Под защитой «Пальмы»: на что способен российский морской комплекс ПВО нового поколения

На Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге впервые продемонстрирован полноразмерный образец новейшего зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Пальма». Об этом сообщил в беседе с RT представитель АО «КБ точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана» Сергей Верба. Система уже стоит на вооружении ВМФ и поставляется за рубеж. Предприятие рассчитывает на увеличение экспортных продаж в ближайшие годы. «Пальма» обладает возможностью поражать все типы воздушных объектов на дальности до 10 км. Перехват целей осуществляется малогабаритными ракетами и 30-мм снарядами. Эксперты отмечают высокую огневую мощь, точность и помехозащищённость ЗРАК. Данный комплекс является одним из самых эффективных морских средств ПВО ближнего радиуса в мире, считают аналитики.

Начальник управления внешних связей АО «КБ точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана» (Москва) Сергей Верба заявил в беседе с RT, что на Международном военно-морском салоне (МВМС) в Санкт-Петербурге впервые представлен полноразмерный образец новейшего зенитного ракетно-артиллерийского комплекса (ЗРАК) 3М89 «Пальма» («Палаш»).

«Это полноразмерная модель «Пальмы», отражающая в целом облик нашей экспортной версии. Часть её элементов — действующие образцы, например, зенитный ракетный комплекс и многоканальная оптико-электронная система управления. Подобную модель мы демонстрируем публике впервые», — сообщил Верба на полях салона.

По словам собеседника, на сегодняшний день «Пальма» серийно производится для нужд ВМФ. Также комплекс успешно продаётся зарубежным партнёрам РФ. Предприятие рассчитывает на увеличение экспортных поставок в ближайшей перспективе. Более подробно на эту тему Верба говорить отказался, сославшись на секретный характер информации о сотрудничестве «КБточмаш им. А.Э. Нудельмана» с иностранными заказчиками.

«Пальма» является модифицированной версией сухопутного комплекса «Сосна». Она предназначена для поражения всех типов воздушных целей (самолёты, вертолёты, беспилотники, крылатые и противокорабельные ракеты), легкобронированной морской и наземной техники. Максимальная дальность действия ЗРАК составляет 10 км, высота — 5 км.

«Пальма» на МВМС-2019

RT

Формирование концепции боевого применения «Пальмы» осуществлялось под руководством знаменитого конструктора ракетно-артиллерийского вооружения академика РАН Аркадия Шипунова. Учёный вошёл в историю как создатель нескольких авиационных пушек (ГШ-23, ГШ-30), противотанковых управляемых ракетных комплексов («Фагот», «Конкурс») и системы ПВО «Панцирь», показавшей выдающиеся боевые возможности в Сирии.

В разработке «Пальмы», помимо учёных «КБточмаш им. А.Э. Нудельмана», участвовали специалисты ОАО «Конструкторское бюро приборостроения» (Тула), ОАО «АК «Туламашзавод», ОАО «КБ «Аметист» и других оборонных предприятий России.

«Обеспечить надёжную защиту»

«Пальма» может устанавливаться на надводные корабли любого класса водоизмещением свыше 500 тонн. В настоящее время комплекс входит в арсенал фрегатов проекта 22350, корветов проекта 11661 (в том числе экспортных версий, известных как «Гепард-3.9») и ракетных катеров проекта 12411.

«Каких-либо серьёзных ограничений на установку «Пальмы» нет. К тому же комплекс может поставляться без ракетного вооружения, что заметно снижает его массу. Наша разработка достаточно компактная и не занимает много места, в том числе и в подпалубном пространстве. Кроме того, комплекс можно интегрировать с системами корабля зарубежного производства», — пояснил Верба.

Несмотря на то что основная задача «Пальмы» — самооборона корабля, ЗРАК может применяться для защиты береговой линии, военно-морских баз, аэродромов и различных стационарных объектов. Разработчик уверен, что без этого комплекса невозможно обеспечить эффективную противовоздушную оборону, поскольку даже самые совершенные ракетные системы большой и средней дальности «пропускают крылатые ракеты».

В материалах «КБточмаш им. А.Э. Нудельмана» отмечается, что «обеспечить надёжную защиту такого дорогостоящего боевого средства, как корабль, можно только за счёт «дострела» прорвавшихся ракет на последнем рубеже обороны».

Разработчик поясняет, что «в ряде случаев, когда зенитная ракетная система не может быть размещена на корабле из-за ограничений по допустимой массе или слишком большой её стоимости, малокалиберный артиллерийский комплекс, дооснащённый ЗУР, является единственным и при этом очень эффективным средством самообороны».

Конструктивно «Пальма» состоит из двух 30-мм автоматических пушек АО-18КД с боезапасом в 1500 выстрелов, восьми пусковых контейнеров зенитных управляемых ракет (ЗУР) «Сосна-Р», оптико-электронной системы управления и вторичных источников электропитания (аппаратуры, получающей энергию от генераторов и аккумуляторов).

По словам Вербы, пушечное вооружение «Пальмы» обладает превосходной скорострельностью (до 10 тыс. выстрелов в минуту). В зависимости от типа цели очередь из АО-18КД может состоять из десятков и сотен снарядов. Артиллерийская установка может вести огонь осколочно-фугасными и подкалиберными боеприпасами.

Комплекс «Пальма» на корабле (без ракетного вооружения)

РИА Новости

© Денис Абрамов

Также выдающимися характеристиками обладает «Сосна-Р». Эта малогабаритная ракета массой 42 кг способна перехватывать самолёты, вертолёты, противокорабельные боеприпасы, летящие на скорости до 500 м/с. Уникальность «Сосны-Р» заключается в наличии двух боевых частей — бронебойной и осколочно-стержневой. Они позволяют ракете в буквальном смысле врезаться в цель либо взрываться в непосредственной близости от летательного аппарата (неконтактный подрыв).

Верба отмечает, что системы самолёта не видят «Сосну», если она направляется к цели в лазерном луче. Её можно обнаружить лишь в тот момент, когда у лётчика уже нет времени на противоракетный манёвр.

«Сосна» предназначена для перехвата на дальних дистанциях, а стрельба из артиллерийского вооружения ведётся на ближнем расстоянии. Кстати, её мы разработали сами, а скорострельные пушки нам помогли создать коллеги из Тулы», — рассказал представитель «КБточмаш им. А.Э. Нудельмана».

Ещё одним важным преимуществом «Пальмы» собеседник назвал высокую помехозащищённость. Комплекс не оснащён радиолокационным оборудованием, которое гипотетически может быть выведено из строя средствами радиоэлектронной борьбы противника.

Все процессы управления в «Пальме» автоматизированы, в ручном режиме происходит только заряжание. Комплекс самостоятельно обнаруживает цель и наводит на неё вооружение. Оператору достаточно отдать команду на поражение. Интервал между фиксацией цели и открытием огня составляет 3—5 секунд.

Морской многоканальный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ» на МВМС-2019

РИА Новости

© Владимир Гальперин

Помимо «Пальмы», на МВМС в Санкт-Петербурге была представлена морская модификация зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-МЕ». Данная система также является корабельным средством ПВО ближнего радиуса. Однако Верба заявил, что сравнивать возможности «Пальмы» и «Панциря» некорректно.

«Оба комплекса действительно похожи. «Пальма» и «Панцирь» — достойные образцы отечественной конструкторской мысли, но это разные системы, и их нельзя назвать ни конкурентами, ни альтернативными вариантами друг друга. Например, «Пальма» не оснащена радиолокационной станцией в отличие от «Панциря», — пояснил представитель «КБточмаш им. А.Э. Нудельмана».

Точность и огневая мощь

Директор Музея ПВО в Балашихе Юрий Кнутов заявил в интервью RT, что «Пальма» является лучшим в мире корабельным комплексом ПВО ближнего радиуса по соотношению цена — качество. По его словам, отечественная система «превосходит американские аналоги».

К достоинствам «Пальмы» эксперт отнёс высокую точность, огневую мощь, максимальную автоматизацию процессов управления, помехозащищённость.

«Пальма» — это новая отечественная разработка, которая оставила позади зарубежные средства ПВО аналогичного класса. Комплекс справляется с задачей по уничтожению ракет, прорвавшихся через другие зенитные системы», — подчеркнул Кнутов.

По словам эксперта, в условиях активного огневого противодействия «Пальма» обеспечивает высокую вероятность выживаемости корабля. При этом комплекс достаточно экономичный из-за относительно невысокой стоимости боеприпасов.

В свою очередь, коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с RT назвал «Пальму» многофункциональным комплексом, способным эффективно защищать носитель от средств воздушного нападения, малоразмерных кораблей и бронетехники противника. По его мнению, возможности этой системы ПВО позволяют уничтожать все известные высокоманёвренные и скоростные цели.