то воскреснуть. Но такие заявления и акции ему в этом не помогут, и никаких дивидендов на этом заработать не получится, - отмечает политолог Владислав Ганжара.

По его словам, тема воды так волнует представителей украинских радикальных групп, поскольку в незалежной, вероятно, всерьез обсуждают возобновление работы Северо-Крымского канала.

- Возобновление подачи воды в Крым имеет серьезное рациональное звено. В первую очередь, экономическое, поскольку мы понимаем, что это было бы выгодно для украинского бюджета, - выразил свое мнение политолог.

Кроме того, Рефат Чубаров рассказал, что готов простить тех, кто «кто открыто помогал захвату Крыма россиянами, предал крымских татар и Украину, но своими действиями не переступил черту, где совершали бы прямые преступления против человечности, против других людей».

- Если кого и нужно прощать, говоря о втором заявлении Чубарова, то это крымчанам вот таких вот предателей, как они. Ведь именно они были инициаторами энергетической, водной блокады полуострова, которые являются грубейшей формой нарушения прав человека и попыткой геноцида двух миллионов людей, проживающих на Крымском полуострове. Но мы давно их простили, потому что они уже никак не относятся к полуострову, - заключил политолог.

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