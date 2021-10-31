Под Зеленским подгорает президентское кресло после обвала рейтинга

«Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал». Слова песни из тюремного фольклора идеально характеризует ситуацию на Украине, а точнее в администрации президента Незалежной.Рейтинг Владимира Зеленского резко обвалился, что дало основание бывшему генпрокурору страны Юрию Луценко заявить: «Для Украины из этого есть один выход: вся правда из уст Зеленского о его офшорах... его других грехах. Правда добьет его рейтинг. Но спасет страну от шантажа Путина».Пожалуй, не стоит комментировать слова Луценко про российского лидера и какой-то там мифический шантаж. Главное в том, что украинского лидера предлагают официально добить, раскрыть всею правду о его офшорах и прочих грешках, которые точно имеются. Хотя кто из лидеров Незалежной был без греха? Своей основной задачей на посту главы государства они всегда считали не защиту национальных интересов страны и повышение уровня благосостояния сограждан, а набивание карманов за их счет плюс воровство.Петр Порошенко, к примеру, отличился, когда поимел Незалежную на восемь миллиардов долларов, заработав их на мошеннических схемах. Об этом рассказал американский миллиардер украинского происхождения Сэм Кислин. Зеленский тоже постарался урвать кусок побольше и повкусней, чтобы не сожалеть о времени, потраченном на президентство. Сомнительно, что он признается в грехах, надеясь, как минимум досидеть положенный срок.Луценко почему-то считает, что Москве выгодно видеть во главе Украины слабого президента с подмоченной репутацией. Украинские эксперты тоже предрекают шоумену скорую политическую смерть. Только вот не стоит кивать в сторону России, когда все мы знаем, что киевские марионетки служат американцам. Именно Вашингтон тасует словно карты в колоде украинских президентов. И это реальное позорище!