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Под вой и улюлюканье с королевы красоты сорвали корону: Пострадали причёска и самолюбие

07 апреля 2021, 05:55  •  142 • В мире
У "Миссис Шри-Ланки" пострадали причёска и самолюбие. Под вой и улюлюканье зрителей с королевы красоты сорвали корону прямо на сцене.
Скандал разгорелся на шри-ланкийском конкурсе красоты. Член жюри набросилась на женщину, занявшую первое место.
Атмосфера была впечатляющая: огромная сцена, торжественная музыка, красавицы в вечерних платьях в пол и сверкающая золотом корона на голове победительницы. Член жюри взяла микрофон и объяснила, что Пушпика Де Силва, а именно так звали новую королеву красоты Шри-Ланки, была в разводе. Правила запрещают такой участнице получить титул.
На кадрах, опубликованных в Twitter изданием Daily Mirror, видно, что просто так снять корону не получилось. Пришлось приложить усилия. Под вой и улюлюканье зрителей с королевы красоты сорвали корону.
(1) Mrs. Sri Lanka 2021 held at the Nelum Pokuna Theatre earlier today, ended a short while ago in a brawl.

Contestant number 20, Mrs. Pushpika De Silva was announced as the Winner and was crowned by Mrs. Shiranthi Rajapaksa, Mrs. Rosy Senanayake and Chandimal Jayasinghe. pic.twitter.com/ttsxxJRVpz
— DailyMirror (@Dailymirror_SL) April 4, 2021
Позднее в комментарии полиции Пушпика Де Силва сообщила о драке, которая после коронации произошла за кулисами. Она заявила, что пострадали не только её причёска и самолюбие. Новостной сайт Шри-Ланки NewsCenter сообщает, что красавица даже обратилась в больницу по поводу полученных травм. Её близкие говорят, что она в тяжелейшей депрессии. В соцсетях женщина написала, что информация о её разводе - всего лишь слухи.
Организаторы позднее сделали официальное заявление, что сорвавшая корону судья была неправа и её поведение является недопустимым. Они выразили сожаление из-за инцидента и пообещали вернуть титул Пушпике Де Силве.

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