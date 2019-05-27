Под присмотром ГЛОНАСС: таксистам в России хотят запретить сверхурочную работу

Российские парламентарии готовят серию поправок в законопроект об агрегаторах такси. В частности, планируется запретить работать таксистами иностранным гражданам, а также ограничить использование в отрасли старых машин. Кроме того, предлагается ввести контроль за режимом труда и отдыха водителей, чтобы они не могли параллельно работать с несколькими компаниями. Это позволит избежать переработок, которые могут привести к ДТП. Ожидается, что закон будет принят и вступит в силу уже до конца 2019 года. Эксперты в целом поддерживают предложенные поправки, однако призывают не вводить полный запрет на работу водителей без российского паспорта.

Российские депутаты готовят серию поправок в законопроект об агрегаторах такси, направленных на повышение безопасности пассажиров и наведение порядка в этой сфере. В частности, планируется ввести контроль за режимом труда и отдыха водителей во избежание сверхурочной работы, а также запретить использовать старые машины и ввести единую методику расчёта стоимости проезда на такси.

По словам председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгения Москвичёва, законопроект существенно отличается от того документа, который был принят в первом чтении в середине декабря 2018 года. «В нём совершенно другие понятия о легковом такси, мы пишем новые требования и новые правила», — рассказал парламентарий РИА Новости.

«Каждая машина такси будет контролироваться системой ГЛОНАСС, чтобы можно было контролировать её маршрут от пункта А до пункта Б. В транспорте также будет вестись контроль за режимом труда и отдыха водителя, то есть каждый оператор в единую систему в субъекте будет отправлять месячный режим труда и отдыха своих водителей. Как только он вырабатывает норму часов, он уже больше не поедет», — сообщил Москвичёв.

Он пояснил, что у каждого профессионального водителя в случае принятия законопроекта появится персональная карта, которая будет фиксировать его работу за рулём. Аналогичная система используется в городском пассажирском транспорте. Введение этой меры также должно предотвратить «беготню» водителей от одного перевозчика к другому.

Депутат также рассказал о намерении ввести ряд обязательных требований как к водителям такси, так и к автомобилям, которые используются для пассажирских перевозок. В частности, шофёры должны будут проходить те или иные дополнительные курсы — в зависимости от региона, в котором они работают.

«Также мы окончательно пишем в законе, что никаких иностранных водителей у нас на такси не будет. Человек без российского гражданства права работать в России в качестве водителя такси иметь не будет», — добавил Москвичёв.

Кроме того, законодатели планируют наложить запрет на использование в качестве такси легковых автомобилей возрастом более семи лет. Вся важная информация о перевозчике будет крупным шрифтом нанесена на левый и правый борт в передней части машины.

Парламентарий также рассказал о новых требованиях к службам заказа такси. Это должно быть только юридическое лицо, которое не может быть филиалом иностранной компании, — «только российские компании с российским капиталом». Контроль за исполнением этого требования передадут региональным властям.

«Формированием стоимости заказа будут заниматься Минтранс и Федеральная антимонопольная служба. То есть они должны будут разработать единую методику расчёта стоимости при заказе такси для каждого региона. Думаю, что стоимость поездки при этих условиях для пассажира не увеличится, а даже уменьшится, потому что теперь оператор не будет забирать себе 20—30% от стоимости заказа, как раньше, а станет получать с них не более 2—3%. Прямая оплата этой поездки пойдёт на работу диспетчера и аренду того оборудования, которое будет осуществлять приём заказов, запись, аналитику и так далее. Таким образом, средняя заработная плата водителя не будет опускаться ниже определённого уровня по каждому конкретному региону», — выразил уверенность Москвичёв.

Депутат полагает, что доработанный законопроект об агрегаторах такси должен поступить на рассмотрение правового управления Госдумы в конце июня — начале июля и в теории может быть принят до конца весенней сессии (до 28 июля).

«Не получится — рассмотрим в окончательном (чтении. — RT) в сентябре. Одним словом, в долгий ящик он точно не уйдёт, скажу даже больше: новый закон о такси вступит в силу уже в этом году», — добавил парламентарий.

РИА Новости

© Наталья Селиверстова

В начале апреля 2019 года компании «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и «Везёт» начали тестировать в Москве систему контроля режима труда и отдыха таксистов, позволяющую отслеживать общее время, которое водители проводят за рулём. Подобные меры связаны с тем, что больше половины столичных таксистов работают как минимум с двумя агрегаторами, из-за чего возникают переработки и в конечном счёте страдает безопасность.

Как рассказал замглавы Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин, в 2018 году количество аварий с участием такси в столице выросло на четверть, увеличилось число погибших и раненых в таких ДТП. По словам чиновника, причиной этого могли стать в том числе увеличение числа заказов, продолжительности рабочего дня и слабый контроль за водительским составом.

«Количество ДТП в Москве в 2018 году с участием такси: плюс 17% — количество раненых, плюс 25% — количество ДТП, плюс 14% — количество погибших», — сообщил Пронин.

Комментируя последние поправки в закон об агрегаторах такси, о которых рассказал Евгений Москвичёв, председатель Комитета по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автотранспортом Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Богдан Коношенко в беседе с RT высказал ряд замечаний.

«Что касается гражданства, тут мы согласится не можем. Дело в том, что если гражданин находится на территории России на законных основаниях и у него есть разрешение на работу, то запрещать ему по национальному признаку работать в отрасли такси неправильно. Другой вопрос в том, что необходимо поставить ему условие, чтобы он получил права российского образца. С этим мы абсолютно согласны, это нужно делать», — отметил эксперт.

Второй момент, который вызвал некоторые вопросы у Коношенко, связан с установкой системы ГЛОНАСС. Эксперт поинтересовался, кто будет оплачивать эти работы. К остальным предложениям законодателей у представителя МТПП претензий не возникло.

В свою очередь, глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев отметил, что посредством ГЛОНАСС государство хочет вывести из тени часть бизнеса такси, и усомнился в том, что установка этих систем повлияет на стоимость поездок.

Вместе с тем, говоря о намерении ввести запрет на эксплуатацию в качестве легкового такси автомобилей старше семи лет, собеседник RT призвал установить определённую градацию, в которой ограничения зависели бы от класса машины.

«Всё зависит от того, какая марка автомобиля, какого класса автомобиль. Если бы речь идёт о, допустим, классе эконом (Hyundai Solaris, Lada Vesta) — для них не выше семи лет. Бизнес-класс (Toyota Camry) — что такое для неё семь лет? У многих Toyota в идеальном состоянии. Это же не значит, что машина уже отработала семь лет. Всё зависит от того, сколько она в такси отработала. Метраж ещё может о чём-то говорить, а количество лет — нет. Здесь надо следить за техническим состоянием», — полагает Канаев.

Он поддержал предложение запретить иностранным компаниям работать операторами такси, поскольку подобные защитные меры для отечественных участников рынка распространены во многих странах, включая те же США. Эксперт также назвал перегибом полный запрет на работу таксистами для лиц без гражданства РФ, согласившись, однако, с тем, что они должны иметь права российского стандарта.