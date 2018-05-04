«Под влиянием политических настроений»: почему ОЗХО не может определиться с дозой отравляющего вещества в Солсбери

Пресс-служба Организации по запрещению химического оружия распространила заявление о том, что её специалисты не могут точно определить количество нервно-паралитического вещества, использованного при покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Однако ранее глава ОЗХО Ахмет Узюмджю сообщил The New York Times, что при отравлении Скрипалей в Солсбери могло быть использовано от 50 до 100 граммов яда. По мнению экспертов, подобные разночтения говорят либо о политической ангажированности части представителей ОЗХО, либо о некомпетентности сотрудников этой организации.

«Не внесли ясность»

Пресс-служба Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) распространила заявление о том, что её сотрудники не могут «оценить или установить количество нервно-паралитического вещества, использованного в Солсбери». Однако ранее генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю заявил, что для отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии могло быть применено от 50 до 100 граммов ядовитого вещества, которое условно называют «Новичок». Слова главы ОЗХО прозвучали в интервью газете The New York Times.

«В исследовательских целях или для защиты вам потребовалось бы, например, от пяти до десяти граммов, однако в Солсбери могли применить даже больше. Не знаю точного объёма, но мне сказали, что там может быть 50—100 граммов или около того, что выходит за пределы исследовательской деятельности», — цитировали СМИ заявление главы ОЗХО.

По словам Узюмджю, при покушении на Скрипалей был задействован нервно-паралитический агент в жидкой форме. Он пояснил, что специалисты Организации по запрещению химоружия обнаружили следы вещества в доме, где жил Скрипаль, в парке, из которого бывшего офицера российской разведки и его дочь забрала «скорая» и в некоторых других местах, которые они посетили незадолго до госпитализации.

«Необходимо, на мой взгляд, отметить одну важную вещь: нервно-паралитическое вещество (использованное при покушении. — RT), по всей видимости, очень устойчиво. Оно не подверглось влиянию погодных условий. Собственно говоря, это и объясняет, почему экспертам удалось обнаружить его спустя значительный временной интервал», — сказал Узюмджю.

Руководитель ОЗХО также отметил, что организация внесёт вещества подобной группы в перечень типов химического оружия, за которым она установила контроль. Это означает, что страны, которые входят в Организации по запрещению химоружия, должны будут отчитываться перед ней о производстве этого вещества в количествах свыше 5—10 граммов. Именно такой объём этого яда необходим для ведения научных исследований. Также им придётся наладить производство антидота для этого яда. С момента подписания договора о создании ОЗХО в 1993 году и до настоящего момента в список этой организации не добавляли новых веществ.

Вслед за Узюмджю с официальным заявлением выступила пресс-служба ОЗХО — в нём говорилось, что в организации не могут оценить точный объём вещества, применённого в Солсбери, но «возможно, количество должно измеряться в миллиграммах».

Ахмет Узюмджю

Reuters

© Peter Dejong/Pool

Врач-токсиколог, подполковник медицинской военной службы запаса Алексей Водовозов считает, что интервью Узюмджю и последующее заявление ОЗХО «не внесли ясность в дело Скрипаля», а напротив, вызвали ещё больше вопросов об обстоятельствах отравления.

«Ранее эксперты нам говорили, что порядка 2 граммов фосфорорганического вещества группы «Новичок» (A-234. — RT) способны убить почти 50 человек. Теперь нам говорят, что могло быть использовано 100 граммов. Если всё это проанализировать, то получается, что 100 граммов смогли бы убить более половины населения Солсбери», — сказал эксперт в беседе с RT.

Он напомнил, что в результате действия данного яда вред наносится не только людям, но и другим живым существам.

«Именно в британской закрытой лаборатории Портон-Даун обратили внимание на то, что это вещество убивает и людей, и животных, и насекомых. Однако о массовой гибели живых существ в местах, которые посещали Скрипали, информации не поступало», — сказал эксперт.

Водовозов обратил внимание и на другие нестыковки в информации, которая известна о происшествии в Солсбери из открытых источников.

«Неясно, откуда взялся временной промежуток в четыре часа между контактом Скрипаля с отравленной ручкой двери и наступления симптомов отравления. Предыдущие исследования говорили, что зачастую симптоматика проявляется уже через 30 минут после контакта с ядами этого типа», — добавил специалист.

По его словам, подозрительным кажется и быстрое выздоровление Скрипалей.

«И глава МИД Великобритании Борис Джонсон, и премьер этой страны Тереза Мэй заявляли, что «Новичок» токсичнее одного из самых опасных фосфорорганических ядов — VX. Именно с помощью VX был убит брат главы КНДР Ким Чон Нам, который умер почти сразу после отравления. А тут пострадавшие не только не умирают, но и быстро выходят из комы. Между тем, выход из комы при столь сильном отравлении фосфорорганическим ядом — довольно редкий случай», — отметил Водовозов.

Он пояснил, что вещества группы A-234 прекрасно известны специалистам из Портон-Дауна, и им не должно было составить труда определить точную формулу яда, который применили при покушении на бывшего разведчика, а также его дозу.

Запутались в граммах

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш выразил мнение, что глава ОЗХО допустил в интервью The New York Times грубую ошибку, которую потом несколько неловко попыталась исправить пресс-служба этой организации.

«Целый ряд специалистов уже заявили, что при дозе в 100 граммов «Новичка» полегло бы несколько кварталов города. Допустить подобную ошибку главе такой организации — это всё равно что написать жи, ши через ы учителю русского языка. Узюмджю мог допустить и обычную оговорку, но ошибаться, пусть даже и случайно, в подобных вещах глава организации такого уровня не имеет право. Эта ошибка его серьёзнейшим образом дискредитирует», — подчеркнул эксперт.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В.Плеханова Андрей Кошкин в свою очередь отметил, что столь противоречивые заявления пресс-службы ОЗХО и её главы ставят под сомнение репутацию этой структуры как независимой от политических веяний.

«Изначально привлечение к этому делу ОЗХО было мотивировано тем, что это организация, которую интересуют только факты и которая не обращает внимание на политические тенденции. Но столь противоречивые заявления Узюмджю и пресс-службы ОЗХО могут свидетельствовать о том, что по крайней мере часть организации подпала под влияние определённых политических настроений», — сказал Кошкин.

По его словам, для установления истины по делу об отравлении в Солсбери необходимо привлечение независимых экспертов из разных стран, которые смогут сделать анализ применённого при покушении вещества в разных лабораториях.

Отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло 4 марта 2018 года в Солсбери. Они оба почувствовали себя плохо в торговом центре, и вышли в парк, откуда их и забрала «скорая». Как следует из результатов судебно-медицинского расследования, преданных огласке 28 марта, максимальная концентрация отравляющего вещества, использованного при преступлении была обнаружена на ручке входной двери дома, в котором проживал Скрипаль.

Делают даже в США

Руководство Соединённого Королевства заявило, что к покушению на семью экс-сотрудника ГРУ причастна Россия и что преступление было совершено с помощью яда A-234. Российская сторона последовательно отрицает свою причастность к этому делу. Тот факт, что на жизнь бывшего работника ГРУ покушались с помощью А-234, подтвердили эксперты ОЗХО. При этом они не уточнили, где именно был сделан яд. Не предоставил никаких доказательств причастности Москвы к данной акции и Лондон.

Более того, советник по национальной безопасности Великобритании Марк Седвилл 1 мая заявил, что в деле о попытке устранить Скрипалей отсутствуют официальные подозреваемые. Сергей Скрипаль и его дочь Юлия после некоторого времени проведённого в коме почувствовали себя лучше. Дочь экс-разведчика выписали из больницы. Однако инцидент с бывшим сотрудником ГРУ привёл к тому, что на Россию были наложены дополнительные международные санкции.

Как выяснилось, вещество A-234 производится не только в России. В частности, 18 апреля 2018 года постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что нервно-паралитические вещества данного типа создавались и запатентованы в США. В качестве доказательства он привёл обращение ведомства Соединённых Штатов по патентам и товарным знакам от 1 декабря 2018 года в РФ. В нём содержалась просьба «проверить патентоспособность изобретения, сделанного американским научным сотрудником Рубином». Речь шла о создании этим изобретателем специальной пули, содержащей отравляющее вещество типа «Новичок».

Накануне президент Чехии Милош Земан заявил, что яд данного типа некоторое время производился и складировался на территории республики, однако впоследствии был уничтожен. По словам политика, «Новичок» чешские химики создавали для опытно-экспериментальных целей в небольших количествах.

Солсбери, Великобритания

Reuters

© Peter Nicholls

Британский след

Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию в Ираке и Ливии в 1998—2003 годов, военный эксперт Игорь Никулин отметил в разговоре с RT, что A-234 уже давно не производится на территории России.

«Во времена СССР его делали в Узбекистане, и с распадом союза он остался на узбекской территории. Позже там «Новичок» по договору с руководством этой республики был уничтожен американскими и британскими специалистами. Так что какова судьба советского вещества, надо поинтересоваться у представителей Узбекистана, Соединённых Штатов или Соединённого Королевства», — говорит эксперт.

По его словам, производить яды данного типа довольно непросто, однако это может себе позволить «страна с развитой химической промышленностью».

«Частной организации сделать подобный яд затруднительно, однако теоретически она его может купить через посредников», — отметил эксперт.

Никулин также добавил, что производство этих веществ «могло вестись и в британской лаборатории в Портон–Даун».

«В своё время Хосе Бустани, который возглавил ОЗХО до 2002 года, собирался проверить это учреждение, чтобы понять, производят ли там оружие подобного типа. После этого на него начали оказывать давление представители США и Великобритании, в частности, угрожали его детям и добились его ухода с поста главы организации», — заключил специалист.