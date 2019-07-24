Под присмотром США: Украина поставила на границе с Россией средства обнаружения "ядерной контрабанды"

Украина под присмотром США установила на границе с Россией специальные комплексы для автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ. Об этом сообщает пресс-служба украинской погранслужбы.

Речь идёт о комплексах RAPISCAN и TSA. Соответствующее оборудование Киев получил по программе международной технической помощи "Выявление и пресечение ядерной контрабанды". Системы установлены на пограничных пунктах с Россией и Молдавией.

"Оборудование существенно повысит технические способности пограничных нарядов, уменьшит нагрузку на личный состав и позволит эффективно выявлять и противодействовать незаконному перемещению опасных радиоактивных материалов", - говорится в сообщении.

Добавляется, что за установкой оборудования следила делегация из США. После завершения работ, американцы провели проверку работоспособности установленных систем.