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Под угрозой окажутся представители Донбасса в ТКГ? Минск может потерять статус миротворца

06 августа 2020, 16:10  •  141 • Политика
В ДНР высказывают опасения в связи с задержанием в Минске и возможной передачей граждан России киевским властям. Отмечается, что под угрозой могут оказаться представители Донбасса в трёхсторонней контактной группе (ТКГ). В глазах жителей народных республик Минск может утратить нейтралитет и статус миротворца.
Об этом заявил донецкий общественный деятель, бывший вице-премьер и глава парламента ДНР Андрей Пургин. Он отметил, что "Белоруссия всегда была закрыта для людей, участвовавших в гражданской войне в Донбассе". И напомнил о том, что ополченцев, задержанных в Белоруссии, уже выдавали Киеву.
"Поэтому белорусские граждане, которые отвоевали здесь, до сих пор не могут вернуться на родину. Они знают, что там будут арестованы", - сказал он в беседе с изданием "Взгляд".
По словам Пургина, после ареста 33 граждан России от Минска можно ожидать всего чего угодно. Даже участники мирных переговоров, которые приезжают в белорусскую столицу из Донецка и Луганска, уже не смогут чувствовать себя там в безопасности. При этом он напомнил о том, что в рамках подписанного 5 сентября 2014 года соглашения участникам ТКГ гарантируется неприкосновенность. Однако если задержанных граждан России всё же выдадут Киеву, то после этого может случиться всё что угодно.
Пургин добавил, что по договорённости с Москвой власти Белоруссии вообще не должны выдавать российских граждан Киеву, а по договору с Украиной - должны. И что они будут в итоге делать в этой ситуации, "очень интересно".

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