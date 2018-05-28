Под сапогом

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Польша готова заплатить два миллиарда долларов за создание американской военной базы на своей территории, узнали СМИ. В России заявили, что Минобороны примет ответные меры на этот шаг Варшавы.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий