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«Под ударом не только Украина»: Президент Польши разглядел в «Северном потоке - 2» опасность для Словакии

23 октября 2018, 10:09  •  113 • Политика
Президент Польши Анджей Дуда пояснил, почему хочет остановить строительство газопровода «Северный поток - 2», заявив, что тот якобы представляет собой угрозу для Украины и Словакии.
Во время недавнего интервью президент Польши Анджей Дуда рассказал о визите в Германию и о том, почему пытается остановить строительство газопровода «Северный поток - 2». По мнению главы государства, проект опасен для Украины, Словакии. И даже для Польши, по мнению Дуды, «Северный поток - 2» был бы «энергетической угрозой», если бы не упреждающие меры.
«Газопровод «Северный поток - 2» опасен для Украины, Словакии. И был бы энергетической угрозой для Польши», - заявил Дуда в эфире «Польского радио», отметив, что в настоящее время в его стране проводят необходимую работу «на упреждение».
Глава государства уверен, что инвестиции в указанный проект, мол, «не имеют никакого отношения к экономическим расчетам».
«Это политическое и стратегическое мероприятие, осуществляемое в первую очередь Россией, - считает Дуда. - Тот факт, что Европейский союз не заблокировал эти инвестиции, показывает, что европейские вопросы идут в неправильном направлении».

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