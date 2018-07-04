«Под силу перехват любой цели»: на что способна новейшая российская дальнобойная ракета

В ближайшее время в России будет принята на вооружение сверхдальняя ракета 40Н6Е. Как сообщают СМИ, на полигоне «Капустин Яр» завершены госиспытания боеприпаса. По данным Минобороны, новинка способна перехватывать цели на дальности до 400 км. Как полагают эксперты, 40Н6Е будут вооружены зенитные комплексы С-300, С-400 и С-500. О характеристиках разработки отечественного ВПК — в материале RT.

На полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области завершились государственные испытания ракеты-перехватчика сверхбольшой дальности 40Н6Е. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Ракета может быть принята на вооружение уже к концу лета этого года. Ожидается, что 40Н6Е пополнит арсенал зенитного комплекса С-400 «Триумф». Разработкой боеприпаса занимается концерн ВКО «Алмаз-Антей».

С-400 во время заступления на боевое дежурство на российской авиабазе Хмеймим

РИА Новости

Сейчас в боекомплект С-400 входят четыре типа зенитных управляемых ракет (ЗУР) средней дальности: 48Н6Е (5—150 км), 48Н6Е2 (5—200 км), 48Н6ЕЗ (1—60 км), 9М96Е2 (1—120 км). «Триумф» способен вести обстрел до 36 целей с одновременным наведением и сопровождением до 72 ракет.

Для поражения сложных целей

Информация о 40Н6Е впервые появилась в прессе несколько лет назад. В 2011 году главком ВВС генерал-полковник Александр Зелин заявил, что разработка ракеты несколько затянулась. Однако при этом он отметил, что Минобороны «достигло понимания» с оружейниками.

В июне 2012 года начальник штаба командования ПВО и ПРО войск воздушно-космической обороны генерал-майор Андрей Дёмин заявил, что сверхдальняя ЗУР передаётся на испытания в войска.

По сообщению «Алмаз-Антея», первая партия 40Н6Е была выпущена в конце 2013 года. В 2015 году Минобороны РФ отчиталось, что опытный образец ЗУР успешно поразил воздушную мишень. Как уточнили тогда в ведомстве, максимальная дальность 40Н6Е достигает 400 км.

Также отмечается, что ракета будет способна поражать наиболее сложные цели: самолёты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), воздушные разведывательные платформы, истребители-невидимки (где активно применяются стелс-технологии), баллистические и крылатые ракеты, включая перспективные образцы.

По информации зарубежных СМИ, появление в арсенале С-400 40Н6Е значительно увеличит возможности российского ЗРК, что вызывает опасения у Пентагона. Минобороны США раздражает большая популярность «Триумфа» у иностранных заказчиков, а также его боевое дежурство в Сирии.

Зенитный ракетный комплекс С-400

В частности, в октябре 2017 года журнал The National Interest опубликовал материал, в котором утверждается, что С-400 даже без 40Н6Е по боевой эффективности превосходит американский комплекс Patriot, дальность которого ограничена 96 км.

«Абсолютно новая разработка»

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев отметил, что отсутствие детальной информации по 40Н6Е вызвано строжайшей секретностью проекта. Любые сведения, по мнению эксперта, носят достаточно приблизительный характер.

"Россия- супердержава, конкурент, но не враг": конгрессмены из США приехали в Госдуму «Разговоры о потребности России в дальнобойной ракете идут давно. В 1990-е годы появилась гипотеза, что такие работы начались, и в основу была положена дальняя ракета ЗРК С-300В. Однако ни подтвердить, ни опровергнуть эти сведения я не могу. Уверен лишь в одном: 40Н6Е — это абсолютно новая разработка», — отметил Корнев.

Эксперт рассказал, что с учётом совместимости арсеналов российских систем ПВО, 40Н6Е, скорее всего, пополнит боекомплект последних версий семейства С-300, комплекса С-400 и новейшего С-500.

Как полагает Корнев, эффективная дальность 40Н6Е составит 200—250 км. Ракета сможет поражать широчайший спектр баллистических, аэробаллистических и динамических целей.

«Вряд ли у этой ракеты есть аналоги в России и в мире. Однако окончание испытаний 40Н6Е — это ожидаемое событие. Ракета заметно повысит боевые возможности российской системы ПВО/ПРО. Её дальность действия действительно впечатляет», — сказал Корнев.

40Н6Е будет оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения (ГСН), считает эксперт. По его словам, на дальности свыше 200 км зенитный комплекс не в состоянии «подсветить» мишень, и потому с большой вероятностью отечественная ракета сможет «самостоятельно» находить и преследовать цель.

Изображение пусковой установки ЗРК С-500

© militaryrussia.ru

«На мой взгляд, 40Н6Е — «телеуправляемая» ракета, то есть она способна через ГСН вести обмен информацией с ЗРК. Скорее всего, на 40Н6Е будет установлена инерциальная система управления, которая позволяет расчёту ЗРК корректировать её курс», — сообщил Корнев.

Как пояснил собеседник RT, на театре военных действий 40Н6Е может быть «заброшена» в зону, где она выбирает цель без команды. Кроме того, эксперт не исключает, что ракета сможет «брать» координаты самолётов и ракет из единого информационного поля, которое постепенно формируется российскими ВС.