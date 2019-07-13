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Под "прицелом" - Путин и Минобороны: СМИ узнали о "бомбардировке" фейковой информацией по политической элите России

13 июля 2019, 18:09  •  116 • Политика
Американские и британские спецслужбы готовят настоящую "бомбардировку" фейковой информацией по политической элите России, утверждают СМИ. В частности, под "прицелом" лживых данных окажется окружение президента РФ Владимира Путина и руководство Минобороны нашей страны.
Этим ознаменуется очередная активная фаза западной антироссийской кампании. Опубликованные фейковые данные будут затем использованы для того, чтобы на их основании ввести новые санкции против России, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
По его данным, в ближайшее время ожидаются "весьма агрессивные действия в информационном пространстве". Провокаторы фабрикуют лживые данные, практически не скрываясь.
По версии собеседника, грядущая кампания по очернению российского руководства напоминает сценарий так называемого "Панамагейта". Как напоминают "Народные Новости", тот скандал был связан с обнародованием в западных изданиях данных об офшорах; дело было в 2015 году.
Искусственно сформированная, и выгодная Западу информация, будет вброшена в медийное пространство через аффилированные с Госдепом некоммерческие организации. Среди них источник назвал "Проект по расследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP) и "Международный консорциум журналистских расследований" (ICIJ).
Затем, продолжил собеседник агентства, эти фейковые новости попадают в СМИ, в том числе подконтрольные влиятельным американским финансистам. По его словам, речь идет о многочисленных фондах Джорджа Сороса и Уильяма Браудера, а кроме того, об изданиях, открыто финансируемых американскими властями, в том числе о признанных в России иноагентами "Радио Свобода" и "Настоящем времени".
"Как и в случае с "Панамским досье", несмотря на нелепость выдвинутых обвинений, Белым домом эти информационные поводы прогнозируемо используются для обоснования новых санкционных мер. Такие действия являются прямым вмешательством во внутренние дела Российской Федерации с целью дестабилизировать обстановку в стране, ослабить экономический потенциал России и сформировать рычаги политического воздействия на ее руководство", — заключил собеседник агентства.

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