Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На Украине "свалили пророссийского политика" маршала Жукова: Национали...
Россия начала строить новый Союз. Это важнее денег
Жуков упал. А где вы все были?
«Живет воспоминаниями, как его гнали по улице»: В Крыму прокомментировали слова ...
Главная / В России

Под силу ли Украине захватить Донбасс и Крым?

03 июня 2019, 01:24  •  37 • В России

Какой только брехни о своей армии не намололи на последние пять лет киевские политики и генералы! Ну делали бы это по пьяни в какой-нибудь корчме - тогда этот хмельной бред еще можно было объяснить.

А тут ведь все на полном серьезе...

Например, лидер «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация) Дмитрий Ярош заявлял: «Еще пройдут наши танки по Донецку и Луганску, а там, даст бог, выполнят свой долг и в Краснодаре, Ростове, Воронеже».

Украинский экс-депутат Тарас Черновол строил не менее наполеоновские планы: «Начинать прямую войну против такого врага, как Россия, можно только в случае, когда мы можем рассчитывать, что у нас есть силы провести парад победы на Красной площади в Москве».

Но это - украинские националисты. А что официальные лица?

Вот слова недавно снятого с должности командующего операцией Украины в Донбассе генерала Сергея Наева: «На военную операцию по возвращению оккупированных территорий украинским военным потребуется менее суток».

Может, незалежные националисты и генералы наслушались величественного вранья Петра Порошенко о том, что «украинская армия - сильнейшая в Европе»?

Или все-таки к угрозам, доносящимся с Украины, надо отнестись без шуток? В таких вопросах шапкозакидательство и пренебрежение к потенциальному противнику (не поворачивается язык называть так Киев, но, увы...) непозволительны.

Потому давайте разберемся, что собой представляет войско Украины. Способно ли оно «за сутки» отвоевать Донбасс или даже вторгнуться в Крым? Есть ли у нее шанс дойти до Ростова?

На чем основаны амбиции украинских политиков и генералов? На реальной мощи Киева или пустом популизме?

Ответить на эти вопросы тем более важно, что администрация сегодняшнего президента Украины Владимира Зеленского не скрывает - новая власть намерена продолжать «силовую линию» старой.

АРМИЯ НЕЗАЛЕЖНОЙ: ПОРТРЕТ БЕЗ ГРИМА

Если мы хотим объективно разобраться, давайте сразу исключим сарказм и предвзятость. Да, у украинского войска серьезных кадровых, технических и финансовых проблем выше крыши.

Но было бы большой ошибкой считать его убогой военной силой. Это не так.

По данным минобороны незалежной (а они очень близки к подсчетам международного рейтинга военной мощи Global Firepower), сейчас в вооруженных силах Украины - четверть миллиона человек! Действительно много. Причем это не только сопливые юнцы, забритые по повестке. Половина армии Украины - контрактники, а значит - профессионалы (смотрите таблицу).

Наиболее многочисленны - сухопутные войска. В них - и механизированные, и даже горно-пехотные бригады, спецназ, морская пехота, десант, артиллерия... Есть даже отдельный полк беспилотников.

Причем у Украины числится 2800 (!) танков. Это больше, чем у Германии, Франции и Великобритании вместе взятых. Но почти все они - старое советское наследие, лишь на 20 - 30% в боеготовом состоянии (хотя ремонтные работы идут полным ходом).

Интересно, что до войны в Донбассе у Украины числилось на 1000 танков больше. Неужели она столько потеряла в сражениях? Или слова военных из ДНР и ЛНР о том, что почти вся бронетехника народных республик - это трофеи, взятые в бою, - не пустой звук? Судя по цифрам (см. таблицу) - похоже на правду.

В военно-воздушных силах Украины - также лишь четверть самолетов и вертолетов боеготовы.

И те же слова можно сказать про флот - все крупные корабли ВМС Украины - изношенное советское старье. Среди новых - 2 катера «Гюрза» и 13 американских надувных лодок. Еще 2 старых катера США передали Киеву недавно.

Вообще США в последние годы оказывали Украине самую весомую помощь в оснащении армии - вплоть до противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» и ударных беспилотников. По открытым данным госдепа, за 5 лет американцы поставили Киеву оружия и снаряжения на $1,1 миллиарда. Это пятая часть расходов самой Украины на свою армию.

Да и другие страны НАТО делились с Киевом списываемой военной техникой (часто еще советской, со складов стран бывшего Варшавского договора).

Но куда более серьезные проблемы с моральным состоянием армии: военная прокуратура Украины регулярно сообщает о дезертирстве и пьянстве, мародерстве и неподчинении приказам.

ШТЫКИ ДОНБАССА

Ну а какие же силы будут противостоять украинской армии, если допустить, что ее все же бросят в атаку на Донбасс?

Количество бойцов и вооружений в Донецке и Луганске держат, разумеется, в тайне. Но, похоже, что разведка Украины уже немало вынюхала. Поэтому численность армий ДНР и ЛНР мы приводим (снова смотрите таблицу) по ее данным.

В боевой технике Донбасс уступает Украине в 3 - 4 раза, а в живой силе - в 5 раз. Но если учесть, что почти все танки и бронемашины у ДНР и ЛНР в рабочем состоянии, а мотивация бойцов в целом выше, то реальная разница становится не такой уж огромной. Постоять за себя Донбасс точно сможет.

КРЫМ К ОБОРОНЕ ГОТОВ

За минувшие 5 лет в Крыму создана крупная группировка российских войск. Она насчитывает от 30 до 40 тысяч личного состава (по разным данным, в том числе и украинской разведки). Эту группировку в минобороны России называют самодосточной, то есть способной длительное время автономно (до поддержки с Большой земли) противостоять даже превосходящему по численности противнику.

Ну а по по оснащению Черноморского флота, базирующегося в Севастополе, и авиации на полуострове Крым превосходит все вооруженные силы Украины.

Из этого можно сделать вывод, что сегодня Крым - один из самых защищенных регионов страны.

КАКОЙ ВЫВОД?

А теперь зададимся вопросом: может ли новая власть Украины при таком соотношении сил направить войска завоевывать Донбасс или Крым?

Даже очень далекий от военно-стратегических раскладов человек с ходу скажет, что это безумство и «такого не может быть». Наверняка и украинские политики с генералами также это понимают.

К тому же российский Генштаб уже давно предусмотрел и возможные «прорывы» украинских войск в Донбасс или Крым (да и в наши южные регионы). И потому «на всякий случай» в последние годы Южный военный округ усилен новыми частями и подразделениями, прикрывающими границу с Украиной.

ФАКТ

Стокгольмский институт исследования проблем мира (он изучает состояние вооруженных сил разных стран) отвел армии Украины в самом хвосте третьего десятка аж 29-е место! А, например, армию России поставил на 2-е место в мире, сразу после США и на ступень выше Китая.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

«Войны не будет, это никому не выгодно!»

Известный политолог Евгений Сатановский прогнозирует, что война между Россией и Украиной «может вспыхнуть в ближайшие десятилетия». Он предрек, что киевская власть «сейчас такую Украину выстроит, с которой разбираться придется, как это было в 19 - 20-м годах XX века». К признакам приближения конфликта с соседним государством политолог отнес запреты Киева на использование русского языка и советской символики, а также нацификацию Украины.

Политолог Дмитрий Орешкин придерживается противоположного мнения:

- Войны не будет. Это не выгодно ни России, ни Украине. В первом случае (для РФ) - санкции, во втором (для Украины) - осуждение Западом и возможность для Москвы получить право на военный ответ. Скорее ситуация будет зафиксирована на годы, как и в Приднестровье. Это будет постоянная головная боль для Украины и тормоз для ее вступления в Евросоюз и НАТО.

«Комсомолка» рекомендует книгу Виктора Баранца «Спецоперация Крым-2014». Как это было: все тайны мирного возвращения полуострова в состав России. Спрашивайте в книжных магазинах, в фирменном магазине «КП» по адресу Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1, заказывайте на shop.kp.ru

реклама 16+

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



37
Источник
Похожие новости
02 июня 2019, 15:39
Что не так в секретном протоколе пакта Молотова-Риббентропа
01 июня 2019, 20:09
Россия ввела ограничения на поставки нефтепродуктов и стройматериалов на Украину
02 июня 2019, 18:54
«Живет воспоминаниями, как его гнали по улице»: В Крыму прокомментировали слова Порошенко о Симферополе
03 июня 2019, 01:24
Под силу ли Украине захватить Донбасс и Крым?
01 июня 2019, 20:09
Ирина Захарова, мама спикера МИД РФ: В детстве Маша любила китайские сказки
02 июня 2019, 00:54
«Крылья нашей армии»: на что способен новый военно-транспортный самолёт России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 мая 2019, 22:24
"Когда он уже нажрется?": Очередная шаурма-шутка от Зеленского взбесила украинцев
02 июня 2019, 10:54
Украина проиграла России ещё один бой за Донбасс - Надежда Савченко
28 мая 2019, 04:09
"Вот и кастрюля на голове": В Сети обсудили экипировку Зеленского для поездки в Донбасс
28 мая 2019, 00:54
Месть за самолет: Израиль нанес удар по Сирии
02 июня 2019, 01:09
Россия «кидает» Иран с С-400, а Украина обещает повторить (Обзор ИноСми)
29 мая 2019, 06:09
"Путин смеялся до слез": В Сети оценили разоблачение лже-русской, "политически убившей" Штрахе
29 мая 2019, 06:09
"Все стреляли, а этот не успел": В Сети высмеяли "крымские разоблачения" экс-начальника Генштаба Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.