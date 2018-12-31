«Под завалами находятся от 36 до 40 человек»: Путин прибыл на место взрыва в Магнитогорске

Президент России Владимир Путин экстренно прибыл в Магнитогорск, где после взрыва газа обрушился один из подъездов многоэтажного жилого дома. Глава государства провёл оперативное совещание с руководителями ведомств, работающими на месте аварии, а также посетил больницу и пообщался с пострадавшими. В результате инцидента погибли четыре человека, еще пятеро получили травмы. Под завалами могут находиться до 40 человек.

В Магнитогорск, где в результате взрыва газа произошло обрушение части жилого дома, прибыл президент России Владимир Путин.

Глава государства сразу направился в район трагедии. Рядом с обрушившимся подъездом спасатели развернули оперативный штаб.

На месте состоялось совещание, в ходе которого Путин потребовал доложить, какова ситуация на данный момент. В нём также приняли участие глава МЧС Евгений Зиничев, министр здравоохранения Вероника Скворцова, руководители Челябинской области и Уральского федерального округа.

Путин поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий взрыва. «Создадим правительственную комиссию специальную с министром МЧС», — сказал Путин.

В Магнитогорск также прибыл самолёт МЧС России с 50 спасателями центра «Лидер». Глава МЧС Зиничев заявил, что на месте обрушения дома у спасателей достаточно ресурсов.

«Сил и средств достаточно», — приводит ТАСС слова министра.

На место аварии вылетел глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Кроме того, Путин посетил больницу, в которой находятся пострадавшие при взрыве. В частности, как сообщает РИА Новости, президент пообщался с 13-летним Сергеем Гавриловым, которого спасатели извлекли из-под завалов​​​. Подросток получил различные травмы и обморожение. Путин пообещал ему передать новогодний подарок.

«Новый год сегодня. Я так быстро собирался к вам, что ничего не захватил. Но я тебе обязательно привезу», — сказал Путин. Президент спросил мальчика, какой он хотел бы получить подарок, но тот растерялся и не смог ответить.

«Сил и средств достаточно»

Напомним, утром в понедельник, 31 декабря, в десятиэтажном панельном доме в одном из районов Магнитогорска прогремел взрыв. Предварительной причиной названа детонация бытового газа, но изучаются и другие версии. В зоне обрушения проживали 120 человек.

Под завалами на месте взрыва газа в Магнитогорске могут находиться от 36 до 40 человек, сообщил Зиничев во время со совещания в штабе МЧС на месте трагедии.

«Пока обнаружено четыре человека погибших, извлечены пять человек пострадавших, предположительно под завалами находятся от 36 до 40 человек», — сказал Зиничев в докладе президенту РФ Владимиру Путину.

По словам губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, в 24 квартирах обрушенного подъезда прописаны 50 человек.

Он заявил, что есть поименный список, он везде распространен «в надежде, что люди будут откликаться и говорить, что внесены в список формально».

​​​Ранее по поручению президента на место происшествия прибыли глава МЧС Евгений Зиничев и министр здравоохранения Вероника Скворцова. По её словам, что шансы найти выживших уменьшаются.

«Шансы, конечно, уменьшаются со временем. Бывают разные истории, удивительные», — сказала она в эфире «Россия 24».

По данным МЧС, существует угроза обрушения подъезда, соседствующего с разрушенным.

«Есть угроза обрушения той части подъезда, которая не до конца разрушилась», — сказал представитель ведомства Тимур Хикматов в эфире «Россия 24».

Позднее местные власти заявили о возможности восстановления дома после оценки последствий аварии.

«Министерство строительства подключится к решению проблемы восстановления дома. Сначала будет произведен разбор завалов, затем будет обследование дома, будет разработан проект демонтажа необходимых конструкций. И затем, после дальнейшего проектирования, дом могут достроить», — цитирует ТАСС министра строительства Челябинской области Виктора Тупикина.

На всей территории Челябинской области был введён режим чрезвычайного положения.

«Обрабатываются все версии»

Основной причиной происшествия в УФСБ по Челябинской области называют взрыв бытового газа, однако рассматриваются все возможные версии. Об этом ТАСС рассказали в ведомстве.

«Наша версия бытовая. Сейчас отрабатываются все версии, но основная версия — это бытовой газ», — приводит слова агентства.

Жители обрушившегося дома также отмечали запах газа после взрыва.

«Я проснулась от взрыва, потом от грохота стёкол — у меня моментально в зале стёкла выбило. Дальше я встала, побежала на кухню: там тоже окна выбиты и пошла сильно гарь от газа», — сообщила Ruptly жительница дома Олеся.

Она рассказала, что дверь, которая отделяла от лестничной площадки её и соседскую квартиру, вылетела и какое-то время не давала им выйти. Когда уже удалось пройти, выяснилось, что подъезд и лестница были разрушены.

Номер по паспорту: как МВД предлагает изменить правила регистрации автомобилей «Я думала, там подъезд есть. Оказывается, мы сразу из тамбура вышли и сразу завалы, подъезда не было практически. Гражданские люди, пока ещё не было спасателей, помогали спускаться», — отметила она.

Очевидцы также обратили внимание, что уцелела только одна, тыльная стена многоэтажки.

«Обрушился один подъезд с последнего по первый этаж. Мы сначала в темноте думали, что часть, потому что с другой стороны дома он был целый, не было видно… Уже когда взошло солнце, увидели, что с главной стороны проспекта осталась просто одна панельная стена. Всё, что было внутри, — всё вниз ушло», — приводит РИА Новости слова жительницы дома.

Заместитель губернатора Челябинской области ранее говорил журналистам, что взрыв мог произойти во втором этаже над аркой дома. «Судя по разрушениям, взрыв произошёл на втором этаже над аркой», — отметил он.

Около 300 жителей двух соседних подъездов были эвакуированы в местное общежитие и школу. Многие горожане обратились в организованный спасателями штаб с предложением разместить пострадавших у себя.

«Порядка 300 человек нужно расселить. В штаб приходит информация от людей, которые могут забрать на временное проживание», — сказали ТАСС в пресс-службе мэрии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва в жилом доме Магнитогорска по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Следственными органами СК РФ по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)», — сказала она.

В обрушении дома в Магнитогорске есть два обстоятельства, которые дают определённую надежду на спасение людей, рассказал RT начальник отдела организации взаимодействия с международными организациями отряда Центроспас Владимир Борейко.

«Это не кирпичный дом, а панельный, который оставляет много пустот. Это первое. И то что, сейчас действительно прохладно, холодно, в какой-то мере. — заявил спасатель. — С одной стороны это плохо — люди могут замерзать. С другой — процессы при синдроме длительного сдавления затягиваются».