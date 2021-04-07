Под вой и улюлюканье с королевы красоты сорвали корону: Пострадали причёска и самолюбие

У "Миссис Шри-Ланки" пострадали причёска и самолюбие. Под вой и улюлюканье зрителей с королевы красоты сорвали корону прямо на сцене.

Скандал разгорелся на шри-ланкийском конкурсе красоты. Член жюри набросилась на женщину, занявшую первое место.

Атмосфера была впечатляющая: огромная сцена, торжественная музыка, красавицы в вечерних платьях в пол и сверкающая золотом корона на голове победительницы. Член жюри взяла микрофон и объяснила, что Пушпика Де Силва, а именно так звали новую королеву красоты Шри-Ланки, была в разводе. Правила запрещают такой участнице получить титул.

На кадрах, опубликованных в Twitter изданием Daily Mirror, видно, что просто так снять корону не получилось. Пришлось приложить усилия. Под вой и улюлюканье зрителей с королевы красоты сорвали корону.

(1) Mrs. Sri Lanka 2021 held at the Nelum Pokuna Theatre earlier today, ended a short while ago in a brawl.



Contestant number 20, Mrs. Pushpika De Silva was announced as the Winner and was crowned by Mrs. Shiranthi Rajapaksa, Mrs. Rosy Senanayake and Chandimal Jayasinghe. pic.twitter.com/ttsxxJRVpz — DailyMirror (@Dailymirror_SL) April 4, 2021

Позднее в комментарии полиции Пушпика Де Силва сообщила о драке, которая после коронации произошла за кулисами. Она заявила, что пострадали не только её причёска и самолюбие. Новостной сайт Шри-Ланки NewsCenter сообщает, что красавица даже обратилась в больницу по поводу полученных травм. Её близкие говорят, что она в тяжелейшей депрессии. В соцсетях женщина написала, что информация о её разводе - всего лишь слухи.

Организаторы позднее сделали официальное заявление, что сорвавшая корону судья была неправа и её поведение является недопустимым. Они выразили сожаление из-за инцидента и пообещали вернуть титул Пушпике Де Силве.