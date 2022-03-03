|
Под ударом мирные жители: Украинские нацисты используют население в качестве щита
03 марта 2022, 12:36 • 192 • Политика
Нацисты из "Азова"* ставят под угрозу мирное население Мариуполя и прикрываются гражданскими как щитом. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.
Нацисты открывают огонь около школ и детских садов, а на крыши жилых домов ставят пулемёты и гранатомёты, говорится в сообщении.
- уточняется в заявлении Народной милиции ДНР.
Бойцы "Азова" оборудуют огневые точки и убивают гражданских лиц при попытке покинуть город.
Ранее в Минобороны России сделали предупреждение мирным жителям, которые могут пострадать из-за провокации радикалов "Азова".
* Запрещён в России.
Подпишитесь на нас
192
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 февраля 2022, 18:20
|
26 февраля 2022, 03:10
|
27 февраля 2022, 01:55
|
01 марта 2022, 10:55
|
25 февраля 2022, 02:05
|
26 февраля 2022, 10:45
|
02 марта 2022, 08:05