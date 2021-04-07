|
Под вой и улюлюканье с королевы красоты сорвали корону: Пострадали причёска и самолюбие
07 апреля 2021, 05:55 • 142 • В мире
У "Миссис Шри-Ланки" пострадали причёска и самолюбие. Под вой и улюлюканье зрителей с королевы красоты сорвали корону прямо на сцене.
Скандал разгорелся на шри-ланкийском конкурсе красоты. Член жюри набросилась на женщину, занявшую первое место.
Атмосфера была впечатляющая: огромная сцена, торжественная музыка, красавицы в вечерних платьях в пол и сверкающая золотом корона на голове победительницы. Член жюри взяла микрофон и объяснила, что Пушпика Де Силва, а именно так звали новую королеву красоты Шри-Ланки, была в разводе. Правила запрещают такой участнице получить титул.
На кадрах, опубликованных в Twitter изданием Daily Mirror, видно, что просто так снять корону не получилось. Пришлось приложить усилия. Под вой и улюлюканье зрителей с королевы красоты сорвали корону.
Позднее в комментарии полиции Пушпика Де Силва сообщила о драке, которая после коронации произошла за кулисами. Она заявила, что пострадали не только её причёска и самолюбие. Новостной сайт Шри-Ланки NewsCenter сообщает, что красавица даже обратилась в больницу по поводу полученных травм. Её близкие говорят, что она в тяжелейшей депрессии. В соцсетях женщина написала, что информация о её разводе - всего лишь слухи.
Организаторы позднее сделали официальное заявление, что сорвавшая корону судья была неправа и её поведение является недопустимым. Они выразили сожаление из-за инцидента и пообещали вернуть титул Пушпике Де Силве.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
142
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 марта 2021, 18:05
|
03 апреля 2021, 02:55
|
02 апреля 2021, 04:00
|
05 апреля 2021, 09:55
|
03 апреля 2021, 04:45
|
06 апреля 2021, 10:40
|
02 апреля 2021, 00:20