Под смех толпы: Байден запутался в майке и встал на колено — видео

Джо Байден в очередной раз насмешил американцев в прямом эфире. На встрече с баскетболистками "Сиэтл шторм" он смутился из-за подаренной ему майки и неожиданно встал на колено — окружающие не сдержали смеха. Конфуз попал на видео.

Президент США Джо Байден снова подтвердил свой диагноз, оскандалившись во время встречи с игроками клуба Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) "Сиэтл Шторм". Странное поведение главы Белого дома заставило покраснеть от стыда миллионы американцев, поскольку видеоролик с его поступком разлетелся по всем соцсетям мира.

На кадрах видео видно, как чемпионки WNBA дарят главе Байдену жёлто-зелёную баскетбольную футболку, на которой написана фамилией и указан номер 46 — по его порядковому номеру среди президентов США. После этого по протоколу должен был следовать общий снимок на память, но футболка выбила престарелого президента из колеи: он долго топтался, не зная, куда её деть.

В итоге Байден так и не пришёл ни к какому решению, и посчитал наилучшим выходом опуститься на колено — что и сделал прямо у ног баскетболисток. Собравшиеся разразились дружным смехом. Байден при этом перекинул подаренную футболку через колено и гордо позировал, игнорируя веселье вокруг себя.

Напомним, что преклонение колен в США стало крайне популярным жестом, означающим поддержку движения Black Lives Matter. Это движение возникло после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

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