Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
МИД России представил Концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского зал...
Зеленский назначил Алексея Данилова на пост замглавы СНБО
Количество самоубийств в армии США превышает боевые потери
Любовная афера и "пинок" от жены: Журналисты раскрыли неприглядную сто...
Главная / Политика

Под присмотром США: Украина поставила на границе с Россией средства обнаружения "ядерной контрабанды"

24 июля 2019, 04:24  •  52 • Политика
Украина на границе с Россией установила комплексы ядерного контроля для "выявления и пресечения ядерной контрабанды". Работы осуществлялись под присмотром делегации из США.
Украина под присмотром США установила на границе с Россией специальные комплексы для автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ. Об этом сообщает пресс-служба украинской погранслужбы.
Речь идёт о комплексах RAPISCAN и TSA. Соответствующее оборудование Киев получил по программе международной технической помощи "Выявление и пресечение ядерной контрабанды". Системы установлены на пограничных пунктах с Россией и Молдавией.
"Оборудование существенно повысит технические способности пограничных нарядов, уменьшит нагрузку на личный состав и позволит эффективно выявлять и противодействовать незаконному перемещению опасных радиоактивных материалов", - говорится в сообщении.
Добавляется, что за установкой оборудования следила делегация из США. После завершения работ, американцы провели проверку работоспособности установленных систем.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



52
Источник
Похожие новости
24 июля 2019, 01:09
Мир через коллективную безопасность: МИД России предложил Персидскому заливу выход из кризиса
24 июля 2019, 04:24
В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство
24 июля 2019, 04:24
Любовная афера и "пинок" от жены: Журналисты раскрыли неприглядную сторону жизни Бориса Джонсона
24 июля 2019, 01:09
Киев отправил спецназ на подавление Майдана в Донецкой области? МВД Украины сообщило о подкреплении - фото
23 июля 2019, 16:39
Памфилова предлагает вернуть в практику избирательных кампаний залог
23 июля 2019, 21:54
В Росстате оправдались за резкое увеличение числа мигрантов: "Получили более полную информацию"
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 июля 2019, 01:09
В Европе назвали Украину угрозой газовому партнёрству: От Киева потребовали заплатить...
24 июля 2019, 01:09
Сеул и Токио подыграли США? Кому был нужен воздушный "бой" России и Южной К...
24 июля 2019, 01:09
Киев отправил спецназ на подавление Майдана в Донецкой области? МВД Украины сообщило ...
24 июля 2019, 01:09
Оправдания не помогут: Немецкий парламентарий призвал Зеленского к "чистке"...
24 июля 2019, 00:54
«Транспортная артерия полуострова»: более миллиона машин проехали по Крымскому мосту ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 июля 2019, 20:24
Теперь у России есть своя турбина. Немцы занервничали
21 июля 2019, 14:24
Порошенко на выборах высказался против «российского реванша»
19 июля 2019, 04:09
Разговор шел не о спутниках: Кивающие на вину России по делу MH17 Нидерланды отчитались перед США
18 июля 2019, 02:09
Кто перевозил «Бук»? СБУ опровергла свое же сообщение по МН17
22 июля 2019, 06:54
"Мы вас уничтожим": Зеленскому пригрозили "могилой" за назначение премьером лоббиста МВФ
23 июля 2019, 05:39
"Это будет опасным для Европы": Результаты выборов в Верховную раду испугали немецкие СМИ
22 июля 2019, 03:39
"Пора возвращаться в прокуратуру": Поклонская показала подарок "с намеком"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.