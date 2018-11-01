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Под ударом из-за российских контрсанкций оказались сельское хозяйство и химпром Украины

01 ноября 2018, 16:39  •  242 • В России

Российские контрсанкции бьют прежде всего по крупным финансовым-промышленным группам Украины, а не простому населению страны. Об этом в комментарии «КП» сказал руководитель Центра стратегических коммуникаций Дмитрий АБЗАЛОВ.

- Если бы Россия, действительно, хотела ухудшить жизнь украинского народа, то санкции были бы введены против «Укрзализницы» (украинские железные дороги) и авиакомпаний. Но этих компаний мы в санкционном списке не видим. Аналогично Россия пока не предпринимает мер по созданию дефицита на топливном рынке, которое привело бы к резкому росту цен на бензин на Украине, - отметил эксперт.

Дмитрий Абзалов выделил 4 главные «болевые точки» в списке украинских компаний, попавших под российские санкции.

1. «ДнепрАзот» одиозного олигарха Игоря Коломойского. «Это крупнейший химический производитель на Украине», - отметил Абзалов.

2. «Государственная продовольственная-зерновая компания Украины». «Производство зерна - наиболее перспективное направление экономики Украины. С учетом ростом мирового населения и готовых портов для экспорта Украина может на этом неплохо зарабатывать. Причем ее основными конкурентами на внешних рынках являются Россия и ... США», - отметил эксперт.

3. «Концерн Гео-Альянс» еще одного крупного олигарха, зятя экс-президента Кучмы Виктора Пинчука. «Компания занимается сырьем, это один из главных активов Пинчука. Раньше его группа влияния под ударом не находилась», - сказал Абзалов.

4. «Укрспирт». «Это крупнейший производитель алкогольной продукции, которая поставлялась, в основном, на территорию России. Выход на европейские рынки здесь сильно ограничен высокой конкуренцией со стороны польских, французских, немецких производителей. По сути, это продолжение удара по переработке в сельском хозяйстве», - заключил собеседник «КП».

Дмитрий Абзалов также заметил, что в санкционный список попало несколько небольших компаний, которые сами по себе экономической роли не играют, однако служат связующим звеном между российскими и украинскими активами финансово-промышленных групп.

ВЗГЛЯД ИЗ КИЕВА

Военные заводы тоже «попали»

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов сказал «Комсомолке», что санкции, конечно, приведут к экономическим потерям. Но не таким огромным, как ожидали на Украине. За то на порядок повысится уровень антироссийской риторики в киевских СМИ.

- Что касается санкционного списка компаний, то заметно желание ограничить конкуренцию для российских производителей, - считает Суслов. - Хотя в санкционном списке присутствуют и компании, производящие военную технику - «Харьковский тракторный завод» и «АвтоКРАЗ». Под санкции также попали трубные заводы Виктора Пинчука, составлявшие конкуренцию российским производителям, одна из крупнейших зерновых компаний Украины «Нибулон», ведущий производитель подсолнечного масла Kernel и даже почему-то дочерняя компания российского «Ингосстраха» - «ИНГО Украина». Вот это уже совсем не понятно.

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