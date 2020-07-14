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Под турагентством в Стамбуле копали больше 20 лет: Результат обескуражил учёных
14 июля 2020, 02:00 • 97 • В мире
В Турции открыли доступ к давно забытой подземной скрытой церкви и святому источнику. Работы под современным зданием туристического агентства в районе Султанахмет велись с 1997 года. Сейчас исследователи обнародовали результат проведённых раскопок.
В Турции археологи обнаружили древнюю византийскую церковь и святой источник, известный ещё и под названием "агиасма". Скрытая церковь и подземный бассейн были найдены спустя двадцать лет после начала раскопок в самом сердце Стамбула.
Строения обнаружили под современным зданием турагентства, расположенного в районе Султанахмет в европейской половине Стамбула между бухтой Золотой Рог, Босфорским проливом и Мраморным морем.
Несмотря на то что работы велись долгое время, только сейчас публике были представлены находки и их описание. В частности, при раскопках была обнаружена разноцветная напольная мозаика. Она хорошо сохранилась до наших дней. Также на месте оказалась подземная камера с нишей, разделённой на верхнюю и нижнюю части, а также сводчатая камера.
Отмечается, что скрытая византийская церковь была расположена в самом нижнем из раскопанных слоёв. Её украшали мраморная плита и фреска с изображением Богородицы с младенцем Христом на руках.
Издание Greek Reporter сообщило об уникальной находке археологов, а фото с места работ можно посмотреть в коллекции.
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