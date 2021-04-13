Под стражей до 12 июня: что известно об аресте подозреваемого в госизмене профессора МФТИ

В Москве по подозрению в государственной измене арестовали сотрудника Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского Валерия Голубкина. Лефортовский суд столицы удовлетворил ходатайство о его заключении под стражу до 12 июня. При этом в Московском физико-техническом институте, где он преподавал, подчеркнули, что профессор не имел доступа к сведениям, составляющим гостайну.

Лефортовский суд Москвы арестовал профессора Московского физико-технического института (МФТИ) Валерия Голубкина по подозрению в государственной измене. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Дарья Розмахова.

«Мера пресечения в отношении подозреваемого в госизмене Голубкина Валерия Николаевича избрана до 12 июня», — цитирует её ТАСС.

Она добавила, что дело не имеет грифа секретности.

В картотеке судебных дел Лефортовского суда Москвы указано, что Голубкину избрали меру пресечения в виде заключения под стражу 12 апреля. Он является фигурантом уголовного дела по статье 275 Уголовного кодекса России («Государственная измена»). Наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Согласно нормативным актам, госизменой является шпионаж и выдача иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну. Эти данные гражданин РФ мог получить в ходе прохождения службы, а также на работе или учёбе. Также под госизменой подразумевается оказание финансовой, материально-технической, консультационной и иной помощи иностранному государству или иноагенту в деятельности, которая направлена на подрыв безопасности Российской Федерации.

Согласно данным опубликованным на сайте МФТИ, Валерий Голубкин — профессор кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики. В институте он читал курс про «аэродинамику больших скоростей». В числе его научных интересов: оптимизация аэродинамических форм, генетические алгоритмы оптимизации, гиперзвуковое обтекание элементов летательных аппаратов.

В пресс-службе Московского физико-технического института отвергли факт того, что Голубкин имел доступ к информации, составляющей гостайну.

«К сведениям, составляющим государственную тайну допуска в МФТИ не имел», — говорится в сообщении.

В столичном вузе также указали, что арестованный профессор является сотрудником Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ): «В МФТИ Валерий Николаевич преподаёт у студентов четвёртого курса в качестве внешнего совместителя и не участвует в научной работе».

Ректор МФТИ Николай Кудрявцев заявил ТАСС, что Голубкин читает на Физтехе лекции «раз или два в месяц на три сотых ставки».

Мнение о том, что пожилой физик-теоретик не имел доступа к гостайне, также высказал его адвокат Александр Тимошенко. Об этом он сообщил РБК.

«Он задержан, сейчас уведомлен о подозрении, и в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он человек пожилой, физик-теоретик и никакой информации, содержащей государственную тайну, не имеет. Позиция Валерия Николаевича и моя полностью основана на его невиновности, и мы это будем доказывать. Насколько мне известно, он читает лекции в МФТИ», — заметил Тимошенко.

При этом ТАСС со ссылкой на юриста указывает, что Голубкин находится в статусе подозреваемого, обвинение ему не предъявили. Его поместили в следственный изолятор «Лефортово».

«Мы собираемся обжаловать избранную ему меру пресечения в виде заключения под стражу», — добавил Тимошенко.

Согласно данным источника агентства, Валерий Голубкин — коллега и соавтор научной статьи Анатолия Губанова, также обвиняемого в госизмене: «Валерий Николаевич является коллегой арестованного ранее по делу о госизмене физика Губанова. Но насколько мне известно, у них разные уголовные дела».

В свою очередь, источник «Интерфакса» заявил, что Голубкина задержали в рамках одного с Губановым производства. По его словам, учёные были знакомы и имели общие научные работы.

«Голубкин задержан в рамках того же дела. Подозревается в передаче секретной информации одной из стран НАТО», — сказал он.

Напомним, что Губанова задержали 3 декабря 2020 года. До своего ареста он занимался работой в области гиперзвуковых технологий по заказу Фонда перспективных исследований (ФПИ). Как заявляли источники РИА Новости, физика обвинили в передаче одной из европейских стран закрытых данных о сверхзвуковом гражданском летательном аппарате, разрабатываемом в рамках международного проекта HEXAFLY-INT.

По версии следствия, Губанов частично признал вину в совершении госизмены — якобы передал информацию, касающуюся авиационных технологий, но позднее отказался от своих показаний. При этом позднее адвокат подзащитного указала, что физика ввели в заблуждение в ходе допроса.