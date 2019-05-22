«Под зонтиком ЕС и НАТО»: в Британии призвали обновить политическую элиту Грузии, Украины и Молдавии

Политические элиты Грузии, Молдавии и Украины не способны проводить демократические реформы, отмечается в докладе британского Королевского института международных отношений Chatham House. В документе, с которым ознакомился RT, утверждается, что процессу развития этих стран мешает советское прошлое, хотя значительная часть общества уже продемонстрировала своё желание принять «европейские ценности». В связи с этим аналитики призывают Запад «помочь» Тбилиси, Киеву и Кишинёву обновить истеблишмент, обучая новых лидеров и сотрудничая с НКО и СМИ. Как считают политологи, в Британии, как и во всём ЕС, просто стремятся привести к власти на постсоветском пространстве как можно больше проевропейских политиков, чтобы затем отстаивать в этих странах свои «меркантильные интересы».

Наследие советского прошлого, а также переходные 1990-е затормозили появление в Грузии, Молдавии и на Украине поколения лидеров-реформистов, отстаивающих принципы и ценности «надлежащего управления». Политики не способны проводить демократические реформы, несмотря на помощь из-за рубежа. К такому выводу пришли в своём докладе аналитики Королевского института международных отношений Chatham House, который частично спонсируется правительством Великобритании.

«Несмотря на обретённую более 25 лет назад независимость и длительные, продолжающиеся поныне демократические преобразования, посткоммунистические страны по-прежнему не решили проблему некачественного государственного управления. Судя по всему, политические элиты не желают и не способны претворить в жизнь действенные демократические реформы, несмотря на наличие соответствующего запроса в обществе и частые поступления щедрой помощи извне», — сообщается в документе, с которым ознакомился RT.

В Chatham House утверждают, что жители Грузии, Украины и Молдавии уже неоднократно продемонстрировали свои «проевропейские устремления» и нежелание иметь руководство советского типа. Отмечается, что речь идёт о «революции роз» в Тбилиси в 2003 году, в результате которой Грузию возглавил Михаил Саакашвили, а также о массовых беспорядках в Кишинёве в 2009-м и о «евромайдане» в Киеве в 2014-м.

По мнению британских аналитиков, эти события создали возможности для реформ «в духе европейских ценностей и стандартов жизни».

«Общественные волнения в Грузии, Молдавии и на Украине привели к появлению более сознательного в политическом отношении электората, который настаивает на отказе от прежней устоявшейся линии поведения и официальном принятии курса на евроинтеграцию, в противоположность позиции, согласно которой единственно приемлемый путь предполагает более тесное сотрудничество с Россией в рамках курируемых ею интеграционных проектов», — подчёркивается в документе.

Оппозиционеры в Грузии с национальным флагом

Reuters

В прошлом году аналитики Chatham House заявляли, что Украина, Молдавия и Белоруссия находятся «на передовой ожесточённой битвы» за своё будущее и суверенитет. Страны якобы подвержены угрозам, исходящим от РФ. Специалисты предложили финансировать производство медиаконтента для русскоговорящей аудитории, чтобы заменить им «московскую пропаганду».

«Передать власть проевропейским политикам»

На Западе заинтересованы в том, чтобы страны на постсоветском пространстве выбрали путь сближения с Евросоюзом и НАТО, заявил в разговоре с RT директор Центра европейской информации Николай Топорнин. По его словам, западное экспертное сообщество видит два пути развития для бывших республик СССР: проевропейский курс или возврат к советской модели, которую ошибочно ассоциируют с современной Россией.

«Им хочется, чтобы эти страны продолжили свой путь под зонтиком ЕС и НАТО, расширяя сотрудничество с этими организациями. И меньше зависели от политических инициатив и взаимодействия с Россией, которую сегодня, как мы знаем, воспринимают как главного оппонента «западной демократии», — пояснил эксперт.

Между тем генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв отметил, что аналитики Chatham House выражают интересы британской политики. По его мнению, в Лондоне выступают за то, чтобы среди политических элит Грузии, Украины и Молдавии присутствовало как можно больше готовых сотрудничать с Западом людей.

«Идея состоит в том, чтобы передать власть проевропейским политикам, которые в то же время являются гражданами упомянутых стран. Но главная задача — за счёт этого улучшить жизнь в Великобритании, а не в государствах бывшего Советского Союза», — подчеркнул политолог.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Евросоюз вмешивается во внутренние дела республики. Также стало известно, что в 2017 году Брюссель безуспешно пытался уговорить молдавского лидера отказаться от идеи вступления в Евразийский экономический союз.

Президент Молдавии Игорь Додон

Reuters

© Maxim Shemetov

Интересы России

Рассуждая о смене политической элиты в Грузии, Молдавии и на Украине, британские исследователи уверяют, что Москва не заинтересована в проевропейском курсе этих государств.

«Российская Федерация особенно заинтересована не в наличии в соседних странах стабильной демократии с ориентацией на укрепление связей с Евросоюзом, а в сохранении в этих странах лояльных Кремлю гибридных режимов», — говорится в документе.

Однако, как заметил Николай Топорнин, Россия стремится сохранить добрососедские отношения с бывшими союзными республиками и выстраивает с ними взаимовыгодное сотрудничество.

«Эти страны являются приоритетом внешней политики, и мы не хотим, чтобы они занимали негативную позицию по отношению к РФ, мы против конфликтов. Руководство России заинтересовано в сотрудничестве, развитии торговли, гуманитарном взаимодействии. И конечно, в добрососедских, конструктивных отношениях», — сказал эксперт.

По словам Топорнина, Евросоюз предлагает государствам на постсоветском пространстве условия сотрудничества, которые могут оказаться невыгодными одной из сторон.

«Можно всё обрамлять высокими сентенциями о правах человека, демократических институтах, о независимой судебной системе, но за всем этим также просматривается коммерческий, меркантильный, экономический интерес. Что они получат, кроме прав человека?» — добавил он.

Запад спешит на помощь

В докладе британского аналитического центра обозначены четыре типа политической элиты, которые существуют на данный момент в Грузии, Молдавии и на Украине.

Первый — «Старая гвардия» — включает в себя бывших членов коммунистических партий, олигархов и бизнесменов, которые стремятся сохранить статус-кво. Вместе с ними работают представители второго типа под названием «Троянские кони». Это молодые чиновники, «извлекающие выгоду» из сложившейся в стране ситуации. Под третьим типом — «Вернувшаяся диаспора» — имеют в виду возвратившихся из-за границы граждан, обладающих новым мышлением и этическими принципами. А местные активисты и представители гражданского общества формируют группу «Внутренних реформаторов».

Все типы элит, кроме «Старой гвардии», могут привести к изменениям в системе политического управления, а помочь им в этом должно международное сообщество, поясняется в документе.

«Международное сообщество доноров должно расширить охват деятельности неправительственных организаций (НПО), наблюдательных организаций, аналитических центров, исследовательских СМИ и неофициальных гражданских инициатив, которые продвигают принципы прозрачности и следят за поддержанием подотчётности при принятии решений», — считают в Chatham House.

Кроме того, среди прочего в докладе предлагается финансировать мероприятия с участием местных активистов, устраивать стажировки за границей, студенческие обмены с западными институтами и укреплять потенциал независимой журналистики.

Вдобавок к этому, по мнению аналитиков, Западу следует поощрять проверки правоохранительных органов на предмет коррупции, обучать активистов и политиков, контролировать законы о политическом финансировании.

«Развиваться» странам помогают и Соединённые Штаты. Так, Вашингтон планировал «расширить» избирательные права грузин и проследить за парламентскими выборами в Грузии в 2024 году. А в Молдавии американское посольство намеревалось повысить качество контента независимых СМИ.

Более того, в прошлом году в Ереване за счёт США был организован молодёжный семинар CampСamp, на котором участников из стран СНГ обучали, как совершать госперевороты.

Власти США, как и Евросоюза, стремятся контролировать внутренние процессы других государств, отметил политолог Дмитрий Журавлёв.