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Под воду уйдут часть США, Лондон и Санкт-Петербург: Эксперты заявили об угрозе океанического апокалипсиса
18 декабря 2018, 18:09 • 114 • В мире
Сотрудник Института географии РАН Николай Осокин предупредил об угрозе в связи с таянием ледников на восточном побережье Антарктиды. По мнению экспертов, при худшем раскладе под воду уйдут часть США, Лондон и Санкт-Петербург. То есть фактически наступит океанический апокалипсис.
Всемирный потоп - 2 и океанический апокалипсис в одном лице предрекают эксперты сразу нескольким городам разных стран, включая Нью-Йорк и всё восточное побережье США, Лондон, Копенгаген, Каир и даже Санкт-Петербург. Под воду они уйдут, как предполагается, из-за таяния ледников на восточном побережье Антарктиды.
Сотрудник Института географии РАН Николай Осокин обратил внимание на то, что если на Земле растает весь лёд, то уровень моря повысится на 64 метра. И этот сценарий вполне возможен, учитывая недавние заявления учёных NASA о том, что с 2009 года ледники на восточном побережье Антарктиды теряют примерно по 25 сантиметров в год.
При худшем сценарии затопление грозит не только восточному побережью Америки, но также Дании, Нидерландам и ряду других стран.
Ранее News.ru уже сообщал о необратимых последствиях глобального потепления, в числе которых и цунами, и малярия, и мёртвые кораллы, и наводнения.
По прогнозам экспертов, ситуация с изменениями климата весьма серьёзная.
″Общий объём льда на Земле составляет 26 миллионов кубических метров. Это около 2% земной воды. А основные массы льда сосредоточены в Антарктике и Гренландии", - цитирует Осокина издание ″Профиль″.
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