Под санкциями 365 "целей". Кто жёстче с Россией? Помпео привёл факты. Американцы их разбили

Россия, Россия, Россия... давайте поговорим о России, проредим шум. Ни одна администрация не относилась к России так жёстко, как мы, - заявил госсекретарь США Майк Помпео у себя в Twitter, предлагая посмотреть на факты.

Следующим постом он их привёл. В частности, сообщил, что с 2017 года администрация президента США Дональда Трампа "ввела санкции против 365 российских целей в ответ на дестабилизирующие и агрессивные действия России на Украине и по всей Европе".

Очевидно, что под этими действиями глава Госдепа США подразумевает возвращение Крыма в состав России, что до сих пор не признаётся Вашингтоном, а также провокационные обвинения во "вмешательствах", "отравлениях" и "кибератаках", которые приписываются на Западе нашей стране.

Заявлениям Помпео не поверили и сами американцы. Было немало тех, кто под твитом госсекретаря высмеял его или же прямо разбил приведённые им "факты".

"Вероятно, это так же эффективно, как и то, как вы справились с пандемией и распределением вакцины", - не без сарказма заметил @blmck3.

"Санкции провалились! Они ничего не добились!" - уверена @vida86.

"Эй! Как насчёт некоторых агрессивных действий по дестабилизации США... Вы знаете всю Америку в первую очередь", - парировала @Allison_Back.

"Если бы мир наложил санкции на правительство США за все действия по дестабилизации, которые они осуществили по всему миру, ничего бы не осталось…" - высказался @DavidXCuba с Кубы.