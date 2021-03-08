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Под угрозой не только Донбасс: Киев стягивает бронетехнику к границе с Крымом
08 марта 2021, 19:10 • 139 • Политика
Под угрозой военного обострения в настоящее время находится не только Донбасс. Так, Киев стягивает бронетехнику к российской границе - к Крыму. Составы с бронемашинами ВСУ попали на видео.
ВСУ перебрасывают бронетехнику к российской границе - к Крыму. Происходящее запечатлела на видео блогер Валерия Петрусевич, которая проживает на полуострове и недавно посещала Украину.
Её ролик опубликовал "ПолитНавигатор". На нём можно увидеть составы из грузовых платформ, на которых размещены бронемашины и военные тягачи.
Кадры были сняты на железнодорожных станциях неподалёку от границы с Крымом. В частности, в посёлке Новоалексеевка Херсонской области.
Петрусевич подчеркнула, что причины данных перемещений техники ВСУ остаются неизвестными: "Почему, никто ответить не может".
Ранее об усилении украинских позиций на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР заявили в правоохранительных органах Донецкой Народной Республики, передавал канал "Звезда". Там уверены, что Киев в настоящее время ведёт подготовку к началу новой эскалации конфликта в Донбассе.
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