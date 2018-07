Под удар ракет «SOM-B1» попадёт не только Карабах. Сравняют ли счёт «Искандеры»? • 169 • Аналитика



В то время как мы в буквальном смысле этого слова замерли в ожидании продолжения триумфального шествия российской футбольной сборной на матчах плей-офф ЧМ-2018, что происходит впервые в современной истории Российской Федерации, очень тревожные и не менее важные новости стали поступать с непредсказуемого Южного Кавказа, подошедшего к такому военно-политическому состоянию, когда чаша весов на так называемой точке бифуркации начинает склоняться в сторону хаотического перерастания политической напряжённости в очередной виток широкомасштабной эскалации конфликта, имеющего вековые культурные и исторические корни. Речь идёт об этнополитическом карабахском конфликте, который с лихой подачи военного руководства Азербайджана может в кратчайшие сроки трансформироваться в очередную армяно-азербайджанскую войну. И это совсем не преувеличение, ведь 30 июня 2018 года министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов в ходе служебного совещания с командующими родами войск заявил о готовности Баку к силовому решению карабахского конфликта в случае, если территориальный спор не будет урегулирован дипломатическим путём.



Углубившись в исторические факты, можно констатировать, что панацеей от этого «долгоиграющего» конфликта не стал ни Первый съезд армян Карабаха за 22 июля 1918 года, основные результаты которого (провозглашение НК независимым государством и создание Народного правительства) были парированы всего через 3 года постановлением пленума Кавбюро ЦК РКП(б) от 5 июля 1921 года («НК оставить в пределах Азербайджанской ССР с возможностью создания широкой областной автономии»), ни заключение 5 мая 1994 года Бишкекского соглашения о прекращении огня, которое регулярно нарушалось азербайджанской стороной вплоть до «апрельской войны» 2016 года.





Конечно же, мы не будем сейчас целиком и полностью выгораживать одну из сторон, а значит, не будем отрицать бесчеловечности, проявленной в обезглавливании армянского военнослужащего Карима Слояна в апреле 2016 года и убийстве трёх мирных жителей в посёлке Талиш с дальнейшим глумлением над их телами, не будем отрицать инциденты с уничтожением азербайджанскими войсковыми подразделениями средневековых армянских кладбищ в Нахичеваньской Автономной Республике. Нельзя отрицать и бесчинства и варварства, совершённые хулиганствующими элементами армянской стороны в отношении азербайджанской общины с 17 июня 1988 года: неудовлетворённые негативным для Еревана решением сессии Верховного Совета АзССР армянские группировки выместили всю злость на мирном азербайджанском населении посёлков Даштаван, Масис, Зангиляр, Саят-Нова и т.д., устроив их массовое избиение с нанесением тяжёлых телесных повреждений и уничтожением имущества. Всё это уже свершилось и, к сожалению, повернуть время вспять невозможно. А поэтому давайте смотреть на реальную ситуацию.



Как бы там ни было, последние годы именно ВС Азербайджана являются главным дестабилизирующим компонентом в этом сложнейшем геостратегическом полюсе евразийского континента. Чего только стоит «апрельская война», активная фаза которой продлилась почти четверо суток (с 1 по 5 апреля). Не нужно быть подкованным военно-политическим экспертом, чтоб увидеть прямую зависимость между датой начала наступательных действий азербайджанской армии вдоль всей линии соприкосновения с подразделениями Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики и практически полным разрывом дипломатических отношений между Москвой и Стамбулом. Вполне очевидно, что азербайджанское военное руководство в данной военной акции против Степанакерта рассчитывало на всеобъемлющую поддержку со стороны окружения Реджепа Эрдогана, ведь трагический инцидент с перехватом нашего фронтового бомбардировщика Су-24М ракетой AIM-9X с подвески турецкого F-16C Block 50 и последовавшая напряжённость на турецко-армянской и турецко-сирийской границах этому только способствовали.



Не менее серьёзным поводом для столь дерзкого поведения Баку в отношении карабахского вопроса является и недавний ввод в эксплуатацию «Южного газового коридора» (ЮГК), предназначенного для транспортировки газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в систему Трансанатолийского трубопровода TANAP, по которому газ будет поступать через Грецию и Албанию в Италию по ветви Трансадриатического газопровода и в Центральную Европу по 2-й ветви, проходящей через Болгарию, Румынию и Венгрию.



Учитывая тот факт, что с начала 20-х годов посредством ЮГК в Южную, Центральную и Западную Европу планируется перекачивать до 10 млрд. кубометров азербайджанского газа ежегодно, Баку может превратиться для Европейского союза в своеобразную, хоть и в 5,5 раза более слабую по пропускной способности, чем «Северный поток -2», но всё же спасительную соломинку, способную хотя бы частично поддерживать промышленный сектор ЕС на плаву. Подобная модель может рассматриваться в кулуарах Европарламента на случай эскалации регионального военного конфликта между ВС России и ОВС НАТО на восточноевропейском и балтийском театрах военных действий, когда поставки любых видов энергоносителей из нашей страны будут прекращены. Вот мы и наблюдаем столь болезненное и смелое оживление военно-политических амбиций Азербайджана в отношении НКР. Несмотря на попытку заручиться мощной дипломатической поддержкой Анкары, всё, что смогли урвать ВС Азербайджана в «апрельской войне», это лишь малый фрагмент территории Арцаха. «Если говорить метрами, то должен сказать следующее: армянские силы, у которых в качестве зоны безопасности было 800 тыс. га территорий, потеряли примерно 800 га, что не составляет и тысячной доли» (Серж Саргсян, источник).



Тем не менее, подразделениям СВ Азербайджана на фоне больших временных пробелов в дежурстве армянской армии на западных подступах к посёлкам Арени, Чива, Елпин и Зангакатун удалось получить важное тактическое преимущество в северной части Нахичеванской Автономной Республики. Заключается оно во взятии под огневой контроль стратегически важной автомагистрали Аратат — Степанакерт, через которую осуществляется прямое транспортное сообщение между Ереваном и столицей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Так, дистанция между новыми горными опорными пунктами азербайджанских войсковых подразделений и этой трассой составляет от 5 до 3 километров. Учитывая сложный горный рельеф, этого может быть недостаточно для эффективного огневого воздействия посредством противотанковых ракетных комплексов «Корнет-Э», приобретённых МО Азербайджана в количестве более чем 100 ед. более 10 лет назад, но вполне хватит для создания противотанкового «заслона» с помощью перспективных ПТРК «Spike-ER». Всё дело в том, что противотанковые управляемые ракеты 9М133-1 комплекса «Корнет-Э» требуют прямой видимости цели, поскольку используют полуавтоматическую систему наведения по лазерному лучу, неспособную работать по объектам, находящимся за преградами (в нашем случае естественными элементами рельефа местности); не спасает даже достойная дальность действия в 3,5 км ночью и 5,5 км — в дневное время суток.



Израильский же ПТРК «Spike-ER», на который в азербайджанской армии сделаны большие ставки, — изделие нового поколения, использующее противотанковый управляемый реактивный снаряд с современной двухдиапазонной инфракрасно-телевизионной головкой самонаведения типа IIR и инерциальной системой наведения, обеспечивающей ракете необходимую восходящую траекторию полёта для последующего перевода в пикирование и одновременного поиска целей противника на поверхности. В инерциально-навигационную систему этой ракеты также интегрирован модуль, использующий двухсторонний защищённый радиоканал связи для получения видеоизображения с ТВ/ИК-датчиков ракеты прямо терминал-индикатор оператора в реальном времени, а также для коррекции траектории полёта по целеуказанию, поступающему на терминал оператора от сторонних средств оптико-электронной или радиотехнической/радиолокационной разведки (в неё могут входить как беспилотники и самолёты наземного целеуказания, так и РЛС артиллерийской разведки). Как известно, для реализации целеуказания «Спайкам» азербайджанскими ВВС может использован широчайший список БПЛА израильской разработки: «Orbiter-2M», «Heron-TP», «Hermes-450/900». Благодаря этому «Spike-ER» могут с лёгкостью поражать любую технику, следующую в Арцах по ветке Арарат — Степанакерт, включая ту, которая находится за пределами прямой видимости.





Пуск противотанковой/многоцелевой ракеты «Spike-NLOS»



Что же касается ещё более дальнобойной модификации «Spike-NLOS» («Non-Line Of Sight»), способной поражать объекты противника на удалении 25 км, то она также в определённом количестве поступила на вооружение азербайджанской армии. Обладая всеми тактико-техническим достоинствами электронной «начинки» ракеты «Spike-ER», «NLOS» представляет для ВС Армении и Нагорно-Карабахской Республики куда более серьёзную угрозу. Её использование азербайджанскими войсковыми подразделениями практически полностью снимает необходимость в задействовании значительных ресурсов для возведения новых укрепрайонов в труднодоступных горных районах Карабаха, так как 25 км здесь с лихвой хватает для огневой работы с уже существующих позиций. К примеру, с помощью «Spike-NLOS» ВС Азербайджана могут без особых затруднений открывать огонь по любым транспортным средствам, пересекающим автомагистраль M11 и Сотский перевал в направлении Мартакертского района НКР; эта магистраль является второй жизненно важной «артерией», соединяющей Карабах с Арменией. При этом, расчётам «Спайков» не потребуется приближаться к Сотскому перевалу, а достаточно будет развернуться южнее азербайджанских посёлков Хошбулаг или Коллу.



Среди блогеров и комментаторов различных аналитических ресурсов Рунета, осведомлённых в вопросах карабахского конфликта, бытует мнение, что ВС Азербайджана ни под каким соусом не будут наносить удары по транспортным развязкам на армянской территории ровно до тех пор, пока военный конфликт не сместится в плоскость Азербайджан — Армения. С данным умозаключением можно было бы согласиться, если бы не свежая информация о появлении в составе ВС Азербайджана турецких тактических крылатых ракет большой дальности «SOM-B1». Ракеты, спроектированные турецким НИЦ «TUBITAK SAGE», были представлены на широкое обозрение в Баку ещё в ходе последней репетиции военного парада в честь 100-летнего юбилея со дня образования ВС Азербайджана, проведенного 26 июня 2018 года.



Как вы понимаете, для противостояния с одной лишь армией Нагорно-Карабахской Республики Азербайджану вполне хватило бы смешанных танкового и ракетно-артиллерийского арсенала, представленных несколькими десятками Т-90С, 100—150 Т-72Б и Т-72M1 «Аслан», 50 МТ-12 «Рапира», тех же «Спайков», а также РСЗО 9К58 «Смерч» и высокоточных белорусских «Полонезов». Но здесь речь идёт о достаточно дальнобойной ракете «SOM-B1» (в модификации, предусматривающей воздушный пуск с подвески многоцелевого истребителя) с радиусом действия в 250 км, предназначенной для преодоления ПВО противника в режиме следования рельефу местности и нанесения ударов по стратегически важным объектам противника в глубине подконтрольной ему территории. Дальность этих ракет полностью перекрывает территорию Армении, а поэтому логично предположить, что их предназначение заключается в осуществлении массированных противорадиолокационных ударов по РПН 30Н6Е и низковысотным обнаружителям 5Н66М/76Н6, приданным состоящим на вооружении армянской армии ЗРК С-300ПТ/ПС. Известно, что ВВС Армении располагают примерно 8 дивизионами ЗРК типов С-300ПТ с буксируемыми ПУ типа 5П85-1 и С-300ПС с самоходными 5П85С/Д.



Сегодня они считаются наиболее грозной для Азербайджана силой, поскольку способны перехватывать не только имеющиеся в распоряжении Баку израильские дроны, истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25, но и 300-мм реактивные снаряды системы залпового огня T-300 «Kasirga», которые были закуплены Азербайджаном в количестве более чем 20 боевых машин, а также управляемые тактические ракеты LORA и «Полонез», обладающие эффективной поверхностью рассеяния (ЭПР) не менее 0,1 кв. м (известно, что С-300ПС работает по целям с ЭПР 0,05 кв. м). В пользу армянских «Трёхсоток» также играет то, что НУРСы «Kasirga», а также управляемые ракеты «LORA» и «Полонез» отличаются достаточно посредственными маневренными качествами (в случае с T-300 их полным отсутствием), а значит, зенитные управляемые ракеты 5В55Р способны их перехватывать, так как способны реализовать перегрузку в 27-30G. Вот мы сегодня и наблюдаем активную закупку Азербайджаном у Турции тактических ракет «SOM-B1». Эти изделия, корпуса которых имеют большое количество элементов, изготовленных из композиционных и радиопоглощающих материалов, отличаются достаточно низкой радиолокационной сигнатурой (ЭПР менее 0,1 кв. м). Снижению радиолокационной заметности также способствуют рёбра корпуса, образующие его прямоугольное сечение и X-образные аэродинамические рули в хвостовой части, большой угол развала которых позволяет отбрасывать большую часть электромагнитного излучения от РЛС противника в пространство.



Возвращались в родные края дембеля!

Боевая машина РСЗО Т-300 «Kasirga»



В отличие от вышеуказанных неуправляемых и управляемых реактивных снарядов, приближающихся к армянским С-300ПТ/ПС по баллистической траектории, ракеты «SOM-B1», выгодно используя сложный горный рельеф Южного Кавказа, способны стать неожиданностью не только для обычных обзорных РЛС 36Д6 или радаров обнаружения/целеуказания 9С18М1-3 «Купол» (входят в состав ЗРК С-300ПС и «Бук-М2Э»), но и для радаров подсвета цели 30Н6, размещённых на универсальных вышках 40В6Д/ДМ. Ведь в районах горных хребтов и возвышенностей даже эти вышки «не делают погоды»для увеличения радиогоризонта Более того, использование в ракетах «SOM» пассивных методов наведения (инерциально-навигационной системы с GPS-коррекцией, модуля корреляции рельефа местности «Terrain Reference Navigation», оптико-электронного модуля корреляции «Image Based Navigation», а также инфракрасного датчика IIR) исключает возможность пеленгования этих ракет с помощью средств радиотехнической и радиоэлектронной разведки. Как видите, можно привести массу аргументов в пользу того, что Баку готовит эскалационный сценарий захвата Нагорно-Карабахской Республики с применением закупленных у турецкой компании «Roketsan» высокоточных крылатых ракет «SOM-B1».



Тем не менее, вопрос с воздушным носителем для тактических ракет «SOM-B1» в азербайджанских ВВС остаётся неразъяснённым, поскольку авиапарк республики включает в себя устаревшие (в плане БРЭО) фронтовые/учебно-боевые истребители МиГ-29А/УБ, перехватчики/разведчики-бомбардировщики МиГ-25ПД/РБ, штурмовики Су-25 (включая учебно-боевые Су-25УБ), а также учебно-боевые самолёты M-346 «Aermacchi». Вышеперечисленные российские машины не снабжены мультиплексным каналом межмодульного обмена информацией MIL-STD-1553B, а поэтому интеграция в их боекомплект ракет «SOM» будет нереализуема до тех пор, пока БРЭО самолётов не получит вышеуказанную мультиплексную шину данных. Имеющаяся у Азербайджана научно-техническая база не позволит этого сделать, а поэтому можно предположить, что соответствующую работу выполнят специалисты израильского концерна «Israel Aerospace Industries». Единственными воздушными носителями «Сомов» в ВВС Азербайджана могут стать итальянские учебно-боевые самолёты M-346, являющиеся аналогами российских Як-130 и оснащённые наиболее современной радиоэлектронной «начинкой», включая стандарт MIL-STD-1553B, тем более что их боевая нагрузка доходит до 3000 кг. Очевидно, что ракеты массой по 591 кг будут размещены на корневых подкрыльевых узлах подвески, что создаст минимальную нагрузку на силовые элементы крыла M-346, ведь изначально этот самолёт не предусмотрен для применения столь массивного вооружения.



Мой лакомый и нежный "змей"

Тактическая ракета большой дальности «SOM-B1», поступившая на вооружение ВС Азербайджана



Как видим, Баку крайне тщательно отрабатывает весь спектр технических и тактических моментов, связанных с уничтожением ПВО Армении в первые же сутки после начала силового разрешения карабахского конфликта, а поэтому впору подумать о скорейшем обновлении противовоздушной компоненты армянской армии, тем более что страна является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В частности, Ереван нуждается в паре-тройке десятков самоходных ЗРК «Тор-М2У» и ЗРПК «Панцирь-С1», которые бы надёжно защищали все важнейшие военные объекты от азербайджанских «SOM-B1», внезапно вылетающих из-за горных складок Южного Кавказа. Не помешала бы и поставка дивизионов С-300ПМУ-2 «Фаворит», способных уничтожать ещё более малоразмерные цели с ЭОП 0,02 кв. м, ведь Азербайджан с каждым годом всё сильнее бряцает сборной солянкой из различного западного, израильского и белорусского высокоточного оружия, а также компактными БПЛА, корпуса которых изготовлены из композиционных материалов, обладающих минимальными отражающими способностями.



Также необходимо рассмотреть вопрос с созданием ещё более надёжного «противоракетного зонтика» над аэродромом совместного базирования «Эребуни», на котором дислоцирована 3624-я авиабаза ВКС России: в районе этой АвБ требуется развёртывание смешанной зенитно-ракетной бригады в составе дивизионов С-300В4, оснащённых новыми ракетами с активной системой самонаведения 9М82МВ, а также дивизионов С-400 «Триумф» с аналогичными по предназначению ракетами 40Н6 (они смогут перехватывать атакующие азербайджанские крылатые ракеты за пределами радиогоризонта). Конечно же, реализация данной контрмеры не обойдётся без привлечения хотя бы одного самолёта радиолокационного дозора и наведения А-50У, ведь особенности рельефа диктуют свои правила. Оставить без военного ответа со стороны ОДКБ такую взрывоопасную ситуацию, способную вовлечь в войну и Карабах, и всю Армению, было бы крайне ошибочно.



Что же касается индивидуальных ответных действий Еревана в случае азербайджанской агрессии, то особую роль, несомненно, сыграют оперативно-тактические ракетные комплексы 9К720 «Искандер-М», оснащённые оперативно-тактическими баллистическими ракетами 9М723-1. Как известно, спустя всего несколько месяцев после окончания активной фазы боевых действий в «апрельской войне» 2016 года Армения приобрела у России один дивизион (2 батареи) «Искандеров-М» в количестве 4 самоходных пусковых установок (СПУ) 9П78-1 (с 8 готовыми к запуску ракетами), 4 транспортно-заряжающих машин (ТЗМ) 9Т250, командно-штабных и вспомогательных машин. Казалось бы, количество смешное против имеющихся на вооружении войск ПВО Азербайджана двух ЗРДН С-300ПМУ-2 «Фаворит», одного дивизиона ЗРК «Barak-8», а также против 4 пусковых установок противоракетного комплекса «Железный купол», закупленных в Израиле. На ресурсе «Иносми.ру» можно даже встретить статью «Как Азербайджан будет сбивать армянские «Искандеры», где журналисты издания haqqin.az на основании беседы с экспертом Центра анализа стратегий и технологий Андреем Фроловым расхваливает возможности израильского комплекса «Iron Dome», якобы способного уничтожать оперативно-тактические баллистические ракеты 9М723-1.



Если посмотреть на этот вопрос с чисто технической точки зрения, то ни С-300ПМУ-2 «Фаворит», ни «Barak-8», ни «Железный купол» не смогут справится с данной задачей: вероятность успешного уничтожения ракеты «Искандер-М» на маршевом и завершающем участках траектории не превысит 0,1—0,15. В отличие от оперативно-тактических ракет «LORA» и «Полонез», не отличающихся возможностью выполнения энергичных и интенсивных противозенитных манёвров на траектории, ракеты 9М723-1, оснащённые аэродинамическими рулями, газоструйной системой отклонения вектора тяги и сдвоенными блоками маневровых газодинамических рулей, способны совершать противоракетные манёвры с перегрузками в 30 ед. Это требует от противоракеты, во-первых, маневрирования с перегрузкой 70—75 ед., во-вторых, наличия газодинамических двигателей поперечного управления (ДПУ) типа PIF-PAF, позволяющие выходить на критические перегрузки не за десятые, а за сотые доли секунды. То есть в дополнение к традиционному плавному увеличению угловой скорости разворота за счёт плоскостей ракета сможет совершать молниеносные броски в сторону маневрирующей ракеты «Искандер-М». Сельский час. Ананасные пятилетки в советской Африке



Противоракеты «Tamir» комплекса «Железный купол», а также зенитные управляемые ракеты «Barak-8» и 48Н6Е2 подобными системами управления не оснащены и могут «выдавить» из себя перегрузки от 30 до 50-60G. Следовательно, ВС Армении не стоит сильно ломать голову относительно перехвата «Искандеров-М» системами ПВО, имеющимися на вооружении азербайджанской армии. Ответный удар баллистическими ракетами 9М723-1 на обстрелы со стороны Баку, вне всяких сомнений, даст отличный результат и заставит призадуматься таких «горячих голов», как министр обороны Азербайджана Закир Гасанов с его агрессивными заявлениями. Единственные системы противоракетной обороны, способные поставить под вопрос 100%-ную эффективность «Искандеров», — французская SAMP-T (с применением ракет «Aster-30», оснащённых двигателями поперечного управления), штатовская «Patriot PAC-3» (с ракетами MIM-104F MSE), а также отечественные С-400 «Триумф» и С-350 «Витязь» (использующие перехватчики 9М96ДМ); но их в арсенале войск ПВО Азербайджана в обозримом будущем ожидать не стоит.

Автор: Евгений Даманцев



