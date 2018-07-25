Под стражу на два месяца: что известно о расследовании инцидента с избиением заключённого в ярославской колонии

Суд на два месяца арестовал пятерых задержанных по делу об избиении заключённого сотрудниками ярославской колонии. Для одного из них срок задержания продлили — следствие пока не собрало достаточно доказательств его причастности к преступлению. Другой признал свою вину. Между тем адвокат Ирина Бирюкова, которая ранее передала СМИ видеоролик с избиением, рассказала о причинах конфликта между осуждённым и сотрудниками колонии. По её словам, ссора разгорелась после обыска в камере, в ходе которого работник ФСИН уронил на пол письмо от матери заключённого и наступил на него ногой.

Суд арестовал пятерых сотрудников ярославской колонии №1. Речь идёт о Сергее Ефремове, Сергее Драчёве, Игоре Богданове, Максиме Яблокове и Алексее Бровкине. Арест продлится два месяца. Шестому фигуранту дела — заместителю начальника по воспитательной части в ИК-1 Ивану Калашникову — продлили срок задержания на 72 часа. Следствию не хватило времени на сбор доказательств, достаточных для ареста.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 22 сентября включительно», — цитирует РИА Новости судью Александра Татаринова.

Тем временем подсудимый Максим Яблоков признал себя виновным. Об этом сообщил его адвокат Сергей Соколов. «Просим приобщить к делу…копию явки с повинной с отметками органов внутренних дел», — сказал он. Юрист также добавил, что подозреваемый ходатайствует о заключении досудебного соглашения со следствием.

В свою очередь адвокат Алексея Бровкина Василий Ковалёв считает необходимым провести проверку видео с избиением заключённого. Он отмечает, что ролик обрезан, его подлинность не доказана.

«Сначала надо провести экспертизу видео — запись купирована, то есть обрезана. Надо ещё доказать её подлинность», — сказал Ковалёв.

При этом в беседе с журналистами юрист отметил, что его подзащитный вину пока не отрицает, так как официальное обвинение ещё не предъявлено.

Предположительно заключённым на видео является Евгений Макаров, осуждённый в 2012 году по ч.1 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью». Его адвокат Ирина Бирюкова рассказала о том, как в колонии произошёл конфликт, из-за которого сотрудники избили заключённого.

«В камере Макарова проводился обыск​​​. Когда он вернулся в камеру, увидел, что на полу валяется его Библия, в которой лежало письмо от матери, и по письму явно кто-то прошел сапогом. Он возмутился», — цитирует её РИА Новости

Именно после этого его повели в комнату для проведения «воспитательных работ», отмечает юрист.

Видеоролик с применением насилия людьми в форме сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по отношению к заключённому был опубликован изданием «Новая газета» 20 июля. На записи видно, как несколько человек бьют другого руками, ногами и резиновыми дубинками. При этом избиваемый раздет, его удерживают двое людей в форме.

23 июля Следственный комитет по Ярославской области сообщил о задержании шестерых сотрудников ярославской ИК-1. В сообщении пресс-службы сообщили, что все принимающие участие в избиении были опознаны.

«В настоящее время следствием установлены личности всех сотрудников исправительной колонии, которые принимали участие в избиении заключённого. Сегодня уже задержаны 6 человек. В суд будут направлены ходатайства следствия об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. Выполняются следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание остальных подозреваемых», — сказано в сообщении.

РИА Новости

Превышение полномочий

«Новой газете» видеоролик был передан юристами фонда «Общественный вердикт». Они утверждают, что запись сделана 29 июня 2017 года служебным видеорегистратором одного из сотрудников колонии. Позднее ФСИН подтвердила время и место событий. Каким образом материлы оказались в распоряжении фонда, не сообщается.

Ещё в 2017 году правозащитники, узнав об инциденте от самого Макарова, обратились в Следственный комитет для проведения проверки. Однако в ведомстве не усмотрели в произошедшем признаков преступления. После этого было продлено заключение Макарова под стражей и его перевели в ИК-8, также расположенную в Ярославской области. Однако, как сообщает глава Совета при президенте России по правам человека Михаил Федотов, по отношению к Макарову и там применялось насилие.

После публикации видеоролика было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия, которое передали в центральный комитет СКР.

«По поручению председателя Следственного комитета уголовное дело об избиении сотрудниками УФСИН мужчины, отбывающего наказание в одной из исправительных колоний Ярославской области, для дальнейшего всестороннего и объективного расследования передано в центральный аппарат СКР», — говорится в сообщении.

При этом от исполнения обязанностей в ярославской колонии были отстранены ещё 17 сотрудников. Не исключено, что они пополнят число фигурантов дела.

«Мстить будут всем»

23 июля стало известно о нахождении адвоката Ирины Бирюковой за пределами России. Именно она предоставила видеозапись избиения «Новой газете». В беседе с RT она сказала, что выехала из страны на следующий день после публикации видеоролика из страха мести.

По её словам, личных угроз не поступало, однако её источник из Ярославля передал, что запечатлённые на видео сотрудники «будут мстить всем». После этого она обратилась к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой обеспечить государственную защиту для неё и её семьи.

Пресс-секретарь СК по Ярославской области Кристина Гузовская подтвердила RT факт обращения и заверила, что защита будет предоставлена, если факт существования таких угроз будет подтверждён.

«Что касается адвоката Ирины Бирюковой, которая представляла интересы подсудимого, то она обратилась за предоставлением ей государственной защиты. Разумеется, эта защита ей будет предоставлена, если факт угроз будет зафиксирован», — сказала она.

В настоящее время в ИК-1 проводятся следственные мероприятия. Представители различных ведомств опрашивают сотрудников колонии и заключённых, а также проводят обыски.