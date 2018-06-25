Под южным солнышком. Военный инновационный технополис "ЭРА" • 67 • Война





Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу у макета будущего технополиса «ЭРА» Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу у макета будущего технополиса «ЭРА»



Научный сектор технополиса будет состоять из исследовательского и производственного корпусов, лабораторного комплекса, центра обработки данных, нескольких отделений для разработок узкоспециализированных концепций, в том числе и открытых площадок для испытаний, оснащенных современным оборудованием.





Жилой сектор, расположенный недалеко от моря, включает в себя почти 1400 квартир в жилом комплексе закрытого типа «Королёв», спортивный комплекс с бассейном, тренажерными залами, катком, площадками для спортивных игр, а также молодежное кафе. Есть и собственный пляж. Такое расположение технополиса на Черноморском побережье создаёт комфортные условия для работы, проживания и отдыха.







В Воронежской военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина для этого военного кластера формируются две новые научные роты. Каждое подразделение будет включать 8 командиров и 40 операторов. Уже в августе этого года научные роты переместятся в Анапу, где для них сейчас строят целый технополис с жильем и исследовательскими лабораториями с таким расчетом, чтобы операторы по прибытии на место не испытывали проблем ни в бытовых вопросах, ни в научной работе. Об этом сообщил начальник академии генерал-полковник Геннадий Зибров.



Министерство обороны России будет привлекать к этому проекту выпускников научных рот и молодых ученых. Добавим, что на территории технополиса будут открыты представительства оборонно-промышленного комплекса и различных научно-исследовательских институтов. В Анапском технополисе, помимо опытных специалистов и ученых, к научной работе будут привлекать аспирантов, курсантов и студентов. Они будут вести важные для обороны страны работы и одновременно проходить военную службу. В частности, на базе «ЭРА» будут сформированы четыре сводные научные роты. Планируется, что к 2020 году там будут работать более 2000 инженеров и учёных.



Основными направлениями исследовательской деятельности будут: ИТ- системы, автоматизированные системы управления, информатика, вычислительная техника, робототехнические комплексы, техническое зрение, распознавание образов, информационная безопасность, нанотехнологии и наноматериалы, энергетика.



Главной целью научных исследований и разработок, планируемых в технополисе, должно стать создание систем искусственного интеллекта военного назначения и обеспечивающих их технологий. А также создание проектов, способных обеспечить военно-техническое лидерство нашего государства, создание систем, связанных с гиперзвуковыми беспилотными воздушными судами, образцами высокоточного оружия на новых физических принципах. Уникальность технополиса «ЭРА» в том, что каждая разработка может быть воплощена полностью на собственной базе: от идеи до тестового образца.



Первый этап строительства технополиса ЭРА будет осуществлять компания «Бамстройпуть». Головной исполнитель – ГВСУ по спецобъектам. Финансирование предполагается осуществлять как за счет Министерства обороны, так и за счет Фонда перспективных исследований (ФПИ). Начальником технополиса ЭРА назначен бывший замдиректора Рособоронзаказа, заместитель председателя военно-научного комитета вооруженных сил полковник Федор Дедус. Научный руководитель – президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. Пятый раз за сутки: ВСУ нарушает режим прекращения огня



На 1 сентября 2018 года запланировано открытие Военного инновационного технополиса ЭРА. Кроме того, в составе строящегося технополиса планируется открытие школы-лагеря для одаренных детей, наподобие образовательного центра «Сириус» в городе Сочи.



К слову сказать, что «Сириус» стал очень популярным проектом, и желающих попасть в него талантливых детей оказалось многовато. Но, в отличие от «Сириуса», школа-лагерь в технополисе «ЭРА» сможет реализовывать лучшие детские идеи на практике. Сейчас Краснодарский край переживает волны переселения из других областей страны. Массово едут на постоянное место жительства жители Дальнего Востока, Сибири, Урала, Украины и севера европейской части России. Приезжают специалисты в разных областях, повышая конкуренцию на местном рынке труда. И создание таких высокотехнологичных проектов на территории края приходится как нельзя кстати. А размещение технополиса на Черноморском побережье — вообще беспроигрышное решение, большего и желать нечего.







Подробнее о проекте можно прочитать на сайте Министерства обороны РФ и сайте «ЭРА-технополис». Анапа, всем известный курорт Черноморского побережья Краснодарского края, скоро станет крупным научным центром. В пригороде Анапы, южнее поселка Супсех, на месте закрытых на реконструкцию санаториев Минобороны ведется строительство Военного инновационного технополиса «ЭРА». Это своего рода «военная» версия подмосковного инновационного центра «Сколково». «ЭРА», как и «Сколково», будет разделена на кластеры, их будет три: научно-исследовательский, научно-образовательный и научно-производственный. На площади в несколько десятков гектаров планируется разместить 10-этажный научно-исследовательский центр, лабораторные корпуса, стадион, спортивно-оздоровительный центр, многоэтажные жилые дома для военнослужащих и членов их семей. ЭРА – это аббревиатура самоназвания: «Элита российской армии».Научный сектор технополиса будет состоять из исследовательского и производственного корпусов, лабораторного комплекса, центра обработки данных, нескольких отделений для разработок узкоспециализированных концепций, в том числе и открытых площадок для испытаний, оснащенных современным оборудованием.Жилой сектор, расположенный недалеко от моря, включает в себя почти 1400 квартир в жилом комплексе закрытого типа «Королёв», спортивный комплекс с бассейном, тренажерными залами, катком, площадками для спортивных игр, а также молодежное кафе. Есть и собственный пляж. Такое расположение технополиса на Черноморском побережье создаёт комфортные условия для работы, проживания и отдыха.В Воронежской военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина для этого военного кластера формируются две новые научные роты. Каждое подразделение будет включать 8 командиров и 40 операторов. Уже в августе этого года научные роты переместятся в Анапу, где для них сейчас строят целый технополис с жильем и исследовательскими лабораториями с таким расчетом, чтобы операторы по прибытии на место не испытывали проблем ни в бытовых вопросах, ни в научной работе. Об этом сообщил начальник академии генерал-полковник Геннадий Зибров.Министерство обороны России будет привлекать к этому проекту выпускников научных рот и молодых ученых. Добавим, что на территории технополиса будут открыты представительства оборонно-промышленного комплекса и различных научно-исследовательских институтов. В Анапском технополисе, помимо опытных специалистов и ученых, к научной работе будут привлекать аспирантов, курсантов и студентов. Они будут вести важные для обороны страны работы и одновременно проходить военную службу. В частности, на базе «ЭРА» будут сформированы четыре сводные научные роты. Планируется, что к 2020 году там будут работать более 2000 инженеров и учёных.Основными направлениями исследовательской деятельности будут: ИТ- системы, автоматизированные системы управления, информатика, вычислительная техника, робототехнические комплексы, техническое зрение, распознавание образов, информационная безопасность, нанотехнологии и наноматериалы, энергетика.Главной целью научных исследований и разработок, планируемых в технополисе, должно стать создание систем искусственного интеллекта военного назначения и обеспечивающих их технологий. А также создание проектов, способных обеспечить военно-техническое лидерство нашего государства, создание систем, связанных с гиперзвуковыми беспилотными воздушными судами, образцами высокоточного оружия на новых физических принципах. Уникальность технополиса «ЭРА» в том, что каждая разработка может быть воплощена полностью на собственной базе: от идеи до тестового образца.Первый этап строительства технополиса ЭРА будет осуществлять компания «Бамстройпуть». Головной исполнитель – ГВСУ по спецобъектам. Финансирование предполагается осуществлять как за счет Министерства обороны, так и за счет Фонда перспективных исследований (ФПИ). Начальником технополиса ЭРА назначен бывший замдиректора Рособоронзаказа, заместитель председателя военно-научного комитета вооруженных сил полковник Федор Дедус. Научный руководитель – президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.На 1 сентября 2018 года запланировано открытие Военного инновационного технополиса ЭРА. Кроме того, в составе строящегося технополиса планируется открытие школы-лагеря для одаренных детей, наподобие образовательного центра «Сириус» в городе Сочи.К слову сказать, что «Сириус» стал очень популярным проектом, и желающих попасть в него талантливых детей оказалось многовато. Но, в отличие от «Сириуса», школа-лагерь в технополисе «ЭРА» сможет реализовывать лучшие детские идеи на практике. Сейчас Краснодарский край переживает волны переселения из других областей страны. Массово едут на постоянное место жительства жители Дальнего Востока, Сибири, Урала, Украины и севера европейской части России. Приезжают специалисты в разных областях, повышая конкуренцию на местном рынке труда. И создание таких высокотехнологичных проектов на территории края приходится как нельзя кстати. А размещение технополиса на Черноморском побережье — вообще беспроигрышное решение, большего и желать нечего.Подробнее о проекте можно прочитать на сайте Министерства обороны РФ и сайте «ЭРА-технополис». Автор: Кантемиров Виктор Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 67 Источник Похожие новости «Поражаешься близорукости всей европейской политики…» F-35: Россия боится США, а Эрдоган их унижает Как немцы почти выиграли войну

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