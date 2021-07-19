Под сенью Росгвардии воссоздают казачьи войска

Вот так наше прошлое становится будущим. В Москве на выходе из метро «Улица 1905 года» высится скульптурная композиция – казак с нагайкой, разгоняющий демонстрацию. А накануне объявили: в Росгвардии будут служить казаки. На конях и с нагайками. Так что же, скульптура – это наш вчерашний день или завтрашний?

Полпред в СКФО Юрий Чайка добивается воссоздания казачьих соединений под сенью Росгвардии. Звучало мнение, что это якобы президентская инициатива. Так или иначе, но президент уже одобрил предложение. Зачем это полпреду? Главы национальных республик не ходят к нему за советом. Ведь кто для них полпред – назначенец из центра. Но с федеральным центром на Кавказе принято выстраивать отношения напрямую. Как это делает тот же Рамзан Кадыров. Или главы Ингушетии и Дагестана. Полпреда же игнорируют, а ведь ещё совсем недавно он был могучим силовиком – генпрокурором. И властного ресурса, достаточного, чтобы «уважать себя заставить», у него нет. А на Кавказе многое, если не всё, решает сила. Так что казаки в составе Росгвардии – это мощный силовой ресурс. Можно сказать, личный, ведь казаки никогда не забудут, чьей волей они снова – закон и порядок.

Станичники при деле

Вот только есть один немаловажный момент. Войсковые казачьи соединения уже давно созданы и действуют под командованием министра обороны. Реестровые казаки проходят армейскую службу как положено, по призыву и по контракту, в частях, которым присвоены традиционные казачьи названия и которые комплектуются исключительно казаками. Сейчас в составе ВС РФ действует 18 таких подразделений. Чего ради заново городить огород? К тому же есть президентский указ № 236 от 2017 года, согласно которому воинские части «могут быть переданы для выполнения задач, возложенных на вой­ска национальной гвардии». Если у Росгвардии возникнет в казаках особая надобность, президентский указ позволяет задействовать их, не прибегая к ведомственным пертурбациям. Попользовались и вернули на базу. Но казачьи подразделения, созданные при МО, подчиняются министру и являются составной частью Российской армии. Привлекать их для мероприятий в рамках компетенции жандармерии (а Росгвардия, по сути, это и есть современное воплощение дореволюционного жандармского ведомства) – крайняя мера. Но если задача состоит в том, чтобы навести порядок в непростом регионе, где властвуют местечковые князьки и не слишком-то празднуют федеральную власть, то полпред идёт верной дорогой. К службе под сенью Росгвардии привлекать будут «членов казачьих обществ» (так называемых ряженых, а не казаков в реальных, армейских погонах!) «в местах компактного проживания членов казачьих обществ». Шойгу эти «есаулики» неподконтрольны, но у них есть нагайки, а также имеется соответствующий опыт применения этих нагаек – что, собственно, и требуется.

Тут ведь ещё есть важная деталь – казачьи отряды собираются создавать не в составе Росгвардии, а как бы под её патронатом. Если что (мало ли!), то Росгвардия как бы не при делах и умывает руки – «это не мы!». Помнится, девять лет назад Александр Ткачёв, выступая в губернаторском ранге перед служащими правопорядка, без обиняков объяснил им, в чём разница: «То, что нельзя вам, казаку можно». И казачьей дружине численностью тысяча штыков при Ткачёве было многое можно, чего другим силовикам было нельзя. Ибо неформально-то дружину патронировала полиция, но никакой ответственности за подопечных при этом она не несла. И теперь схема та же, только вместо полиции – Росгвардия.

«Смелость города берёт»

Тем более что опыт есть. В 2014-м на набережной в Сочи бузотёрши из «Пусси Райот» снимали клип на свою песню. Наверняка провокационный. Но не преступая при этом закон. Между тем порядка 30 казаков налетели и избили девиц нагайками. Перепало и случайным прохожим. И мало того, что никто не понёс никакой ответственности (полиция тогда от казаков открестилась: это, мол, наши подшефные, чистая правда, но они не сотрудники МВД), так через месяц был принят федеральный закон, предусматривавший «деятельность народных дружин из числа членов казачьих обществ». В котором определялось: «Дружинники из числа членов казачьих обществ выполняют обязанности по охране общественного порядка». Так что никто не удивился, когда пять лет назад на сайте «Центральное казачье войско» появился репортаж об учениях казаков под заголовком: «Будущее безопасности массовых мероприятий – в надёжных руках казачества».

Но и это лишь малая часть той пользы, которую можно извлечь из казаков. Решение, которое будет способствовать интеграции российского казачества в систему государственного управления и государственной службы, подразумевает интригу – создание казачьих поселений в СКФО. Представляете, какие это огромные деньги? А бюджет тем временем уже сосчитали – порядка 100 млрд руб­лей в год. Часть средств – из федеральной казны, остальное – из бюджетов республик. Похоже, югу России предстоит новое большое строительство – под стать крымскому. Немало найдётся управленцев, желающих освоить такие деньжищи!

Но есть ли правовая база у казачьего перевоплощения в силовиков? Да как сказать. Но вот «мощная платформа», как выразился полпред Чайка, имеется точно – новая редакция Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021–2030 годы (утверждена президентом в августе прошлого года). «Дед у меня из Кубанского казачьего войска, а служил в конвое наместника его императорского величества вместе с терскими казаками, – признаётся Юрий Чайка. – И получается, что я в некоторой степени повторяю его судьбу». Ничего не попишешь – судьба!

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