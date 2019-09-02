Под прикрытием НАТО в Афганистане США вооружают террористов в Йемене - расследование

Как следует из расследования журналистки, американская компания Alliant Techsystems LLC, тесно связанная с Пентагоном, покупает оружие в Сербии (завод Krusik, посредник Jugoimport SDPR) и Болгарии, после чего с помощью чартерной авиакомпании Silk Way West доставляет это оружие афганской армии и силовикам.

Однако, как в голливудском кино, сербские мины в итоге появляются в пропагандистском ролике исламистов, подчеркивает автор. При этом у них оказываются не только мины, но и винтовки болгарского производства.

Поддубный напоминает, что исламские террористы в Йемене оказались на одной стороне с группировками, которые поддерживают Саудовская Аравия и США. Судя по расследованию, под прикрытием операции НАТО в Афганистане США вооружают террористов в Йемене на десятки миллионов долларов. "Тут уместно вспомнить про то, что сукины дети могут быть своими сукиными детьми", - иронизирует Поддубный.