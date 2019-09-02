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Под прикрытием НАТО в Афганистане США вооружают террористов в Йемене - расследование
02 сентября 2019, 16:09 • 73 • В мире
Заведующий бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке, военный репортер Евгений Поддубный комментирует в своем Telegram расследование болгарской журналистки Диляны Гайтанджиевой. По ее данным, оружие, которое американцы покупают для армии Афганистана, "волшебным образом" оказывается в руках террористов в Йемене.
Как следует из расследования журналистки, американская компания Alliant Techsystems LLC, тесно связанная с Пентагоном, покупает оружие в Сербии (завод Krusik, посредник Jugoimport SDPR) и Болгарии, после чего с помощью чартерной авиакомпании Silk Way West доставляет это оружие афганской армии и силовикам.
Однако, как в голливудском кино, сербские мины в итоге появляются в пропагандистском ролике исламистов, подчеркивает автор. При этом у них оказываются не только мины, но и винтовки болгарского производства.
Поддубный напоминает, что исламские террористы в Йемене оказались на одной стороне с группировками, которые поддерживают Саудовская Аравия и США. Судя по расследованию, под прикрытием операции НАТО в Афганистане США вооружают террористов в Йемене на десятки миллионов долларов. "Тут уместно вспомнить про то, что сукины дети могут быть своими сукиными детьми", - иронизирует Поддубный.
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