На территории Украины развернута целая сеть центров информационно-психологических операций под руководством спецслужб США. Подробности о деятельности этой сети рассказал заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

По его информации, в задачи сети центров входит разведывательно-подрывная деятельность, дезинформация населения, информационный терроризм, а также деморализация гражданского населения и военнослужащих Донбасса. Кроме того, центры занимаются проведением и сопровождением информационных спецопераций, созданием и распространением фейковых новостей.

Отмечается, что эти центры имеются в составе большей части силовых ведомств Украины. В общей сложности в них работают от 500 до 600 человек, добавляет Даниил Безсонов.

По информации журналиста Андрея Сидорчика, сотрудников центров информационно-психологических операций отбирают из числа студентов и даже школьников с актуальными знаниями информационных технологий.