«Под веществами?» На Украине обсуждают наркозависимость президента

Президент Владимир Зеленский оконфузился на официальном мероприятии Черкасского областного театра.Приехав на столетний юбилей первой театральной сцены Украины, экс-комик повел себя неадекватно. Он начал читать сценарий праздника в духе уходящего Леонида Ильича Брежнева. На неадекватность гаранта обратил внимание блогер Анатолий Шарий, разместив в ю-тубе подтверждающее видео.Там видно, как Зеленский, стоя под софитами, медленно зачитывает: «К выступлению приглашается президент Украины Владимир Зеленский. Президент Владимир Зеленский поднимается на сцену». Сразу вспомнился анекдот про Брежнева: в 1980 году на открытии Олимпийских игр. Брежнев читает: «О! (аплодисменты). «О! (аплодисменты). «О! (бурные аплодисменты)» Голос пресс-секретаря: «Леонид Ильич, это олимпийские кольца, текст выступления ниже».Но с Брежневым это был анекдот, и несмотря на болезнь и возраст пародируемый генсек такого не допускал. А здесь молодой комик превзошёл старого руководителя КПСС из анекдотов.Сам Шарий намекает, что украинский лидер регулярно находится под веществами, которые ему приносят прямо на официальные мероприятия. Блогера поддержал и экс-заместитель ГПУ Ринат Кузьмин. Депутат-оппозиционер написал на своей странице в соцсети следующее:«Посмотрел видео Шария «Что с Зеленским?». Прямой намёк на зависимость президента от неких «препаратов». Друзья, может кто-то помнит - какие были результаты анализа на эту самую зависимость кандидата в президенты Зеленского? Ну, они ещё с Порошенко демонстративно кровь по очереди сдавали каждый в своей лаборатории? Помнится, Ющенко тоже кровь сдавал на диоксин, да все без толку. До сих пор ответа нет... Как думаете, после этого видео Шария внесут ли «Слуги народа» законопроект о необходимости ежегодного контроля этой самой зависимости от «препаратов» президента и всех топ-чиновников? Ну, или хотя бы одного президента? Или они проголосуют за закон о медиа, приравняют Шария к СМИ и запретят его нафиг?».Судя по тональности поста, Кузьмин не верит, что топ-политиков будут проверять на наркотическую зависимость, а вот запретить любые намеки на то, что Зеленский без специальных препаратов не в состоянии управлять страной или участвовать в предвыборных кампаниях - «слуги» смогут запросто.При этом некоторые эксперты считают, что «кукловоды Зеленского сначала его запугали, а потом подсадили на наркотики – чтобы не путался под ногами».Стоит напомнить, что намеки на зависимость Зеленского от «веществ» ходят давно, еще Порошенко строил свою избирательную кампанию на противопоставлении «наркоману» Зеленскому, однако главе государства и его окружению все сложней становится это скрывать. И не исключено, что наркозавимость президента ляжет не только в основу дискредитационной кампании главы государства, но и станет поводом для отстранения его от власти.