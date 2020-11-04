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Под завалами почти три дня: В разрушенном землетрясением Измире чудом спасли трёхлетнюю малышку

04 ноября 2020, 00:25  •  70 • В мире
Турецкие спасатели при разборе завалов в разрушенном землетрясением Измире спасли чудом уцелевшую трёхлетнюю девочку. Сейчас малышка находится в больнице.
Трёхлетняя Элиф Перинчек провела под завалами своего разрушенного дома 65 часов - именно столько прошло времени с момента разрушительного землетрясения в Измире, пока до неё не добрались спасатели.
Как пишет агентство Anadolu, девочка получила травмы и помещена в близлежащую больницу, однако её жизни больше ничего не угрожает. Родные малышки благодарят спасателей, называя спасение Элиф чудом.
По последним данным, число извлечённых спасателями из-под завалов людей в Измире достигло 106. Ранее из-под завалов спасли 14-летнюю Идиль Ширин.
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисара провинции Измир. Жертвами стали 79 человек, 962 пострадали.

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