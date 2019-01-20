Под защитой «Панциря»: сирийские ПВО отразили авиаудар Израиля по аэропорту Дамаска

Зенитные ракетные комплексы «Панцирь» и «Бук» уничтожили семь ракет, выпущенных истребителями F-16 ВВС Израиля по международному аэропорту на юго-востоке Дамаска. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России. Там отметили, что системы ПВО сбили все снаряды, и это позволило избежать жертв и разрушений. Между тем в Армии обороны Израиля также заявили, что по территории еврейского государства со стороны Сирии была выпущена ракета, которую перехватили средства ПВО.

Военно-воздушные силы Израиля в третий раз за последний месяц атаковали территорию международного аэропорта Дамаска. Как сообщает пресс-служба Национального центра управления обороной РФ, очередной удар авиационными управляемыми ракетами был зафиксирован в воскресенье, 20 января, в 13:32 мск. Его осуществили четыре самолёта F-16 израильских ВВС из акватории Средиземного моря.

«Силы противовоздушной обороны Сирийской арабской армии отразили воздушную атаку авиации ВВС Израиля по международному аэропорту на юго-востоке Дамаска. Зенитные ракетные комплексы «Панцирь» и «Бук» уничтожили семь израильских ракет», — говорится в сообщении.

По данным российского Министерства обороны, инфраструктура аэропорта не пострадала.

«Жертв и разрушений нет», — пояснили в оборонном ведомстве.

Ранее о том, что бомбардировка территории воздушной гавани со стороны Израиля не увенчалась успехом, сообщало агентство РИА Новости со ссылкой на сирийский военный источник. «Все ракеты сбиты, ни одна из них не достигла цели», — указывал собеседник.

В свою очередь, военный источник сирийского агентства SANA также подчеркнул, что национальные системы ПВО продемонстрировали «высокую эффективность» и не позволили силам противника поразить «ни одну из поставленных целей» в южном регионе Сирии.

Между тем представители еврейского государства сообщили, что территория их страны также подверглась ракетному обстрелу.

«Некоторое время назад ракета была выпущена по северной части Голанских высот и была перехвачена системой ПВО «Железный купол», — говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля.

Отметим, что данная публикация была сделана спустя почти два часа после авиаудара по территории САР. Никаких других подробностей по инциденту не приводится.

Стоит отметить, что через несколько часов после авиаударов по сирийскому аэропорту в Twitter премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху появился комментарий, в котором политик вновь заявил о готовности противостоять Ирану в САР.

«У нас последовательная политика: наносить вред иранским представителям в Сирии и причинять ущерб любому, кто пытается навредить нам», — написал Нетаньяху в Twitter.

A short while ago, a rocket was fired at the northern Golan Heights and was intercepted by the Iron Dome Aerial Defense System. pic.twitter.com/RXM7OvdeyJ — Israel Defense Forces (@IDF) 20 января 2019 г.

Обострение из-за роли Ирана

Подчеркнём, что Израиль увеличил частоту проведения авиаударов по территории Сирии после объявления Соединённых Штатов Америки о выводе своего военного контингента из арабской республики.

При этом 25 декабря 2018 года израильские ВВС создали прямую угрозу двум пассажирским самолётам, заходившим на посадку в аэропорты ливанского Бейрута и сирийской столицы. В Министерстве обороны Российской Федерации охарактеризовали произошедшее как «провокационные действия».

Напомним, что в тот день израильская авиация нанесла по САР удары, сбросив 16 управляемых авиабомб GBU-39. Сирийские ПВО ликвидировали 14 из них. Оставшиеся два снаряда поразили территорию логистического центра 138-й бригады армии Сирии, ранения получили трое военнослужащих.

На прошлой неделе истребители F-16 атаковали якобы «иранские склады с оружием» в международном аэропорту Дамаска. Наряду с этим были нанесены удары по двум «террористическим объектам» палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Кроме того, военнослужащие Израиля заявили об обнаружении тоннеля группировки «Хезболла» на границе с Ливаном.

По словам премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, проведённые авиаудары демонстрируют решимость Израиля «предотвратить военное закрепление Ирана в Сирии». Позднее глава правительства еврейского государства обвинил Тегеран во лжи относительно ядерной программы и запуске космического спутника.

«Перед нами важные факторы: Иран и иранские вооружения, а также продолжающаяся ложь Ирана. Я говорю иранцам, чтобы они уходили из Сирии как можно быстрее, так как мы продолжим нашу агрессивную политику», — заявлял Нетаньяху.

Между тем власти Дамаска потребовали оценить факт «вероломной агрессии» со стороны Израиля, который таким образом пытается «продлить кризис и войну с террористами в Сирии». В этой связи Министерство иностранных дел Сирии направило письма в ООН и Совет Безопасности Организации.

«США или Израиль не могут оправдывать эту агрессию какими-либо аргументами или предлогами. Это агрессия в полном смысле этого слова. Они этими атаками не добьются того, чего не смогли добиться и раньше в Сирии», — отмечал помощник главы сирийского МИД Айман Сусан.