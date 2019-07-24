|
Под присмотром США: Украина поставила на границе с Россией средства обнаружения "ядерной контрабанды"
24 июля 2019, 04:24 • 52 • Политика
Украина на границе с Россией установила комплексы ядерного контроля для "выявления и пресечения ядерной контрабанды". Работы осуществлялись под присмотром делегации из США.
Украина под присмотром США установила на границе с Россией специальные комплексы для автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ. Об этом сообщает пресс-служба украинской погранслужбы.
Речь идёт о комплексах RAPISCAN и TSA. Соответствующее оборудование Киев получил по программе международной технической помощи "Выявление и пресечение ядерной контрабанды". Системы установлены на пограничных пунктах с Россией и Молдавией.
Добавляется, что за установкой оборудования следила делегация из США. После завершения работ, американцы провели проверку работоспособности установленных систем.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
52
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 июля 2019, 20:24
|
21 июля 2019, 14:24
|
19 июля 2019, 04:09
|
18 июля 2019, 02:09
|
22 июля 2019, 06:54
|
23 июля 2019, 05:39
|
22 июля 2019, 03:39