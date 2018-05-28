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Под сапогом

28 мая 2018, 21:09  •  103 • Карикатуры

Польша готова заплатить два миллиарда долларов за создание американской военной базы на своей территории, узнали СМИ. В России заявили, что Минобороны примет ответные меры на этот шаг Варшавы.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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