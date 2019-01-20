Под присмотром «Пытливого»: Черноморский флот РФ начал наблюдение за эсминцем ВМС США Donald Cook

Российский сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» приступил к наблюдению за действиями эсминца ВМС США Donald Cook, который вошёл в Чёрное море. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ. Согласно Конвенции Монтрё судно может находиться в данной акватории не более трёх недель. Ранее в январе 2019 года в Чёрное море заходил десантный корабль ВМС США Fort McHenry, который провёл совместные учения с румынским фрегатом.

Военно-морской флот Российской Федерации приступил к наблюдению за эскадренным миноносцем Военно-морских сил США USS Donald Cook, который вошёл в акваторию Чёрного моря. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра управления обороной РФ.

«Силы Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем с управляемым ракетным оружием ВМС США USS Donald Cook сразу после его вхождения в акваторию Чёрного моря», — говорится в сообщении.

Как отметили в Министерстве обороны, осуществлять непосредственное наблюдение за действиями американского эсминца будет сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый». Кроме того, за USS Donald Cook следят с помощью электронных и технических средств флота.

В Национальном центре управления обороной отметили, что корабль ВМС США должен покинуть черноморскую акваторию до 10 февраля.

«Эскадренный миноносец USS Donald Cook зашёл в акваторию Чёрного моря в 20:50 мск. В соответствии с положениями международной Конвенции Монтрё, регламентирующей проход турецкими проливами для военных кораблей нечерноморских государств, время пребывания американского эсминца в Чёрном море не должно превысить 21 сутки», — пояснили Национальном центре управления обороной РФ.

Ранее Шестой оперативный флот ВМС США сообщил, что в Чёрное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море, укреплению стабильности и совместной готовности с союзниками по НАТО и партнёрами в регионе направляется эскадренный миноносец USS Donald Cook.

«Соединённые Штаты и американский флот продолжают оказывать содействие нашим союзникам и партнёрам в поддержке общих региональных интересов и стабильности на море, — заявил капитан корабля Мэттью Дж. Пауэлл. — Наше прибытие в Чёрное море продемонстрирует оперативную совместимость военно-морских сил в достижении целей по обеспечению безопасности в регионе».

В американской военной структуре отметили, что регулярно проводят операции в Чёрном море в соответствии с Конвенцией Монтрё и международным правом.

Американский ракетный эскадренный миноносец USS Donald Cook класса «Арли Бёрк» был спущен на воду в 1998 году. Его основным видом оружия являются крылатые ракеты «Томагавк», на борту военного корабля располагается от 56 до 96 подобных боеприпасов.

Российский сторожевой фрегат «Пытливый»

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Подчеркнём, что ранее в этом месяце в черноморскую акваторию входил другой представитель американских ВМС — десантный корабль Fort McHenry с частью 22-го морского экспедиционного отряда. С 7 по 10 января он находился в порту румынского города Констанца, после чего вместе с национальным фрегатом Regele Ferdinand провёл совместные учения в территориальных водах Румынии и международных водах Чёрного моря.

При этом комплекс мероприятий по контролю действий десантного транспорт-дока USS Fort McHenry также выполнял сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый».

После инцидента в Керченском проливе в Соединённых Штатах начали раздаваться призывы о необходимости усиления присутствия в Чёрном море. К этому, в частности, призывал спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер. Наряду с этим 41 американский сенатор призвал президента США Дональда Трампа провести международную операцию по установлению «свободы судоходства» в Керчь-Еникальском канале. Вдобавок Вашингтон выделил Военно-морским силам Украины $10 млн в качестве дополнительного финансирования.

Напомним, что 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины — военный буксир «Яны Капу», бронекатера «Бердянск» и «Никополь» — незаконно пересекли российскую границу и попытались пересечь Керченский пролив, игнорируя существующие правила прохода и требования российских пограничников.

В ответ на это сотрудникам погранслужбы ФСБ РФ пришлось применить силовые методы для предотвращения незаконных действий со стороны украинских представителей, когда те зашли в территориальные воды России. На борту кораблей оказалось 22 украинских военных и два сотрудника СБУ.

Как отмечал президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, правящие круги Киева рассчитывали, что провокационные действия приведут к гибели украинских военнослужащих, поэтому отсутствие подобного развития событий вызвало большое недовольство. При этом глава государства указал, что лидер Украины Пётр Порошенко пытался заработать политические очки в преддверии намеченных на март президентских выборов.

«Наверное, он свою задачу выполнил. За счёт интересов страны, я считаю. Это плохой способ поднятия рейтинга», — констатировал Путин.