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Под ширмой военного положения ВСУ готовят «химическую» провокацию в Донбассе – Захарова

05 декабря 2018, 18:09  •  116 • В мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что введенное на Украине военное положение является ширмой, за которой украинские вооруженные силы стягивают подразделения к Донбассу. По ее словам, имеется информация о возможности использования украинскими силовиками химических отравляющих веществ.
МИД России выразил обеспокоенность по поводу стягивания военных подразделений к Донбассу. Как заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова, Москва получает информацию о военных приготовлениях Киева в Донбассе.
По ее словам, имеются сведения, что украинские военные могут использовать в своей провокации химические отравляющие вещества. МИД призвал миссию ОБСЕ активизировать наблюдение в регионе.
Как подчеркнула Захарова, под ширмой военного положения, введенного после украинской провокации в Керченском проливе, власти Незалежной готовят очередную провокацию. "Утро.ру" уточняют, действия Порошенко, по всей видимости, нацелены на продление военного положения в стране.
«Такие действия могут привести к жертвам среди мирного населения и противоречат не только Минским соглашениям, но и международным договоренностям о запрете и ограничении оружия массового поражения», — добавила она, передает РБК.

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