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Под сапогом
28 мая 2018, 21:09 • 103 • Карикатуры
Польша готова заплатить два миллиарда долларов за создание американской военной базы на своей территории, узнали СМИ. В России заявили, что Минобороны примет ответные меры на этот шаг Варшавы.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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