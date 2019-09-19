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Под речи о нейтралитете Молдовы связи с НАТО крепнут

19 сентября 2019, 11:09  •  94 • Украина
Совместима ли Конституция РМ с военными учениями с Альянсом?
Несмотря на то, что согласно Конституции Молдавия является государством нейтральным, связи с Североатлантическим Альянсом крепнут год от года, а молдавские военнослужащие постоянно принимают участие в учениях совместно с военными стран НАТО и под их чутким руководством.
Очередные международные военные учения стартовали 16 сентября в учебном центре Национальной армии Молдовы – Fire Shield 2019 («Огненный щит-2019»), во время которых молдавские военные будут отрабатывать взаимодействие с военными стран-участниц НАТО – Румынии и Соединённых Штатов.
В учениях задействовано более тысячи военнослужащих, около 150 единиц военной техники и артиллерийских систем, не считая гаубиц, противотанковых и зенитных орудий и гранатомётов.
Завершаются военные учения 20 сентября.
«Цель этих учений – подготовка подразделений Национальной армии и повышение степени взаимодействия военнослужащих стран-участниц», – заявили в Министерстве обороны Молдавии.
Сегодня Министерство обороны возглавляет Павел Войку – кандидатура президента Игоря Додона.
Напомним, что ещё год назад президент Молдовы не раз говорил, что будет всячески защищать нейтралитет страны, а также обещал, что Молдова не будет принимать участия в военных учениях, которые проводятся под руководством НАТО. Однако во время визита в Кишинёв советника (теперь уже – бывшего) президента США Джона Болтона Игорь Додон уже не был против продолжения сотрудничества и расширения взаимодействия с НАТО.
Впрочем, некоторые депутаты уверяют, что нейтралитет Молдовы не требует обсуждения, поскольку прописан в Конституции.
«Я считаю, что в данном случае, эта проблема нейтралитета навязывается общественности, и она продвигается не изнутри. У меня такое чувство, что она продвигается из-за пределов страны. Полагаю, что Россией», – заявила на днях депутат от Демократической партии Моника Бабук в эфире передачи «Cabinetul din umbră» на телеканале Jurnal TV.
С ней согласен и депутат от партии Платформа DA (входит в блок ACUM) Юрие Реницэ, который уверяет, что в Молдове никогда не стоял вопрос о присоединении к НАТО. По его мнению, это «страшилка, придуманная Россией».
Депутат-социалист Григорий Новак допускает только сотрудничество, но не присоединение. Хотя, по его словам, многие политики и мечтают увидеть свою страну в НАТО, однако простой народ этого не желает.
«Мнения разделены как среди граждан, так и между политиками, но, безусловно, большинство населения Республики Молдова желает постоянного нейтралитета, как закреплено в Конституции, чтобы мы не присоединялись к возможным военным блокам», – отметил депутат.
Да и президент Молдовы на всех встречах повторяет ставшую уже традиционной фразу о том, что Молдова будет придерживаться нейтралитета. Но на фоне этих заявлений связи с НАТО расширяются и крепнут.
Кроме того, рассуждая о том, что «сотрудничество с НАТО не означает присоединения» и, соответственно, военные учения вместе с Альянсом не нарушают Конституции РМ, молдавские власти соскальзывают на украинскую дорожку. На Украине дрейф в сторону НАТО закончился тем, что войска Альянса под видом учений постоянно присутствуют в стране (учения теперь длятся 365 дней в году).
Кристина СЫРБУ для ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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