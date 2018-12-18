Под воду уйдут часть США, Лондон и Санкт-Петербург: Эксперты заявили об угрозе океанического апокалипсиса

Сотрудник Института географии РАН Николай Осокин предупредил об угрозе в связи с таянием ледников на восточном побережье Антарктиды. По мнению экспертов, при худшем раскладе под воду уйдут часть США, Лондон и Санкт-Петербург. То есть фактически наступит океанический апокалипсис.

Всемирный потоп - 2 и океанический апокалипсис в одном лице предрекают эксперты сразу нескольким городам разных стран, включая Нью-Йорк и всё восточное побережье США, Лондон, Копенгаген, Каир и даже Санкт-Петербург. Под воду они уйдут, как предполагается, из-за таяния ледников на восточном побережье Антарктиды.

Сотрудник Института географии РАН Николай Осокин обратил внимание на то, что если на Земле растает весь лёд, то уровень моря повысится на 64 метра. И этот сценарий вполне возможен, учитывая недавние заявления учёных NASA о том, что с 2009 года ледники на восточном побережье Антарктиды теряют примерно по 25 сантиметров в год.

При худшем сценарии затопление грозит не только восточному побережью Америки, но также Дании, Нидерландам и ряду других стран.

Ранее News.ru уже сообщал о необратимых последствиях глобального потепления, в числе которых и цунами, и малярия, и мёртвые кораллы, и наводнения.

По прогнозам экспертов, ситуация с изменениями климата весьма серьёзная.

″Общий объём льда на Земле составляет 26 миллионов кубических метров. Это около 2% земной воды. А основные массы льда сосредоточены в Антарктике и Гренландии", - цитирует Осокина издание ″Профиль″.