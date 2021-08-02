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Под выборы такое не подгадывают: Эксперт разбил версию о компромате с педофилией на политика
02 августа 2021, 00:30 • 89 • Политика
Политолог Дмитрий Солонников убежден, что скандал в Калининграде, где арестовали экс-главу регионального исполкома "Единой России" Максима Суворова, не является проделками оппонентов.
В Калининграде арестовали на два месяца регионального исполкома "Единой России" Максима Суворова. Ему инкриминируют несколько эпизодов по статье о насилии и развращении несовершеннолетних, ранее писали СМИ.
Но дело тут явно не в политических разборках, считает политолог Дмитрий Солонников. По его мнению, правоохранители явно не подгадывали под выборы, а выполняли свою работу.
"Нет, я не думаю, что это предвыборная ситуация, и это какие-то противники "Единой России" специально раскопали данную ситуацию, специально её выбросили, абсолютно нет. Это действия правоохранительных органов, когда они получили соответствующую информацию, когда собрали соответствующий материал, тогда это и становится объектом конкретных уголовных дел. И с выборами данные структуры никак свои действия не связывают. Собрали материал - задержали, подали документы в суд. Соответственно, принято решение об аресте. Дальше продолжается уголовное дело. Нет, это их внутренняя кухня, и уж точно совершенно они не смотрят, когда тут на календаре у нас ближайшие выборы. Им точно не до этого", - заявил он в беседе с Царьградом.
При этом эксперт указывает, что для Калининградской области эта история действительно серьёзный удар по "Единой России", удар по имиджу партии.
Не исключено, что локально позиции "ЕР" ухудшаться, допускает он. И всё же на федеральном уровне вряд ли рейтинги партии просядут.
"Периодически возникают у "Единой России" скандалы в том или ином субъекте Российской Федерации. Для Калининграда - да, я думаю, что имиджевые потери будут. Каким-то образом это отразится на "партии власти". Но опять же не настолько, чтобы она вдруг проиграла эти выборы. Выборы она всё равно выиграет, получит на пару процентов меньше", - заявил он.
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