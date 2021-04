Под вой и улюлюканье с королевы красоты сорвали корону: Пострадали причёска и самолюбие

Скандал разгорелся на шри-ланкийском конкурсе красоты. Член жюри набросилась на женщину, занявшую первое место.

Атмосфера была впечатляющая: огромная сцена, торжественная музыка, красавицы в вечерних платьях в пол и сверкающая золотом корона на голове победительницы. Член жюри взяла микрофон и объяснила, что Пушпика Де Силва, а именно так звали новую королеву красоты Шри-Ланки, была в разводе. Правила запрещают такой участнице получить титул.

На кадрах, опубликованных в Twitter изданием Daily Mirror, видно, что просто так снять корону не получилось. Пришлось приложить усилия. Под вой и улюлюканье зрителей с королевы красоты сорвали корону.

(1) Mrs. Sri Lanka 2021 held at the Nelum Pokuna Theatre earlier today, ended a short while ago in a brawl.



Contestant number 20, Mrs. Pushpika De Silva was announced as the Winner and was crowned by Mrs. Shiranthi Rajapaksa, Mrs. Rosy Senanayake and Chandimal Jayasinghe. pic.twitter.com/ttsxxJRVpz