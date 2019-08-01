Под прикрытием экологического сотрудничества. Американская милитаризация Амазонии • 43 • Аналитика «Разработка методологии»

9 июля 2019 года в столице Бразилии состоялась встреча военного атташе США Лоренцо Харриса с представителями бразильской структуры CENSIPAM (Центр управления Системой Защиты Амазонии SIPAM), где американские военные проявили готовность провести обучение персонала SIPAM в США, а также наладить сотрудничество между CENSIPAM и Национальным агентством геопространственной разведки США (NGA).









Официально речь шла не о военной разведке, а якобы о "разработке методологии автоматического обнаружения культур коки и каннабиса с использованием радиолокационных изображений с синтезированной апертурой (SAR)".



Военный атташе отметил:

«Мы на правильном пути к дальнейшему укреплению связей между нашими странами. Мы многое сделали, но нам еще есть с чем сотрудничать».



Чем же остался так доволен полковник Лоренцо Харрис, пришедший на встречу в сопровождении атташе береговой охраны США и капитана военно-морского флота, если учесть, что в Бразилии практически не растёт кока, а в Амазонасе (и большинстве других штатов Амазонии) нет моря? И почему на совещании по борьбе с наркотиками не оказалось ни одного полицейского?



Видеопрезентация SIPAM:







Поскольку SIPAM, хоть и является структурой Минобороны Бразилии, но всегда была в первую очередь нацелена на отслеживание незаконной вырубки лесов и решение прочих экологических проблем в Амазонии, то имеет смысл посмотреть, что же происходит сейчас в штате Амазонас под видом охраны природных ресурсов.



Что происходит?

Начиная с декабря 2017 года федеральная полиция штата Амазонас совместно с IBAMA (Бразильский институт окружающей среды и возобновляемых природных ресурсов) и IPAAM (Институт охраны окружающей среды Амазонии) проводила вялотекущую операцию по выявлению незаконных вырубок лесов под названием "Архимед". Как это бывает в Бразилии, слабое вмешательство полиции способствует прогрессу — вырубка лесонасаждений действительно сокращалась, хотя экологов по-прежнему убивали (по одному в неделю, согласно официальным данным).



Всё изменилось 7 февраля 2018 г., когда начальником Отдела по защите окружающей среды и исторического наследия штата Амазонас назначается Кайо Кордейру (Caio Cesar Cordeiro de Oliveira Silva).



Приказ о назначении Кайо Кордейру:







Личность это болеем чем примечательная. Будучи ранее начальником Центра полицейской разведки при федеральной полиции штата, он был замешан в ряде должностных преступлений — превышении служебных полномочий, произвольных арестах, преступном бездействии (повлекшем смерть) и т.п.. В том числе именно он причастен к масштабной антивенесуэльской провокации, когда федеральная полиция и ультра-правые СМИ выдали "пурпурное предупреждение" Интерпола по поводу незаконной вырубки лесов в Амазонии за ориентировку, касающуюся методов валютных махинаций с венесуэльскими боливарами. В России Кайо Кордейру известен как организатор и непосредственных исполнитель "зачистки Амазонии от русских" — массовых произвольных арестах российских туристов в 2016 году в Манаусе. По мнению адвоката попавших в бразильские тюрьмы россиян, если не непосредственным участником, то идейным вдохновителем всего этого фарса являлось ФБР США, с чем согласны независимые бразильские эксперты.





Бразильский адвокат россиян указывает на причастность ФБР к репрессиям:







Пока 8-9 мая США за свой счёт проводят инструктаж бразильских судей, прокуроров и федеральной полиции в Сан-Паулу, Кайо Кордейру объединяет свои усилия с Прокуратурой штата Амазонас, которые в середине мая принимают в Манаусе делегацию из США, которая, по официальным данным, состоит из представителей Министерства юстиции США и Совета по окружающей среде, науке, технике и здравоохранению правительства США.



Удивительным образом прибытие американцев совпадает с проходящими 20 мая президентскими выборами в Венесуэле, наиболее вероятным плацдармом вероятного нападения на которую является именно Амазония.



Согласно релизам делегация ведёт переговоры с федеральной полицией и Прокуратурой (MPF), посещает Центр оперативного управления CENSIPAM, а 10 мая обсуждает даже возможность финансирования экологических проектов через "Фонд Амазонии".







Как отметил представитель MPF (Прокуратуры) Амазонии, встреча позволила важные моменты обмена информацией, которые, безусловно, приведут к принятию судебных мер по привлечению международных преступников к ответственности. А 15 мая делегация якобы обсудила вопросы, связанные с предоставлением США личных данных граждан (в том числе из облачных сервисов) для федеральной полиции Бразилии.



Разумеется, вряд ли американцы так рвались обеспечить для бразильских федералов предоставление личных данных о гражданах США, да ещё и платить за это.



Столь внезапное и сильное стремление Прокуратуры и Федеральной полиции штата Амазонас к сотрудничеству с США якобы в сфере совместного выявления американско-бразильских экологических преступников особенно абсурдно, учитывая, что в Амазонасе (не путать штат с международным географическим понятием Амазонии и её бразильским сегментом) добывается только 6,5 % от всей коммерческой древесины в Бразилии. А в общей структуре экспорта бразильской древесины США занимают не более 35 %. То есть очевидно, что Амазонас поставляет в США около 2% от всей экспортной бразильской древесины и абсолютно микроскопический объём в процентах от всей древесины которая вырубается в Бразилии.



После окончания выборов в Венесуэле делегация США покинула Амазонию. А менее чем через 2 месяца после завершения визита в Манаусе приземляются военно-транспортные самолёты с оружием из США.



Не будем далее вдаваться во все достижения Кайо Кордейру и прокурора Гальяно (ответственного за операцию "Архимед" в MPF) на ниве борьбы за окружающую среду (аресты глав государственных природоохранных организаций, лишение полномочий надзорных ведомств и устранение всех прочих конкурентов), а остановимся на дальнейшем сотрудничестве с США.



25 апреля 2019 г. федеральная полиция (в лице Кайо) и Прокуратура Амазонии (в лице прокурора Гальяно) с помпой объявляют о начале второй фазы операции "Архимед" — "Архимед-2".





Делегадо Кайо (слева) и прокурор Гальяно (рядом с ним)



На последовавшей пресс-конференции по этому поводу присутствуют и Кайо (крайний слева) и Гальяно (второй справа).







Менее чем через месяц MPF делает реверанс в сторону США, явно намёкая на использование ресурсов NGA:

"В апреле этого года операция «Архимед» была инициирована с помощью инструмента технологии спутниковых изображений, который позволяет федеральной полиции почти ежедневно выявлять новые вспышки обезлесения, что приводит к улучшению наблюдения и активизации действий на местах. "



Напомним, что NGA (Национальное агентство геопространственной разведки США), с которым заключали соглашения бразильские военные на июльском совещании в Бразилиа и сотрудничество с которым налаживает федеральная полиция Амазонии (якобы для получения необходимых спутниковых снимков) находится в ведомстве Министерства обороны США и работает по большей части на американскую разведку. Именно NGA принадлежат "заслуги" в бомбардировке Белграда и в уничтожении Усамы бен Ладена. Американцы напуганы. Российская армия преображается





Штаб-квартира NGA в штате Вирджиния



Вот лишь некоторые из возможностей NGA, с которых снята секретность:



NGA может определить с большого расстояния, из чего сделан объект или здание.

Они проводят сложный анализ моделей человеческих характеристик, таких, как походка и размер тела.

Они обладает некоторыми из самых сложных программ распознавания лиц в мире.

Они освоили «всепогодный» анализ изображений: гиперспектральные и мультиспектральные датчики на спутниках и дронах могут видеть сквозь густые облака.

Профессиональные журналы по обороне и авиации предполагают, что NGA разработали датчики, которые могут видеть через листву и заглядывать глубоко под воду и даже под землю.



Неужели эти возможности так нужны экологам? Скорее всего, подразделения боливарианских вооружённых сил и операторы венесуэльских С-300, размещённых близ границы с Амазонией, так не считают.







Что изменилось?

7 июля прокурор Гальяно (с подачи министра окружающей среды) решают предпринять шаги для ликвидации фонда "Амазония" (Fundo Amazônia) — крупнейшей в мире программы защиты тропических лесов, поддерживаемой и финансируемой Германией и Норвегией. Что же изменилось после встречи федеральной полиции и прокуратуры с делегацией США 10 мая 2018 года, где обсуждались вопросы инвестиций в этот фонд? Амазонии стали не нужны деньги? Или инвестиции в личные карманы полицейских и прокуроров за некие таинственные услуги перевесили инвестиции в крупнейшую экологическую программу?







С 14 по 19 июля 2019 г. Кайо Кордейру и прокурор Гальяно (ответственный за операцию в MPF) прилетают в Вашингтон с "институциональной миссией по налаживанию сотрудничества" в рамках операции "Архимед".





Кайо (в белой рубашке) и Гальяно (второй слева) в Вашингтоне



Официальный отчёт сообщает, что визит происходит по приглашению американской стороны в целях "разработки всеобъемлющего плана сотрудничества по борьбе с незаконной вырубкой лесов в Амазонии".





Кайо (в белой рубашке) и Гальяно (рядом с чемоданом) в Вашингтоне



Согласно официальному релизу MPF Кайо и Гальяно встречались в Вашингтоне с агентствами и правительственными организациями США, такими, как Служба таможенного и пограничного контроля (CBP), Служба внутренней безопасности США (HSI), Национальный центр таргетинга (NTC), Департамент юстиции, а также с экологическими организациями и ассоциациями.



Справочно:



NTC относятся к таможенным и пограничным службам США и выполняют ежедневные оперативные обязанности по предотвращению терроризма, фильтруя предварительную информацию о людях и товарах, которые могут быть связаны с потенциальными террористами, а также о террористическом оружии.





Сотрудники NTC не похожи на защитников окружающей среды



HSI — подразделение таможенной и иммиграционной службы США, расследующие нарушения более 400 законов США, которые угрожают национальной безопасности Соединенных Штатов, такие, как нарушения нераспространения и экспорта, нарушения прав человека / военные преступления, контрабанда людей, кража произведений искусства, торговля людьми , контрабанда наркотиков и торговля ими, незаконный оборот оружия , мошенничество с документами, изготовление и продажа поддельных иммиграционных и идентификационных документов, транснациональные банды, финансовые преступления, включая отмывание денег и контрабанду наличных денег, отмывание денег на основе торговли, компьютерные преступления, в том числе эксплуатация детей, мошенничество с правами интеллектуальной собственности / торговлей, контроль за импортом / экспортом, незаконный оборот контрафактных лекарственных средств и других товаров, мошенничество с массовым маркетингом и международные преступления в области культурных ценностей и предметов старины.





HSI тоже не очень похожи на экологов



Но бразильские федералы видят в этих бравых парнях именно защитников леса:



Отсеять непригодных. Народная милиция Новороссии ужесточила правила приёма новобранцев



Примечательно, что для создания какой-то видимости экологического взаимодействия с США Кайо и Гальяно специально для американцев привезли и с помпой презентовали в Вашингтоне видео, о котором прокуратура написал в своём релизе:

"Совместная и объединенная работа различных учреждений по борьбе с незаконной вырубкой лесов на Амазонии, которая привела к операции «Архимед», была задокументирована в видео о вырубке лесов в Амазонии. Видеоролик, снятый Banskia Films, демонстрирует изображения, показывающие величие леса и последствия, вызванные незаконным нанесением ущерба, на фоне интервью представителей MPF, Федеральной полиции, IBAMA, профессора и исследователя из Национального института исследований Амазонии (INPA) и лидера коренных народов о важности охраны окружающей среды и регуляризации рынка древесины. "







Однако за 10 дней этот ролик набрал всего лишь около 300 просмотров:







А некая кинокомпания "Banskia Films", удостоившаяся упоминания в релизе MPF, возможно, вообще не существует, поскольку Google не подозревает о её существовании. Какие именно истинные цели визита в Вашингтон прикрывали бразильские эмиссары столь неумелым блефом? Напрашивается вывод, что главной причиной активизации "экологической" деятельности федеральной полиции и Прокуратуры Амазонии является создание ширмы для доступа в регион ФБР и военных США.



Рекордная вырубка лесов

Может, мы всё же не разглядели всех результатов работы Федеральной полиции и Прокуратуры Амазонии, уничтожение которыми природоохранных организаций и сотрудничество с военными и разведкой США действительно помогают предотвращению незаконной добычи древесины?



Давайте посмотрим на объективные показатели:





Площади обезлесения в Амазонии в периоды с апреля по июнь



По данным бразильского Национального института космических исследований (INPE), в Амазонии зафиксирована рекордная вырубка лесов, которая перестала сокращаться и начала стремительно расти после того, как за дело взялась Прокуратура и федеральная полиция Амазонии под руководством Гальяно и Кайо соответственно. Как говорится, без комментариев.



Но комментарии всё же есть. От президента Бразилии Жаира Болсонару, который шокировал международное научное сообщество, назвав INPE лжецами, а их данные — недостоверными и портящими имидж Бразилии. А потом добавил, что гражданским лицам вообще нельзя доверять, и вся информация, прежде чем публиковаться должна пройти через него и соответствующие министерства в правительстве (то есть подвергнуться цензуре).



Как известно, Болсонару является большим поклонником военных и полиции, прощает им любые прегрешения типа нарушений основополагающих прав человека или незаконной коммерции. Больше людей с оружием он любит только США. А меньше всего ему симпатичны экологи, правозащитники и иностранцы (кроме американцев). Российские средства РЭБ наносят подкашивающий удар. Промахи израильских «Delilah» покажутся цветочками







Подвергаемые Болсонару сомнению данные INPE основаны на космических снимках китайско-бразильских и индийских спутников.







Но, похоже, что кому-то очень нужно, чтобы Бразилия заключила контракт на спутниковые снимки с другой страной, которая так нравится федеральной полиции, MPF и нынешнему президенту Бразилии.



С заботой об интеграции

23 июля в Манаусе представители Центра управления системой защиты Амазонии (CENSIPAM) и представители вооруженных сил (армии, ВМФ, ВВС, военной разведки и ПВО) открывают офисы для совместного взаимодействия. Или попросту захватывают CENSIPAM, размещая военных на двух этажах центра, чтобы те могли использовать потенциал спутниковой разведки, который ранее (как мы уже говорили) применялась только в целях экологического мониторинга.







Согласно официальному сообщению, "цель состоит в том, чтобы увеличить интеграцию между CENSIPAM и оперативными подразделениями Министерства обороны".















А через два дня (25 июля) в Манаус прилетает Болсонару , якобы с целью решения ряда экономических вопросов в штате Амазонас.







Ещё через 2 дня Болсонару окончательно дезавуирует свои намерения отдать Амазонию американцам, публично заявив, что он «ищет партнёров из стран "первого мира", которые будут изучать этот регион" и что "отсюда мое сближение с США".







Становится всё более очевидным, что вся мощь и пафос усиленно рекламируемой полицейской операции "Архимед-2", вероятно, направлены на скрытую торговлю национальными интересами страны, осуществляемую федеральной полицией и Прокуратурой Амазонии, что разрушает экологию региона, приводит к массовым произвольным арестам невинных граждан и создаёт угрозу начала военных действий США с территории Амазонии против Венесуэлы или диссидентов FARC в Колумбии.



Стремительная милитаризация

Вот такая вот, даже не "ползучая", а весьма стремительная милитаризация Амазонии происходит под чутким руководством США и деятельном партнёрстве бразильской федеральной полиции и Прокуратуры. Видимо, говоря о том, что пора заканчивать с консервацией Амазонии, а следует приступать уже к её освоению, Болсонару имел в виду её "освоение" американскими и бразильскими "экологами в погонах".



В заключение хотелось бы отметить, что в Европе тоже видят опасность присутствия военных из США на территории Амазонии. В частности, швейцарское (но вещающее на бразильскую аудиторию) издание "Duplo expresso" не так давно сообщило об опасности провокации по сценарию малайзийского "Боинга". В статье под заголовком "Срочно: США планируют сбить бразильский самолет и обвинить Венесуэлу?" анализируется вариант, при котором США собьют над Амазонией бразильский самолёт, обвинив в этом Мадуро и использовав этот инцидент как предлог для военного вторжения.







При всей, казалось бы, абсурдности этого предположения из сферы "теории заговоров", сам факт того, что подобные варианты уже всерьёз рассматриваются независимой (а "Duplo expresso" — это не рупор левых) прессой заставляет задуматься о том, что в каждой утке есть доля правды. Или, как говорится в известной присказке, если у вас паранойя, то это не значит, что за вами не следят. 9 июля 2019 года в столице Бразилии состоялась встреча военного атташе США Лоренцо Харриса с представителями бразильской структуры CENSIPAM (Центр управления Системой Защиты Амазонии SIPAM), где американские военные проявили готовность провести обучение персонала SIPAM в США, а также наладить сотрудничество между CENSIPAM и Национальным агентством геопространственной разведки США (NGA).Официально речь шла не о военной разведке, а якобы о "разработке методологии автоматического обнаружения культур коки и каннабиса с использованием радиолокационных изображений с синтезированной апертурой (SAR)".Военный атташе отметил:Чем же остался так доволен полковник Лоренцо Харрис, пришедший на встречу в сопровождении атташе береговой охраны США и капитана военно-морского флота, если учесть, что в Бразилии практически не растёт кока, а в Амазонасе (и большинстве других штатов Амазонии) нет моря? И почему на совещании по борьбе с наркотиками не оказалось ни одного полицейского?Видеопрезентация SIPAM:Поскольку SIPAM, хоть и является структурой Минобороны Бразилии, но всегда была в первую очередь нацелена на отслеживание незаконной вырубки лесов и решение прочих экологических проблем в Амазонии, то имеет смысл посмотреть, что же происходит сейчас в штате Амазонас под видом охраны природных ресурсов.Начиная с декабря 2017 года федеральная полиция штата Амазонас совместно с IBAMA (Бразильский институт окружающей среды и возобновляемых природных ресурсов) и IPAAM (Институт охраны окружающей среды Амазонии) проводила вялотекущую операцию по выявлению незаконных вырубок лесов под названием "Архимед". Как это бывает в Бразилии, слабое вмешательство полиции способствует прогрессу — вырубка лесонасаждений действительно сокращалась, хотя экологов по-прежнему убивали (по одному в неделю, согласно официальным данным).Всё изменилось 7 февраля 2018 г., когда начальником Отдела по защите окружающей среды и исторического наследия штата Амазонас назначается Кайо Кордейру (Caio Cesar Cordeiro de Oliveira Silva).Приказ о назначении Кайо Кордейру:Личность это болеем чем примечательная. Будучи ранее начальником Центра полицейской разведки при федеральной полиции штата, он был замешан в ряде должностных преступлений — превышении служебных полномочий, произвольных арестах, преступном бездействии (повлекшем смерть) и т.п.. В том числе именно он причастен к масштабной антивенесуэльской провокации, когда федеральная полиция и ультра-правые СМИ выдали "пурпурное предупреждение" Интерпола по поводу незаконной вырубки лесов в Амазонии за ориентировку, касающуюся методов валютных махинаций с венесуэльскими боливарами. В России Кайо Кордейру известен как организатор и непосредственных исполнитель "зачистки Амазонии от русских" — массовых произвольных арестах российских туристов в 2016 году в Манаусе. По мнению адвоката попавших в бразильские тюрьмы россиян, если не непосредственным участником, то идейным вдохновителем всего этого фарса являлось ФБР США, с чем согласны независимые бразильские эксперты.Бразильский адвокат россиян указывает на причастность ФБР к репрессиям:Пока 8-9 мая США за свой счёт проводят инструктаж бразильских судей, прокуроров и федеральной полиции в Сан-Паулу, Кайо Кордейру объединяет свои усилия с Прокуратурой штата Амазонас, которые в середине мая принимают в Манаусе делегацию из США, которая, по официальным данным, состоит из представителей Министерства юстиции США и Совета по окружающей среде, науке, технике и здравоохранению правительства США.Удивительным образом прибытие американцев совпадает с проходящими 20 мая президентскими выборами в Венесуэле, наиболее вероятным плацдармом вероятного нападения на которую является именно Амазония.Согласно релизам делегация ведёт переговоры с федеральной полицией и Прокуратурой (MPF), посещает Центр оперативного управления CENSIPAM, а 10 мая обсуждает даже возможность финансирования экологических проектов через "Фонд Амазонии".Как отметил представитель MPF (Прокуратуры) Амазонии, встреча позволила важные моменты обмена информацией, которые, безусловно, приведут к принятию судебных мер по привлечению международных преступников к ответственности. А 15 мая делегация якобы обсудила вопросы, связанные с предоставлением США личных данных граждан (в том числе из облачных сервисов) для федеральной полиции Бразилии.Разумеется, вряд ли американцы так рвались обеспечить для бразильских федералов предоставление личных данных о гражданах США, да ещё и платить за это.Столь внезапное и сильное стремление Прокуратуры и Федеральной полиции штата Амазонас к сотрудничеству с США якобы в сфере совместного выявления американско-бразильских экологических преступников особенно абсурдно, учитывая, что в Амазонасе (не путать штат с международным географическим понятием Амазонии и её бразильским сегментом) добывается только 6,5 % от всей коммерческой древесины в Бразилии. А в общей структуре экспорта бразильской древесины США занимают не более 35 %. То есть очевидно, что Амазонас поставляет в США около 2% от всей экспортной бразильской древесины и абсолютно микроскопический объём в процентах от всей древесины которая вырубается в Бразилии.После окончания выборов в Венесуэле делегация США покинула Амазонию. А менее чем через 2 месяца после завершения визита в Манаусе приземляются военно-транспортные самолёты с оружием из США.Не будем далее вдаваться во все достижения Кайо Кордейру и прокурора Гальяно (ответственного за операцию "Архимед" в MPF) на ниве борьбы за окружающую среду (аресты глав государственных природоохранных организаций, лишение полномочий надзорных ведомств и устранение всех прочих конкурентов), а остановимся на дальнейшем сотрудничестве с США.25 апреля 2019 г. федеральная полиция (в лице Кайо) и Прокуратура Амазонии (в лице прокурора Гальяно) с помпой объявляют о начале второй фазы операции "Архимед" — "Архимед-2".На последовавшей пресс-конференции по этому поводу присутствуют и Кайо (крайний слева) и Гальяно (второй справа).Менее чем через месяц MPF делает реверанс в сторону США, явно намёкая на использование ресурсов NGA:Напомним, что NGA (Национальное агентство геопространственной разведки США), с которым заключали соглашения бразильские военные на июльском совещании в Бразилиа и сотрудничество с которым налаживает федеральная полиция Амазонии (якобы для получения необходимых спутниковых снимков) находится в ведомстве Министерства обороны США и работает по большей части на американскую разведку. Именно NGA принадлежат "заслуги" в бомбардировке Белграда и в уничтожении Усамы бен Ладена.Вот лишь некоторые из возможностей NGA, с которых снята секретность:NGA может определить с большого расстояния, из чего сделан объект или здание.Они проводят сложный анализ моделей человеческих характеристик, таких, как походка и размер тела.Они обладает некоторыми из самых сложных программ распознавания лиц в мире.Они освоили «всепогодный» анализ изображений: гиперспектральные и мультиспектральные датчики на спутниках и дронах могут видеть сквозь густые облака.Профессиональные журналы по обороне и авиации предполагают, что NGA разработали датчики, которые могут видеть через листву и заглядывать глубоко под воду и даже под землю.Неужели эти возможности так нужны экологам? Скорее всего, подразделения боливарианских вооружённых сил и операторы венесуэльских С-300, размещённых близ границы с Амазонией, так не считают.7 июля прокурор Гальяно (с подачи министра окружающей среды) решают предпринять шаги для ликвидации фонда "Амазония" (Fundo Amazônia) — крупнейшей в мире программы защиты тропических лесов, поддерживаемой и финансируемой Германией и Норвегией. Что же изменилось после встречи федеральной полиции и прокуратуры с делегацией США 10 мая 2018 года, где обсуждались вопросы инвестиций в этот фонд? Амазонии стали не нужны деньги? Или инвестиции в личные карманы полицейских и прокуроров за некие таинственные услуги перевесили инвестиции в крупнейшую экологическую программу?С 14 по 19 июля 2019 г. Кайо Кордейру и прокурор Гальяно (ответственный за операцию в MPF) прилетают в Вашингтон с "институциональной миссией по налаживанию сотрудничества" в рамках операции "Архимед".Официальный отчёт сообщает, что визит происходит по приглашению американской стороны в целях "разработки всеобъемлющего плана сотрудничества по борьбе с незаконной вырубкой лесов в Амазонии".Согласно официальному релизу MPF Кайо и Гальяно встречались в Вашингтоне с агентствами и правительственными организациями США, такими, как Служба таможенного и пограничного контроля (CBP), Служба внутренней безопасности США (HSI), Национальный центр таргетинга (NTC), Департамент юстиции, а также с экологическими организациями и ассоциациями.Справочно:NTC относятся к таможенным и пограничным службам США и выполняют ежедневные оперативные обязанности по предотвращению терроризма, фильтруя предварительную информацию о людях и товарах, которые могут быть связаны с потенциальными террористами, а также о террористическом оружии.HSI — подразделение таможенной и иммиграционной службы США, расследующие нарушения более 400 законов США, которые угрожают национальной безопасности Соединенных Штатов, такие, как нарушения нераспространения и экспорта, нарушения прав человека / военные преступления, контрабанда людей, кража произведений искусства, торговля людьми , контрабанда наркотиков и торговля ими, незаконный оборот оружия , мошенничество с документами, изготовление и продажа поддельных иммиграционных и идентификационных документов, транснациональные банды, финансовые преступления, включая отмывание денег и контрабанду наличных денег, отмывание денег на основе торговли, компьютерные преступления, в том числе эксплуатация детей, мошенничество с правами интеллектуальной собственности / торговлей, контроль за импортом / экспортом, незаконный оборот контрафактных лекарственных средств и других товаров, мошенничество с массовым маркетингом и международные преступления в области культурных ценностей и предметов старины.Но бразильские федералы видят в этих бравых парнях именно защитников леса:Примечательно, что для создания какой-то видимости экологического взаимодействия с США Кайо и Гальяно специально для американцев привезли и с помпой презентовали в Вашингтоне видео, о котором прокуратура написал в своём релизе:Однако за 10 дней этот ролик набрал всего лишь около 300 просмотров:А некая кинокомпания "Banskia Films", удостоившаяся упоминания в релизе MPF, возможно, вообще не существует, поскольку Google не подозревает о её существовании. Какие именно истинные цели визита в Вашингтон прикрывали бразильские эмиссары столь неумелым блефом? Напрашивается вывод, что главной причиной активизации "экологической" деятельности федеральной полиции и Прокуратуры Амазонии является создание ширмы для доступа в регион ФБР и военных США.Может, мы всё же не разглядели всех результатов работы Федеральной полиции и Прокуратуры Амазонии, уничтожение которыми природоохранных организаций и сотрудничество с военными и разведкой США действительно помогают предотвращению незаконной добычи древесины?Давайте посмотрим на объективные показатели:По данным бразильского Национального института космических исследований (INPE), в Амазонии зафиксирована рекордная вырубка лесов, которая перестала сокращаться и начала стремительно расти после того, как за дело взялась Прокуратура и федеральная полиция Амазонии под руководством Гальяно и Кайо соответственно. Как говорится, без комментариев.Но комментарии всё же есть. От президента Бразилии Жаира Болсонару, который шокировал международное научное сообщество, назвав INPE лжецами, а их данные — недостоверными и портящими имидж Бразилии. А потом добавил, что гражданским лицам вообще нельзя доверять, и вся информация, прежде чем публиковаться должна пройти через него и соответствующие министерства в правительстве (то есть подвергнуться цензуре).Как известно, Болсонару является большим поклонником военных и полиции, прощает им любые прегрешения типа нарушений основополагающих прав человека или незаконной коммерции. Больше людей с оружием он любит только США. А меньше всего ему симпатичны экологи, правозащитники и иностранцы (кроме американцев).Подвергаемые Болсонару сомнению данные INPE основаны на космических снимках китайско-бразильских и индийских спутников.Но, похоже, что кому-то очень нужно, чтобы Бразилия заключила контракт на спутниковые снимки с другой страной, которая так нравится федеральной полиции, MPF и нынешнему президенту Бразилии.23 июля в Манаусе представители Центра управления системой защиты Амазонии (CENSIPAM) и представители вооруженных сил (армии, ВМФ, ВВС, военной разведки и ПВО) открывают офисы для совместного взаимодействия. Или попросту захватывают CENSIPAM, размещая военных на двух этажах центра, чтобы те могли использовать потенциал спутниковой разведки, который ранее (как мы уже говорили) применялась только в целях экологического мониторинга.Согласно официальному сообщению, "цель состоит в том, чтобы увеличить интеграцию между CENSIPAM и оперативными подразделениями Министерства обороны".А через два дня (25 июля) в Манаус прилетает Болсонару , якобы с целью решения ряда экономических вопросов в штате Амазонас.Ещё через 2 дня Болсонару окончательно дезавуирует свои намерения отдать Амазонию американцам, публично заявив, что он «ищет партнёров из стран "первого мира", которые будут изучать этот регион" и что "отсюда мое сближение с США".Становится всё более очевидным, что вся мощь и пафос усиленно рекламируемой полицейской операции "Архимед-2", вероятно, направлены на скрытую торговлю национальными интересами страны, осуществляемую федеральной полицией и Прокуратурой Амазонии, что разрушает экологию региона, приводит к массовым произвольным арестам невинных граждан и создаёт угрозу начала военных действий США с территории Амазонии против Венесуэлы или диссидентов FARC в Колумбии.Вот такая вот, даже не "ползучая", а весьма стремительная милитаризация Амазонии происходит под чутким руководством США и деятельном партнёрстве бразильской федеральной полиции и Прокуратуры. Видимо, говоря о том, что пора заканчивать с консервацией Амазонии, а следует приступать уже к её освоению, Болсонару имел в виду её "освоение" американскими и бразильскими "экологами в погонах".В заключение хотелось бы отметить, что в Европе тоже видят опасность присутствия военных из США на территории Амазонии. В частности, швейцарское (но вещающее на бразильскую аудиторию) издание "Duplo expresso" не так давно сообщило об опасности провокации по сценарию малайзийского "Боинга". В статье под заголовком "Срочно: США планируют сбить бразильский самолет и обвинить Венесуэлу?" анализируется вариант, при котором США собьют над Амазонией бразильский самолёт, обвинив в этом Мадуро и использовав этот инцидент как предлог для военного вторжения.При всей, казалось бы, абсурдности этого предположения из сферы "теории заговоров", сам факт того, что подобные варианты уже всерьёз рассматриваются независимой (а "Duplo expresso" — это не рупор левых) прессой заставляет задуматься о том, что в каждой утке есть доля правды. Или, как говорится в известной присказке, если у вас паранойя, то это не значит, что за вами не следят. СPLCRB-press Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





43 Источник Похожие новости ЖКХ переводят на президентский тариф? Не трогайте имя Сталина, не трогайте его эпоху, это далеко не ваш уровень ума Холодная война славян. Удар по пятидесяти американским штатам Отсеять непригодных. Народная милиция Новороссии ужесточила правила приёма новобранцев Американцы напуганы. Российская армия преображается Передовые С-350 познакомят НАТО с горькой реальностью. Что для Турции обёртка, то для России шедевр Новости партнеров