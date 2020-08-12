|
Под шум протестов: Генпрокурор Украины потребовал от Минска выдачи российских граждан
12 августа 2020, 19:45 • 88 • Политика
Офис генерального прокурора Украины требует от Минска выдать Киеву российских граждан, задержанных в республике. Стоит отметить, что письмо было направлено под шум протестов, происходящих на фоне выборов в Белоруссии.
В частности, в генпрокуратуру Белоруссии был направлен запрос на выдачу 28 граждан России. Как уточнили в украинском ведомстве, соответствующее письмо было направлено вчера, 11 августа.
29 июля стало известно, что в Минске были задержаны 32 гражданина России и ещё один - на юге страны. Белорусские СМИ сообщили, что это "боевики" частной военной компании, которые прибыли в страну для подготовки массовых беспорядков накануне президентских выборов. Якобы из России в Белоруссию приехало свыше 200 "боевиков".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснял, что задержанные, вероятнее всего, являются сотрудниками ЧОП, но они не совершали никаких противоправных действий. Россия не вмешивалась во внутренние дела Белоруссии и не делает это сейчас. 7 августа Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили происходящее по телефону, после чего российский президент прислал своему коллеге письмо с изложением фактов об этом инциденте. Следственный комитет Белоруссии уже приступил к изучению этих фактов. Стороны договорились установить причины, которые привели к задержанию граждан России, и найти виновных.
88
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 августа 2020, 00:35
|
08 августа 2020, 18:35
|
12 августа 2020, 03:15
|
06 августа 2020, 04:15
|
12 августа 2020, 05:05
|
06 августа 2020, 06:05
|
07 августа 2020, 01:20