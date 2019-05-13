«Под сильным политическим давлением»: в Швеции возобновили расследование дела Ассанжа об изнасиловании

Власти Швеции возобновили расследование в отношении Джулиана Ассанжа, который подозревается в совершении преступлений сексуального характера. Как сообщили в шведской прокуратуре, есть «серьёзные основания» полагать, что журналист виновен. По мнению главного редактора WikiLeaks Кристинна Храфнссона, Стокгольм принял это решение под «сильным политическим давлением». В интервью RT он также отметил, что повторное рассмотрение дела позволит Ассанжу очистить имя.

Прокуратура Швеции объявила о возобновлении расследования по делу Джулиана Ассанжа, подозреваемого в преступлениях сексуального характера. Напомним, что следственные действия были прекращены в 2017 году, однако о возможности его возобновления заговорили сразу же после того, как основателя WikiLeaks выдворили из здания посольства Эквадора в Лондоне.

«Существуют серьёзные основания подозревать Ассанжа в виновности. Решение о закрытии расследования принято на основании того, что невозможно было обеспечить присутствие Ассанжа в суде, а не базировалось на обстоятельствах дела», — заявила заместитель главного окружного прокурора Ева-Мария Перссон.

Она подчеркнула, что шведская сторона намерена подать заявку на экстрадицию австралийского журналиста. В Стокгольме рассчитывают, что в Лондоне примут решение до августа, когда истекает срок давности по делу. Наряду с этим не исключается возможность допроса Ассанжа шведскими прокурорами по видеосвязи.

«Мы будем использовать материалы, которые уже находятся в деле. Что касается свидетельских показаний, я намерена заново опросить свидетелей», — добавила представитель шведской прокуратуры.

Напомним, что процесс в отношении основателя WikiLeaks о сексуальных домогательствах и изнасиловании, которые он якобы совершил в Энчёпинге и Стокгольме, начался в августе 2010-го. Осенью того же года суд Швеции выдал ордер на арест журналиста, а позднее объявил его в международный розыск.

Представители Ассанжа называли процесс «грязной кампанией» по дискредитации журналиста и WikiLeaks. По их словам, это «политически мотивированное» дело. Напомним, что портал публиковал тысячи документов о военных преступлениях Соединённых Штатов, в частности в Ираке и Афганистане.

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Ассанжа арестовали в Лондоне в декабре 2010 года, но выпустили под залог. В феврале 2011-го британский суд постановил экстрадировать Ассанжа в Швецию, однако адвокаты журналиста подали апелляцию. Тем не менее в июне 2012-го Верховный суд Великобритании признал правомерным решение об экстрадиции.

В этой связи, опасаясь экстрадиции из Швеции в США, он укрылся в здании посольства Эквадора в Лондоне, где ему было предоставлено политическое убежище. Однако 11 апреля 2019 года президент латиноамериканской республики Ленин Морено принял решение о выдворении журналиста. В этот же день британская полиция арестовала Ассанжа в связи с запросом США об экстрадиции.

1 мая суд в Лондоне приговорил основателя WikiLeaks к 50 неделям тюремного заключения за нарушение условий выхода под залог. Вместе с тем 30 мая должны состояться слушания о выдаче Джулиана Ассанжа Вашингтону.

«Политически мотивированное решение»

Возобновление расследования позволит Джулиану Ассанжу «очистить своё имя», считает главный редактор сайта WikiLeaks Кристинн Храфнссон. В своём заявлении он отметил, что шведская прокуратура объявила о своём решении, находясь «под сильным политическим давлением».

«Джулиан Ассанж всегда был готов ответить на любые вопросы шведских властей и на протяжении шести лет неоднократно предлагал это сделать. Широко распространённое в СМИ утверждение о том, что Ассанж «уклонялся» от допросов шведской стороны, — ложное. Это расследование ранее уже было прекращено, и его возобновление позволит Джулиану очистить своё имя», — говорится в его заявлении.

Выступая в эфире RT, Кристинн Храфнссон указал на «множество странностей в этом крайне политизированном деле». Так, по его словам, полиция оказывала давление на женщин, обвинивших Ассанжа. При этом дело закрывалось два раза — в 2013 и 2017 годах.

«Не будем забывать, что у Швеции «плохая история» взаимоотношений с властями США, когда дело касается выдачи людей. Множество беженцев было выдано Стокгольмом в руки ЦРУ. Всё может случиться», — подчеркнул Храфнссон.

По мнению члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова, решение о возобновлении судебного преследования Ассанжа «выглядит политически мотивированным».

«Как известно, Ассанж распространял много секретной информации. От этого в первую очередь пострадали Соединённые Штаты. Видимо, они как-то надавили на Швецию, чтобы та после выдворения Ассанжа из эквадорского посольства возобновила данное расследование», — сказал парламентарий в беседе с RT.

В свою очередь, адвокат и юрист-международник Дмитрий Романенко считает, что Вашингтон кропотливо занимается тем, чтобы в конечном итоге Ассанж всё-таки оказался в США.

«Я не берусь рассматривать действия шведского правительства в этой ситуации как самостоятельные. Изначально за всей этой историей, может, и было правовое основание, но оно уже давно урегулировалось бы на основе договорённостей сторон. Тем не менее, видимо, её выгодно подогревать. Дело Ассанжа в США хотят сделать уроком для тех, кто захочет в будущем распространять какую-либо информацию», — сказал собеседник RT.