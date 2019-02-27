Под угрозой импичмента: как обвинение в коррупции ближайшего окружения Порошенко может повлиять на украинские выборы

Президенту Украины Петру Порошенко грозит импичмент. Соответствующую процедуру анонсировала лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Поводом стало расследование хищений в оборонно-промышленном комплексе. По данным журналистов, за махинациями, которые проводились в разгар конфликта в Донбассе в 2015 году, стоит окружение президента и подконтрольное ему предприятие. Источники RT в украинских политических партиях полагают, что коррупционный скандал серьёзно скажется на результатах президентских выборов в стране.

На Украине разразился коррупционный скандал. Издание Bihus.info обнародовало результаты журналистского расследования, согласно которому сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь и его бизнес-партнёры в разгар боевых действий в Донбассе в 2015 году организовали схему контрабандной поставки деталей для украинской армии из России с наценкой до 300%.

В махинациях, помимо государственного оборонного предприятия «Укроборонпром», участвовало и предприятие «Кузница на Рыбальском», принадлежавшая тогда президенту Петру Порошенко, утверждают журналисты.

Олега Гладковского называют одним из давних друзей и бизнес-партнёров Петра Порошенко. Сам Гладковский после публикации «компромата» на сына попросил временно приостановить его полномочия и обратился к правоохранительным органам с призывом проверить достоверность расследования журналистов.

Представитель президента Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что «Укроборонпром» и Олег Гладковский подадут в суд на журналистов. По её словам, расследование базируется якобы на результатах, полученных украинскими правоохранительными органами ещё в 2015 году.

«Но никаких результатов, никаких фактов или подозреваемых названо не было», — подчеркнула Луценко.

Также она прокомментировала инициативу Тимошенко, которая предложила начать процедуру импичмента Порошенко в связи с «хищениями в армии». По мнению Луценко, такое предложение связано с тем, что Порошенко в настоящее время является «самым рейтинговым кандидатом».

«Тимошенко прекрасно понимает, что не попадает во второй тур, соответственно, вытягиваются все инсинуации для того, чтобы отвлечь внимание общества от проведённых на прошлой неделе 44 обысков СБУ по штабам партии «Батькивщина», — пояснила представитель президента Украины в Раде.

С требованиям предоставить объяснения по хищениям выступил лидер фракции «Самопомощь» Олег Березюк.

«В этом зале нет смысла работать, пока не придёт президент и не расскажет, почему Совет национальной безопасности и обороны сегодня крышует ограбление украинской армии», — цитирует Березюка УНИАН.

На информацию о масштабных «хищениях» в оборонной сфере отреагировали и в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

«Детективы НАБУ проанализируют информацию о фактах коррупции в оборонной сфере, изложенную в журналистском расследовании Леси Ивановой, и предоставят ей надлежащую оценку», — утверждается в заявлении бюро, опубликованном на странице в социальной сети Facebook.

Своё возмущение выразил комик и кандидат в президенты Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский

Reuters

© Mykola Tys

«Люди, которые пришли к власти на крови, «зарабатывают» на крови. То есть, контрабанда с Россией — можно, б/ушные запчасти в обмен на жизни солдат — можно, конфеты — можно, MARUV — нельзя», — подчеркнул лидер украинского предвыборного рейтинга.

Предложение наказать президента поддержал глава Радикальной Партии Олег Ляшко.

«Это большое преступление, это государственная измена, и за это Порошенко нужно расстрелять, если это правда», — подчеркнул политик.

Как отметил источник RT в блоке Петра Порошенко, в украинском законодательстве не прописана процедура импичмента. С другой стороны, есть прецедент — в 2014 году парламент отстранил от должности президента Виктора Януковича.

«Журналисты не нашли доказательств, что к нелегальным поставкам вооружения и махинациям с ценами причастен непосредственно Пётр Порошенко, — заявили RT в партии президента Украины. — Кроме того, на Украине отсутствует механизм импичмента президента. Поэтому никаких рисков для Порошенко, за исключением имиджевых, нет. Юлия Тимошенко сделала политическое заявление, она старается получить больше голосов избирателей. И оно явно поспешное».

«Не секрет для западных партнёров»

Ирина Луценко связала публикацию компромата на окружение Петра Порошенко с недовольством неких сил антикоррупционной кампанией, которую якобы ведёт президент. Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что предыдущее руководство страны и командование ВСУ подрывали обороноспособность государства, распродавая военную технику.

Юрий Луценко

globallookpress.com

© Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com

Депутат Рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник, возглавляющий комиссию парламента по изучению сведений о фактах хищения в Вооруженных силах Украины, в конце февраля сообщил, что ответственность за распродажу военного имущества несёт кандидат в президенты и экс-министр обороны Анатолий Гриценко.

Кроме того, он не исключил, что комиссия может допросить и Юлию Тимошенко: она тогда руководила правительством страны. Советник президента Юрий Бирюков в свою очередь обвинил Тимошенко в том, что она готовила Украину «к практически безоговорочной капитуляции».

Сама Тимошенко 26 февраля заявила о необходимости создать в Раде ещё одну Временную следственную комиссию для расследования новых эпизодов хищений в оборонной сфере.

Коррупционная составляющая в украинском оборонпроме традиционно высока, заявил в беседе с RT член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Предприятия, которые принадлежат лично Порошенко, получают большой госзаказ с высокими ценами на конечную продукцию, — отметил Безпалько. — Уже поднимали вопрос в украинских СМИ относительно миномёта «Молот», который был ненадежен и часто становился причиной гибели солдат вооруженных сил Украины».

О том, что на армии зарабатывает близкое окружение Петра Порошенко, известно давно, говорит источник RT в партии «Батькивщина».

«Это не секрет ни для западных партнёров, ни для журналистов. Хорошо, что об этом узнало общество. Нет у украинского оборонного комплекса никакого импортозамещения, комплектующие закупаются в России и нелегально. Смешно в этой ситуации называть Россию «агрессором». В любой нормальной стране все главные герои расследования отправились бы в тюрьму, а их телефоны, счета и покупки были бы тщательно исследованы. И я уверен, что доказательства были бы найдены. Но на Украине дело заведут против самих журналистов — концерн «Укроборонпром» и Олег Гладковский уже пообещали подать на них иски в суд», — говорит собеседник RT.

Это беспрецендентный скандал, утверждает в свою очередь источник RT в партии «Самопомощь».

«Благодаря журналистам все увидели, как какие-то 25-30-летние парни с плохим образованием командуют руководством оборонных предприятий во время войны. Это ударит по рейтингу Порошенко, от которого ждут реального расследования и наказания виновных. Иначе возникает вопрос — ради кого украинцы воюют последние пять лет», — заявил представитель «Самопомощи».

На фоне обвинений в коррупции президент Украины Пётр Порошенко заявил о реальности угрозы «полномасштабной агрессии» со стороны России, сообщает Интерфакс-Украина.

«Угроза полномасштабной войны — это не декларация. Она целиком реальна, особенно в свете нынешних военных приготовлений противника. Приготовления ведутся вблизи границы Украины, в Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областях и на территории... Крыма», — сказал Порошенко, выступая на оперативно-стратегическом собрании с руководящим составом ВСУ в Киеве.

По его словам, Россия «никоим образом не отказалась от возможности достичь своих целей на Украине вооружённым путём».

Заявление Порошенко о готовности России напасть сразу после выхода расследования и заявления Тимошенко — это вверх цинизма, считает представитель партии «Народный фронт».

«Получается, что Украина тратит огромные деньги на вооружение и воюет только потому, что определённые люди зарабатывают на этом миллионы долларов. К Петру Порошенко и его окружению может появиться много вопросов, если он проиграет выборы. Выиграть после такого скандала будет очень сложно», — заявил он в разговоре с RT.

При этом возникает вопрос, кто именно записывал разговоры всех участников схем, отмечает источник RT в Радикальной партии.

«Для этого необходимо дорогое оборудование и понятно, что у журналистов его нет. Фиксировать переговоры могли в МВД. Напомню, что у главы ведомства Арсена Авакова конфликт с Петром Порошенко. И главе государства могли показать «жёлтую карточку». У СБУ тоже есть возможности для прослушки и фиксации подобных данных, поэтому ждём новых разоблачений. Они сами потопят друг друга», — отмечает собеседник RT.

«Рискует попасть за решётку»

Сегодня же лидер «Батькивщины» обвинила Петра Порошенко в обмане населения. По её словам, Украина, вопреки заявлениям Порошенко продолжает покупку российского газа, причём с максимальной наценкой.

Юлия Тимошенко

Reuters

© Valentyn Ogirenko

«Проводят по каким-то европейским биржам, накручивая до $100 на тысячу кубометров, а по документам поставляют газ самым коротким путём», — объяснила Тимошенко схемы поставки газа «через Марс».

Как отметил в интервью RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, для Петра Порошенко важно остаться на президентском посту. Иначе он рискует попасть за решётку.

«Если Порошенко не станет президентом, мы сразу увидим огромное количество уголовных дел против него самого и его окружения. В этом нет сомнений, в том числе уголовное дело по статье государственная измена», — отметил RT Денисов.

В то же время, по словам эксперта, тотальная коррумпированность — «системная проблема украинского государства», к которой избиратель уже привык. А потому маловероятно, что громкие разоблачения понизят чей-то рейтинг. С этой точкой зрения согласен и Богдан Безпалько.

«Сейчас на Украине чёрный пиар и компромат в значительной степени приелись и не оказывают значительного влияния на электорат, — подчёркивает эксперт. — Помимо всего прочего, административный ресурс к такого рода компромату не чувствителен. Если выборы будут фальсифицироваться, то не имеет значения, есть этот компромат или нет».