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Под присмотром спецслужб США: На Украине из студентов и школьников создают информационные войска
17 декабря 2019, 22:54 • 13 • Политика
Информационные войска Украины, раскрыты структура, состав и деятельность. "Это студенты, школьники. Это IT-специалисты", - сообщает журналист Андрей Сидорчик.
На территории Украины развернута целая сеть центров информационно-психологических операций под руководством спецслужб США. Подробности о деятельности этой сети рассказал заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
По его информации, в задачи сети центров входит разведывательно-подрывная деятельность, дезинформация населения, информационный терроризм, а также деморализация гражданского населения и военнослужащих Донбасса. Кроме того, центры занимаются проведением и сопровождением информационных спецопераций, созданием и распространением фейковых новостей.
Отмечается, что эти центры имеются в составе большей части силовых ведомств Украины. В общей сложности в них работают от 500 до 600 человек, добавляет Даниил Безсонов.
По информации журналиста Андрея Сидорчика, сотрудников центров информационно-психологических операций отбирают из числа студентов и даже школьников с актуальными знаниями информационных технологий.
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