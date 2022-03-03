Под ударом мирные жители: Украинские нацисты используют население в качестве щита

Нацисты из "Азова"* ставят под угрозу мирное население Мариуполя и прикрываются гражданскими как щитом. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.

Нацисты открывают огонь около школ и детских садов, а на крыши жилых домов ставят пулемёты и гранатомёты, говорится в сообщении.

Попытки граждан покинуть свои жилища пресекаются самым жестоким образом,

- уточняется в заявлении Народной милиции ДНР.

Бойцы "Азова" оборудуют огневые точки и убивают гражданских лиц при попытке покинуть город.

Ранее в Минобороны России сделали предупреждение мирным жителям, которые могут пострадать из-за провокации радикалов "Азова".

* Запрещён в России.