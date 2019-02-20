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"Под пули больше не хочу - запал исчез": пять лет майдану на Украине

20 февраля 2019, 02:24  •  19 • В России

«ЗА ЧТО КРОВЬ ПРОЛИВАЛИ?»

Ровно 5 лет назад с расстрела «небесной сотни» на майдане начался отсчет новой истории Украины, которая пока не может похвастать ни социальными, ни экономическими прорывами. «Если Украина сохранит статус-кво такой, как сейчас, то догнать сегодняшнюю Польшу мы сможем через 50 лет», - признается министр финансов незалежной Оксана Маркарова. При этом Польша-то на месте стоять не будет. Но чтобы украинцы особо не занимали свои мозги неприятной математикой, в стране работает мощная пропагандистская машина, генерирующая истерию «российской угрозы». И эксплуатирующая неприкосновенные символы «революции достоинства», чтобы людям было стыдно сказать: «Зря кровь проливали». Жизнь этих символов сложилась по-разному. Те, кто больше всех кричал со сцены майдана, устроились вполне комфортно. А те, кто действительно «кровь проливал», спустя пять лет задаются вопросом: «За что?»

ЗАЧЕМ СЕНЯ ОТРАСТИЛ ЩЕТИНУ

«Завтра пойдем вместе вперед. Если пуля в лоб, то пуля в лоб. Но честно, справедливо и смело», - обещал со сцены Арсений Яценюк. Вместе с Виталием Кличко и Олегом Тягнибоком они были главными голосами майдана, попеременно сменяя друг друга. Когда полетели пули, никого из них в эпицентре событий не оказалось, и лбы остались нетронутыми.

По итогам «революции достоинства» Яценюк стал премьером. Но на этом посту больше запомнился лишь проектом «Стена», которую возводил на границе с Россией. Кончилась эта эпопея делами на чиновников за разворовывание бюджета. Но сам Яценюк уголовки избежал. Вовремя ушел в отставку, отрастил щетину и отбивается от утверждений в соцсетях, что переехал на ПМЖ в Майами.

Кличко занял кресло мэра Киева, хотя с его популярностью на майдане мог бы побороться и за пост президента. Мэр-боксер больше известен своим косноязычием, нежели городскими проектами. А вот с хозяйством у Кличко не задалось. Прорывы в теплосетях, отсутствие горячей воды, осыпающиеся мосты - все это нынешний Киев. Впрочем, судя по тому, что Виталия выбирали в мэры уже дважды, киевляне к этим ЧП относятся снисходительно.

Тягнибок, пожалуй, самое неустроенное лицо майдана. Не получив постов в правительстве, он со своей националистической партией «Свобода» провалился и на выборах в Раду. Слишком много стало на Украине националистов и без него. И все соревнуются - кто больше любит Бандеру и ненавидит москалей. Тягнибоку остается изредка напоминать о себе факельными шествиями.

Зато на первых ролях теперь два закулисных лица майдана - Петр Порошенко (спонсор «революции») и Юлия Тимошенко (политзек, освобожденный «восставшим народом»). Спонсор стал президентом и не прочь переизбраться на новый срок. А политзек - его главный на выборах конкурент.

БЕЗВИЗ И БЕДНОСТЬ НАВСЕГДА ЕЕ ПОЙМАЛИ В СЕТИ

Страна все-таки подписала соглашение о евроассоциации и получила туристический безвиз, который многие восприняли как рабочий. И это, пожалуй, все достижения за 5 лет.

За это время:

- средняя зарплата на Украине в долларовом выражении сократилась вдвое;

- квартплата подорожала вдвое;

- электричество - в 5 раз;

- вода - в 6 раз,

- газ - почти в 10 раз;

- отопление - в 12 раз.

При этом в рейтинге бедности Украина прочно закрепила за собой первое место в Европе. А вот по индексу экономической свободы - 150-е место в мире, по индексу счастья - 138-е, а по индексу восприятия коррупции - 130-е.

БЕШЕНЫЙ ПАРАСЮК

21 февраля, когда «революционеры» и Виктор Янукович уже подписали мирное соглашение (по условиям которого Янукович оставался главой Украины до ближайших выборов), сотник майдана Владимир Парасюк дорвался до микрофона на сцене «народного вече» и зажигательно разъяснил толпе, что договариваться с «кровавым тираном» не о чем. И надо идти до конца - то есть штурмовать администрацию президента. Майдан долго уговаривать не пришлось. Говорят, именно в тот момент Янукович и решил бежать из Киева.

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Затем внезапно пропал и Парасюк - на войне в Донбассе, во время боев за Иловайск. А объявившись, поведал, что был «ранен и пленен российскими военными». Сослуживцы обвинили Парасюка в инсценировке. Но он успел избраться в депутаты Верховной рады.

В парламенте Парасюк отличился скандалами и драками. Под его горячие руки (и ноги) попадали не только депутаты, но и прокуроры, следователи СБУ, крупные начальники полиции и госохраны. В любой приличной стране такого депутата давно бы отправили на лечение в психушку или на перевоспитание в тюрьму. Но когда речь идет о символах майдана, закон на Украине безмолвствует.

ДМИТРО «БЕЗУХИЙ»

Один из организаторов автомайдана - бессмысленного и беспощадного сборища бунтующих автомобилистов - стал широко известен после истории с его похищением. Пропал Дмитрий Булатов 22 января 2014 года, а объявился спустя 8 дней, заявив, что его пытали и даже отрезали ухо. Фото с окровавленной щекой автоматически зачисляет тебя в символы майдана, хотя, как и с историей пленения Парасюка, злые языки поговаривали об инсценировке. Соратники и вовсе обвинили его в «нецелевых расходах» денег автомайдана - Булатов на пожертвования укатил отдыхать в Доминикану.

Но новую революционную власть это не смутило. Булатова назначили сначала министром молодежи и спорта, а затем - замом главы госагентства резерва.

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Оля - «кружевные трусики». Фото: Канал «Россия 24»

ОЛЯ - «КРУЖЕВНЫЕ ТРУСИКИ»

Ольга Значкова прославилась благодаря плакату, с которым стояла на майдане: «Я девочка! Я не хочу в ТС (Таможенный союз. - Ред.)! Я хочу кружевные трусики и в ЕС».

В ЕС выпускница театрального института так и не оказалась. Зато ее анкета вдруг появилась на сайте «Актер Онлайн» - российский портал по поиску актеров для театра и кино. «Взбалмошная, харизматичная, обаятельная, напористая. Очень люблю общаться. Люблю перемены. Постоянно занимаюсь самообразованием. Готова к переезду», - написала Ольга о себе. Видимо, на родине она по своему профилю оказалась невостребованной.

- Мечта, что Украина когда-то станет частью Европы, у меня не исчезла. Но я понимаю, что сейчас в стране война и всем не до того, - оправдывается она сегодня.

Может, хотя бы с нижним бельем у девушки сложилось лучше, чем с мечтами о европейском будущем?

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Олеся - «я умираю». Фото: AP/East News

ОЛЕСЯ - «Я УМИРАЮ»

Медик-волонтер Олеся Жуковская из Тернопольской области прославилась 20 февраля в разгар бойни на майдане. Получив пулевое ранение в шею, она по дороге в больницу написала в соцсетях: «Я умираю». Что моментально сделало ее одним из символов «революции достоинства».

Девушка выжила - ранение было несмертельным.

- Я сейчас не хочу под пули, как тогда. Тот запал исчез, - говорит она сегодня, не скрывая разочарования. - Я не думала, что будет война на востоке. Все реформы, которые делаются, идут как-то очень медленно. Молодежь уезжает из страны, потому что плохо с работой, низкие зарплаты, на которые просто нельзя выжить. За какие перемены в стране положила свои жизни «небесная сотня»? Перемен к лучшему нет. Неужели их смерть была напрасной?

ГОЛЫЙ ГАВРИЛЮК

Еще один нынешний депутат Верховной рады до майдана трудился на стройках и копался в огороде. А известность получил благодаря ретивым бойцам спецназа «Ягуар», которые раздели его догола на 10-градусном морозе, избили и сняли на камеру. Запись попала в сеть, и казак Гаврилюк (так селянина с западенщины окрестили из-за оселедца на голове) стал очередным символом киевского противостояния.

А это - прямая дорога в депутаты.

Из предложений Михаила Гаврилюка в Раде запомнились два: легализовать проституцию и раздать депутатам автоматы - «отстреливать предателей».

А еще казак-депутат занимался поставками гуманитарки в Донбасс. По странному совпадению в этот же период Гаврилюк купил себе дорогой внедорожник. Все обвинения в том, что он нажился на помощи для военных, герой майдана, естественно, отрицал. А герои, как считают на Украине, не только не умирают, но и не врут.

ГОРЯЩИЙ ЛЕЙТЕНАНТ

В феврале 2014-го не было ни одной мировой газеты, не опубликовавшей из Киева фото полицейского, охваченного огнем. Бутылка с «коктейлем Молотова» разбилась прямо о его шлем. Молодой лейтенант Александр Косенко пролежал в больнице две недели - ожоги оказались неглубокими.

- Я не считаю, что те люди, которые стоят на майдане, отстаивают мнение всей страны. Если их поддерживают процентов 25 - 30, то это не вся страна, извините, - говорил он в интервью после выписки.

А потом власть Януковича пала. И лейтенант уже уклончиво говорил, что «выполнял приказы» и «присягу не нарушал». А потом и вовсе договорился с совестью и поступил на службу в нацгвардию, отправившись в Донбасс, - воевать с теми, кто майдан, как и сам Косенко, не поддерживал.

ОТЕЦ И СЫН

Николай Кузнецов, член-корреспондент Академии наук Украины, и его сын Игорь, кандидат технических наук, вдвоем ходили на майдан по выходным: «Не могли спокойно смотреть, как ОМОН избивает несчастных детей».

18 февраля неожиданно сами попали под замес. «Беркут» не разбирал, где ученые, а где радикалы-националисты. Когда Николай и Игорь сумели подняться, их, с окровавленными лицами, тут же сфотографировали журналисты. Снимок облетел все мировые СМИ, сделав Кузнецовых еще одним символом майдана.

- На беркутовцев мы зла не держим. Уже простили их, - говорит спустя пять лет Кузнецов-старший. - Но если раньше у нас был криминальный режим, то сейчас к власти пришли мародеры. Я даже определение гибридной войны для себя вывел - патриоты умирают за Украину, а верхушка наживается на войне. Власть боится народа и затягивает переговоры о мире, позволяя каждый день умирать патриотам.

Николай Кузнецов сегодня признает, что зимой 2014 года он стоял в центре Киева «не за то, что сейчас происходит в стране».

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